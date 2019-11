Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Koszovóba is kiküldenek további 100 magyar katonát, így ott már 500-an lesznek.","shortLead":"Koszovóba is kiküldenek további 100 magyar katonát, így ott már 500-an lesznek.","id":"20191120_Szijjarto_Tovabbi_70_magyar_katonat_kuldenek_ki_Afganisztanba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c94577-ec3b-4a6d-b0d9-5e7da593b929","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Szijjarto_Tovabbi_70_magyar_katonat_kuldenek_ki_Afganisztanba","timestamp":"2019. november. 20. 20:08","title":"Szijjártó: További 70 magyar katonát küldünk ki Afganisztánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában...","id":"20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff08a248-5348-4a07-812f-fd2c92ab7324","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Radar360: Tarsolytól 11 milliárdot hajtanának be, itt vannak az új helikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia egy olyan ügyben nyomozott, amelyben Fenech cége érintett volt.\r

","shortLead":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia...","id":"20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4e549-37b5-41ff-ba5c-cd7a4a425589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","timestamp":"2019. november. 20. 15:26","title":"Letartóztattak egy dúsgazdag üzletembert a máltai újságírónő meggyilkolásának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zirci Járásbíróság tárgyalás nélkül hozott ítéletet, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették.\r

\r

","shortLead":"A Zirci Járásbíróság tárgyalás nélkül hozott ítéletet, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették.\r

\r

","id":"20191120_pesti_sracok_komment_zaklatas_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f98a64-12a3-4b2e-a531-81ad0f63f363","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_pesti_sracok_komment_zaklatas_itelet","timestamp":"2019. november. 20. 12:17","title":"Fél évre ítéltek zaklatás miatt egy kommentelőt, aki beszólt egy Pesti Srácok-munkatársnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szerda éjjel 11-kor kezdődött annak a törvényjavaslatnak a vitája, amellyel \"néma szavazógépekké\" degradálnák az ellenzéki képviselőket. Az ellenzék szerint ez a javaslat megmutatja, mit gondol a Fidesz a demokráciáról.","shortLead":"Szerda éjjel 11-kor kezdődött annak a törvényjavaslatnak a vitája, amellyel \"néma szavazógépekké\" degradálnák...","id":"20191121_Szetbeszeli_az_ellenzek_a_parlamenti_vitat_mielott_szajkosarat_tesz_rajuk_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec982ba-e45e-40fb-bdaf-42d04becf0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Szetbeszeli_az_ellenzek_a_parlamenti_vitat_mielott_szajkosarat_tesz_rajuk_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 21. 11:16","title":"Szétbeszéli az ellenzék a parlamenti vitát, mielőtt szájkosarat tesz rájuk a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494629f1-0706-4dbe-801e-0ce6650b19f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időről időre kiadják a szuperszámítógépek top 500-as listáját. A legújabb felsorolásban is elképesztő sebességekkel találkozhatunk, bár az élen nem történt változás a korábbiakhoz képest.","shortLead":"Időről időre kiadják a szuperszámítógépek top 500-as listáját. A legújabb felsorolásban is elképesztő sebességekkel...","id":"20191120_szuperszamitogepek_rangsora_top_500_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=494629f1-0706-4dbe-801e-0ce6650b19f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07282023-02ba-4dcc-89dc-abf1f4f8b27f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_szuperszamitogepek_rangsora_top_500_lista","timestamp":"2019. november. 20. 14:03","title":"Top 500: hiába hajt Kína, még mindig amerikaiak a leggyorsabb szuperszámítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmuck Erzsébet, az országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt és Karácsony Gergely főpolgármestert a bizottság soron következő, klímavészhelyzetről szóló ülésére.","shortLead":"Schmuck Erzsébet, az országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt és...","id":"20191119_Az_LMP_a_klimaveszhelyzetrol_szolo_bizottsagi_ulesre_varja_Orbant_es_Karacsonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12a4960-cc11-427f-a12e-2ff828c7620c","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Az_LMP_a_klimaveszhelyzetrol_szolo_bizottsagi_ulesre_varja_Orbant_es_Karacsonyt","timestamp":"2019. november. 19. 17:22","title":"Az LMP a klímavészhelyzetről szóló bizottsági ülésre várja Orbánt és Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d26224a-30e4-49e6-a898-19e1a412d8b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százharminc éve, 1889. november 20-án született Edwin Powell Hubble amerikai csillagász, a megannyi felfedezése révén mára ikonikussá vált Hubble űrtávcső névadója. Hubble az elsők között jött rá, hogy tágul a világegyetem.","shortLead":"Százharminc éve, 1889. november 20-án született Edwin Powell Hubble amerikai csillagász, a megannyi felfedezése révén...","id":"20191120_edwin_powell_hubble_amerikai_csillagasz_130_eve_szuletett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d26224a-30e4-49e6-a898-19e1a412d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58954d14-37f0-40b3-9248-b507d88a70e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_edwin_powell_hubble_amerikai_csillagasz_130_eve_szuletett","timestamp":"2019. november. 20. 10:03","title":"130 éve született Hubble, aki feje tetejére állította a világegyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]