[{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az MNV további intézkedéseket tesz a Dunakeszi Járműjavító értékesítése érdekében – közölte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, de ezeknek a lépéseknek a részleteiről nem írtak semmit, az indoklásuk szerint azért, hogy sikeres legyen az ügylet.","shortLead":"Az MNV további intézkedéseket tesz a Dunakeszi Járműjavító értékesítése érdekében – közölte a Magyar Nemzeti...","id":"20191204_MNV_Dunakeszi_Jarmujavito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320614e2-6aba-4ce7-bc5f-8b2516be7162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_MNV_Dunakeszi_Jarmujavito","timestamp":"2019. december. 04. 18:50","title":"Tovább dolgozik az MNV, hogy orosz kézbe adják a Dunakeszi Járműjavítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67c2816-e712-49ae-b6ae-b7e5256e9c16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Előre nem látott génmutációkat okozhatott a génszerkesztés annál a tavaly született két kínai babánál, akinek a génjeit még embrió állapotukban módosították, hogy ellenállók legyenek a HIV-vírussal szemben – közölték kutatók azután, hogy először tették közzé a kínai tudományos kutatásról készült tanulmányt.","shortLead":"Előre nem látott génmutációkat okozhatott a génszerkesztés annál a tavaly született két kínai babánál, akinek a génjeit...","id":"20191205_genszerkesztes_kinai_babak_ikerpar_genmutaciok_hiv_virus_ccr5_crispr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d67c2816-e712-49ae-b6ae-b7e5256e9c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665df150-de4a-4319-81f0-faeb3f9332ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_genszerkesztes_kinai_babak_ikerpar_genmutaciok_hiv_virus_ccr5_crispr","timestamp":"2019. december. 05. 07:03","title":"\"Szándékos hazugság\" volt: váratlan mutációkat idézhetett elő a génszerkesztés a kínai babáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99669f5a-6dd6-4c4f-b231-7468f10cdfa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Horogkereszteket és antiszemita feliratokat festettek egy kelet-franciaországi zsidó temető több mint száz síremlékére. Néhány órával korábban egy közeli településen is megjelentek a vandálok.","shortLead":"Horogkereszteket és antiszemita feliratokat festettek egy kelet-franciaországi zsidó temető több mint száz síremlékére...","id":"20191204_Tobb_mint_szaz_zsido_sirra_festettek_horogkeresztet_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99669f5a-6dd6-4c4f-b231-7468f10cdfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8266b3e-9598-49d8-ae20-917de5063aea","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Tobb_mint_szaz_zsido_sirra_festettek_horogkeresztet_Franciaorszagban","timestamp":"2019. december. 04. 17:34","title":"Több mint száz zsidó sírra festettek horogkeresztet Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e504ac7c-9098-47cb-bb26-7f95633a2d93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019 végére maximum 600 postafiókban lesz hírlapárusítás.","shortLead":"2019 végére maximum 600 postafiókban lesz hírlapárusítás.","id":"20191204_Tobb_postan_is_megszunik_az_ujsagarusitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e504ac7c-9098-47cb-bb26-7f95633a2d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380450b0-49e8-4698-bc5e-5ca9809d7091","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Tobb_postan_is_megszunik_az_ujsagarusitas","timestamp":"2019. december. 04. 13:25","title":"Több postán is megszűnik az újságárusítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brüsszeli Politico hasábjain vitázik az 5G technológiáról az amerikai külügyminiszter és Kína EU-nagykövete. ","shortLead":"A brüsszeli Politico hasábjain vitázik az 5G technológiáról az amerikai külügyminiszter és Kína EU-nagykövete. ","id":"20191205_Kina_visszavag_a_Huaweit_tamado_Mike_Pompeonak_es_az_NSA_rendben_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a898db5-9d03-4746-9d0d-a6ac072e5692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Kina_visszavag_a_Huaweit_tamado_Mike_Pompeonak_es_az_NSA_rendben_van","timestamp":"2019. december. 05. 17:56","title":"Kína visszavág a Huaweit támadó Mike Pompeónak: és az NSA rendben van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f773749-0412-4f03-a9b7-2459a2c93a05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Geekbench a számok szintjén is megmutatja, mennyire lehet hinni a Qualcomm fejlesztőinek a Snapdragon 865-öt illetően. Spoiler: nagyon.","shortLead":"A Geekbench a számok szintjén is megmutatja, mennyire lehet hinni a Qualcomm fejlesztőinek a Snapdragon 865-öt...","id":"20191205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_geekbench_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f773749-0412-4f03-a9b7-2459a2c93a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1be3c-d996-4d91-9a85-9f0ce2582ade","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_geekbench_teszt","timestamp":"2019. december. 05. 20:03","title":"Megnézték, mire képes a Qualcomm új csúcsprocesszora, a Snapdragon 865","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös polgármester-jelöltjét. A jelölt a szerződések átvizsgálását és elszámoltatást ígér.","shortLead":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös...","id":"20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038ce96b-0ca3-4159-9e7e-fba5723ba3be","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","timestamp":"2019. december. 04. 15:15","title":"Pollreisz Balázs ellenzéki jelölt: Győr tele van mocsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a77ed26-62e3-41ef-9ce2-928b97ce484b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A népegészségügyi termékadó sok kritika érte, a kormány mégis további termékekre vetné ki. Az Agrárminisztérium államtitkára nem ért egyet ezzel az iránnyal. ","shortLead":"A népegészségügyi termékadó sok kritika érte, a kormány mégis további termékekre vetné ki. Az Agrárminisztérium...","id":"20191205_Zsigo_Robert_Nem_biztos_hogy_a_legjobb_eszkoz_a_chipsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a77ed26-62e3-41ef-9ce2-928b97ce484b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ce45c6-da82-4ac5-8905-ade03cbb5135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Zsigo_Robert_Nem_biztos_hogy_a_legjobb_eszkoz_a_chipsado","timestamp":"2019. december. 05. 11:07","title":"Zsigó Róbert: Nem biztos, hogy a legjobb eszköz a chipsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]