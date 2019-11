Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök mintha nem tudná, hogyan kezelje a hirtelen főpolgármesterré vált Karácsonyt. A választások előtt még arról beszélt, majdnem megsajnálja, most pedig az ellenzéki politikus már a kormányülés vendége volt. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A miniszterelnök mintha nem tudná, hogyan kezelje a hirtelen főpolgármesterré vált Karácsonyt. A választások előtt még...","id":"20191109_Fulke_Karacsony_elerte_hogy_zavarba_jott_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc1e56f-a37a-4861-9d4f-e47568d5ccac","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Fulke_Karacsony_elerte_hogy_zavarba_jott_Orban","timestamp":"2019. november. 09. 10:30","title":"Fülke: Karácsony elérte, hogy Orbán zavarba jöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova a sürgős segítséget kellene küldeni.\r

","shortLead":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova...","id":"20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdaf7b2-0ea6-43a1-8364-48c2021b265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","timestamp":"2019. november. 10. 14:33","title":"Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség a közúti balesetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd15e28-3cc0-4f56-b258-23745230df2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy francia nő azzal vádolta meg pénteken Roman Polanskit, hogy megerőszakolta őt 1975-ben Svájcban. Az elmúlt években több nő is azt állította, hogy a francia-lengyel filmrendező - aki ellen egy 13 éves lány megerőszakolásáért elfogatóparancs van érvényben az Egyesült Államokban - szexuálisan bántalmazta.","shortLead":"Egy francia nő azzal vádolta meg pénteken Roman Polanskit, hogy megerőszakolta őt 1975-ben Svájcban. Az elmúlt években...","id":"20191109_Ujabb_no_vadolta_meg_szexualis_eroszakkal_Roman_Polanskit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd15e28-3cc0-4f56-b258-23745230df2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98ac6c4-719c-4ba2-af21-8fdd4cb75206","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Ujabb_no_vadolta_meg_szexualis_eroszakkal_Roman_Polanskit","timestamp":"2019. november. 09. 08:21","title":"Újabb nő vádolta meg szexuális erőszakkal Roman Polanskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9e2f2-94f0-49ea-82d8-1e1fe3915518","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennél pontosabban nem lehet megragadni a lényeget.","shortLead":"Ennél pontosabban nem lehet megragadni a lényeget.","id":"20191110_Fabry_megfejtette_a_valasztasi_eredmenyt_a_Fidesz_vegyen_vissza_az_arcabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9e2f2-94f0-49ea-82d8-1e1fe3915518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89882527-83ad-479d-a2c1-8f25a8d14f23","keywords":null,"link":"/kultura/20191110_Fabry_megfejtette_a_valasztasi_eredmenyt_a_Fidesz_vegyen_vissza_az_arcabol","timestamp":"2019. november. 10. 19:01","title":"Fábry megfejtette a választási eredményt: a Fidesz vegyen vissza az arcából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint az LMP-s képviselő a Fideszhez pártolt, a volt jobbikos civil képviselőből pedig alpolgármester lett. ","shortLead":"Az ellenzék szerint az LMP-s képviselő a Fideszhez pártolt, a volt jobbikos civil képviselőből pedig alpolgármester...","id":"20191108_Azzal_vadoljak_az_LMPt_es_a_fuggetlen_kepviselot_Csepelen_hogy_a_Fideszhez_partoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c2da2d-70ed-4b31-bb1a-7e5c25cb166f","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Azzal_vadoljak_az_LMPt_es_a_fuggetlen_kepviselot_Csepelen_hogy_a_Fideszhez_partoltak","timestamp":"2019. november. 08. 20:50","title":"Azzal vádolják az LMP-s és a független képviselőt Csepelen, hogy a Fideszhez pártoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a sztráda 43-as kilométerénél történt.","shortLead":"A baleset a sztráda 43-as kilométerénél történt.","id":"20191110_negyes_karambol_baleset_m6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570a9a00-d1fa-4b92-a980-c2ac5f910bdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_negyes_karambol_baleset_m6","timestamp":"2019. november. 10. 19:48","title":"Négyes karambol az M6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügy előzménye, hogy két kerületben is a korábban jogerősen elítélt ügyvédre bíznák a kerületek átvilágítását, jogi ügyeit. ","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy két kerületben is a korábban jogerősen elítélt ügyvédre bíznák a kerületek átvilágítását, jogi...","id":"20191109_Czegledy_Csaba_ujbudai_illetve_az_erzsebetvarosi_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0443137e-0101-4bd7-93cf-d1e1b112a221","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Czegledy_Csaba_ujbudai_illetve_az_erzsebetvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2019. november. 09. 21:18","title":"Az LMP-nél is kiverte a biztosítékot Czeglédy megbízása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b758209-71ec-4caa-bb9c-2f888df14b80","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vagyonával gusztustalanul pöffeszkedő újarisztokrácia berkeiben játszódik a klasszikus operett újraértelmezett változata a Vígszínházban.","shortLead":"A vagyonával gusztustalanul pöffeszkedő újarisztokrácia berkeiben játszódik a klasszikus operett újraértelmezett...","id":"201945_szinhaz__cudar_vilag_magnas_miska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b758209-71ec-4caa-bb9c-2f888df14b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68282c5-958e-41b2-a0cd-cd92cab7c72e","keywords":null,"link":"/360/201945_szinhaz__cudar_vilag_magnas_miska","timestamp":"2019. november. 10. 12:30","title":"Eszenyi Enikő bemutatja: Az újarisztokrácia diszkrét bája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]