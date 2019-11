Obama Hawaiin született kenyai apa és angol származású anya gyermekeként. Karrierje egyetemi tanárként és közösségszervezőként indult, majd keresett jogász vált belőle.

Egy különösen válságos időszakban választották az Egyesült Államok első afro-amerikai elnökévé, elnöksége nyolc évét számos fontos ügyben kiemelkedő intézkedések fémjelezték.

A Barack Obama inspiráló gondolatai című kiadvány szerkesztői az egykori elnök 172 motiváló, bölcs és megható gondolatát gyűjtötték össze - ebből mutatunk itt be 13 olyan idézetet, ami a mindennapokban is inspirációt jelenthet.

1. Az elnökjelölti megméretés után elhangzott beszéd, 2008. február 5.

2. Fiatal Délkelet-ázsiai Vezetők Kezdeményezés, 2014. április

3. Dreams from My Father, Barack Obama önéletrajza, 1995

4. Az amerikai veteránokat segítő, az öngyilkosságmegelőzési törvény aláírásakor mondott beszéd, 2015. február

5. Az Egyesült Államok hadseregének jongszani támaszpontja, 2014. április

6. Heti beszéd apák napja alkalmából, 2011. június

"A gyerekeknek a feltétel nélküli szeretetünkre van szükségük – akár ügyesek, akár hibáznak; akkor is, amikor könnyű az élet, és akkor is, amikor rögös."

7. Beszéd a fenntartható fejlődési célokról, Egyesült Nemzetek Szervezete, 2015. szeptember

8. Civil Társadalmi Fórum, 2015. április

9. Tanévnyitó beszéd, Wakefield Középiskola, 2009. szeptember

10. Fiatal Délkelet-ázsiai Vezetők Kezdeményezés, 2015. november

"A jövőkép is fontos, de a fejlődéshez meg kell lennie bennünk a kitartásnak is, hogy dolgozzunk érte. Mindig azt mondom a fiataloknak, hogy legyenek nagy álmaik, de legyenek hajlandók dolgozni is azokért az álmokért."