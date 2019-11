Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e88d3fda-d57a-4923-9c26-f8d1d8096aa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai kormányzat új törvénye értelmében innentől még kevesebb idejük jut a 18 éven aluli kínai fiataloknak a videojátékokra.","shortLead":"A kínai kormányzat új törvénye értelmében innentől még kevesebb idejük jut a 18 éven aluli kínai fiataloknak...","id":"20191112_videojatek_kina_szabalyozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88d3fda-d57a-4923-9c26-f8d1d8096aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b03938-bedf-4886-9530-d9a5aca29b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_videojatek_kina_szabalyozas","timestamp":"2019. november. 12. 16:03","title":"Egy új törvény szerint Kínában este 10 után tilos videojátékozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","shortLead":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","id":"20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821e576-179e-45a2-a01c-cba422c776df","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","timestamp":"2019. november. 12. 16:32","title":"Karácsony kiléptetné a fővárost a kukaholding botrányos rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811063bd-8967-4da7-a7c5-4e42efccae62","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Energia Ügynökség az idei klímacsúcs előtt is megkongatta a vészharangot.","shortLead":"A Nemzetközi Energia Ügynökség az idei klímacsúcs előtt is megkongatta a vészharangot.","id":"20191114_IEA_a_kormanyok_hajtjak_klimakatasztrofaba_a_vilagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=811063bd-8967-4da7-a7c5-4e42efccae62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff4af95-8bcb-497a-a766-1975f330b1dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_IEA_a_kormanyok_hajtjak_klimakatasztrofaba_a_vilagot","timestamp":"2019. november. 14. 06:51","title":"IEA: a kormányok hajtják klímakatasztrófába a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális bevándorlók száma. 