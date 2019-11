Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2fd20b7-68b3-4cc7-a5d7-408bad57638d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hasnyálmirigyrák elleni küzdelemben nyithat új utakat az egerekkel végzett kísérlet, mellyel egy, a daganat növekedésében kulcsszerepet játszó összetevőt azonosított.","shortLead":"A hasnyálmirigyrák elleni küzdelemben nyithat új utakat az egerekkel végzett kísérlet, mellyel egy, a daganat...","id":"201945_gombak_kontra_hasnyalmirigy_uj_irany_aterapiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2fd20b7-68b3-4cc7-a5d7-408bad57638d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d807eab3-0420-449c-ba7d-ac8f68fe338a","keywords":null,"link":"/360/201945_gombak_kontra_hasnyalmirigy_uj_irany_aterapiaban","timestamp":"2019. november. 12. 10:00","title":"Új remény csillant fel a hasnyálmirigyrák elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem állapította meg az eredményt a helyi választási bizottság vasárnap a Zala megyei Várföldén, mert az október 13-ai szavazáshoz hasonlóan ezúttal is túl sokan szavaztak olyanok, akik korábban nem laktak a településen.","shortLead":"Nem állapította meg az eredményt a helyi választási bizottság vasárnap a Zala megyei Várföldén, mert az október 13-ai...","id":"20191110_varfolde_megismetelt_valasztas_nincs_vegeredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf829e51-fba5-4461-8033-14b3dc9551ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_varfolde_megismetelt_valasztas_nincs_vegeredmeny","timestamp":"2019. november. 10. 23:14","title":"Hiába ismételték meg a választást, Várföldén nincs eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a190012-fd84-4c87-8eee-72af72b004cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Befejezte tevékenységét a budapesti városnéző buszok egyik legnagyobb üzemeltetője, a City Tour Hop On Hop Off Kft., de máris újraindult a City Open Tour Kft.","shortLead":"Befejezte tevékenységét a budapesti városnéző buszok egyik legnagyobb üzemeltetője, a City Tour Hop On Hop Off Kft., de...","id":"201945_city_open_tour_hop_on_hop_off","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a190012-fd84-4c87-8eee-72af72b004cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac43620-c968-4bf1-9501-139326f8acce","keywords":null,"link":"/360/201945_city_open_tour_hop_on_hop_off","timestamp":"2019. november. 11. 16:00","title":"Tulajdonosi vita miatt zárt be az egyik legnagyobb turistabuszos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038ee212-9343-4fc9-9cbf-f5f5b2ebaf24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadást állítólag visszaverték, de a párt szóvivője szerint nagyszabású akcióról volt szó. ","shortLead":"A támadást állítólag visszaverték, de a párt szóvivője szerint nagyszabású akcióról volt szó. ","id":"20191112_Kibertamadas_erte_a_brit_Munkaspart_informatikai_rendszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=038ee212-9343-4fc9-9cbf-f5f5b2ebaf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d6b34d-481e-42ad-9dc5-09e0973a17d4","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Kibertamadas_erte_a_brit_Munkaspart_informatikai_rendszeret","timestamp":"2019. november. 12. 13:30","title":"Kibertámadás érte a brit Munkáspárt informatikai rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121853dc-600a-4ff0-b064-91ff90903441","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közszolgákat, közalkalmazottakat tömörítő MKKSZ még tárgyal a kormánnyal az elégséges szolgáltatásról kedden, ettől függ, lesz-e sztrájk.\r

\r

","shortLead":"A közszolgákat, közalkalmazottakat tömörítő MKKSZ még tárgyal a kormánnyal az elégséges szolgáltatásról kedden, ettől...","id":"20191111_A_kormanytol_fugg_sztrajkole_szerdan_a_szocialis_agazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121853dc-600a-4ff0-b064-91ff90903441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e42625f-0e62-4c62-ab8f-5da5cc3d6760","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_A_kormanytol_fugg_sztrajkole_szerdan_a_szocialis_agazat","timestamp":"2019. november. 11. 13:09","title":"A kormánytól függ, sztrájkol-e szerdán a szociális ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette vasárnap lemondását a bolíviai elnök nem sokkal azt követően, hogy a rendőrség és a hadsereg is felszólította: távozzon az államfői posztról.\r

","shortLead":"Bejelentette vasárnap lemondását a bolíviai elnök nem sokkal azt követően, hogy a rendőrség és a hadsereg is...","id":"20191110_evo_morales_bolivia_elnok_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9b4bad-7749-42c6-8a98-bb036168bc41","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_evo_morales_bolivia_elnok_lemondas","timestamp":"2019. november. 10. 22:47","title":"Lemondott Evo Morales","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak a boltok karácsonyi kínálata emlékeztet a közelgő télre.","shortLead":"Csak a boltok karácsonyi kínálata emlékeztet a közelgő télre.","id":"20191110_Esos_valtozekony_idovel_fordulunk_be_november_kozepere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d86ce78-9910-452f-aec5-22b1442bc017","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Esos_valtozekony_idovel_fordulunk_be_november_kozepere","timestamp":"2019. november. 10. 17:12","title":"Esős, változékony idővel fordulunk be november közepére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590735c8-992a-4842-b573-9c8d22aea679","c_author":"Darvas Adrienne","category":"elet","description":"Az első modern leszbikusként emlegetik Anne Listert, a 18-19. század fordulóján élt brit földbirtokosnőt, akinek kultúr- és nőtörténeti jelentősége ennél jóval több. A kimagasló intelligenciájú Lister ugyanis nem elégedett meg a társadalom által számára felkínált szerepekkel: anatómiát tanult, politizált, utazgatott, sikeresen üzletelt és udvarolt – a részleteket pedig naplóiban megörökítette. ","shortLead":"Az első modern leszbikusként emlegetik Anne Listert, a 18-19. század fordulóján élt brit földbirtokosnőt, akinek...","id":"20191112_Ezek_a_nok_megsem_eltek_annyira_szuzi_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=590735c8-992a-4842-b573-9c8d22aea679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fcdb8b-4354-4779-8258-e9c97692f540","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Ezek_a_nok_megsem_eltek_annyira_szuzi_eletet","timestamp":"2019. november. 12. 09:15","title":"Ezek a nők mégsem éltek annyira szűzi életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]