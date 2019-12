Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon jó lenne, ha nem sugalmaznánk ilyen üzenetet már gyerekkorban, hogy a „tömbösített pihenés” annyit ér, mintha rendszeresen pihennénk. Ez nincs így – Gyurkó Szilvia gyerekjogász, a Hintalovon Alapítvány alapítója elmondja, mitől óriási hiba a gyerekeket is berendelni a két decemberi munkaszombaton az iskolába.","shortLead":"Nagyon jó lenne, ha nem sugalmaznánk ilyen üzenetet már gyerekkorban, hogy a „tömbösített pihenés” annyit ér, mintha...","id":"20191204_Nonszensz_hogy_a_gyerekeket_is_munkaszombatra_kenyszeriti_a_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09dd7ab8-c6f9-4fb9-a122-82f0ce44e3a0","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Nonszensz_hogy_a_gyerekeket_is_munkaszombatra_kenyszeriti_a_rendszer","timestamp":"2019. december. 04. 10:29","title":"Nonszensz, hogy a gyerekeket is munkaszombatra kényszeríti a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","shortLead":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","id":"20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d166a5f-ef92-4534-9dd3-96ec8039f437","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","timestamp":"2019. december. 05. 12:33","title":"A Seveled díszbemutatójáról a kórházba: megszületett Tenki Réka babája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d584fa-49d7-4b66-978f-d25166e8cd18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191204_Adventi_mesenaptar__december_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74d584fa-49d7-4b66-978f-d25166e8cd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f63816a-05ff-4158-a33f-061555957a1c","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Adventi_mesenaptar__december_4","timestamp":"2019. december. 04. 08:04","title":"Adventi mesenaptár - december 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","shortLead":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","id":"20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fc9f36-8591-47b7-b3c3-04a9c818ac92","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","timestamp":"2019. december. 03. 18:05","title":"Mutatunk egy céget, ahol mindenki annyi szabadságot vesz ki, amennyit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb iparági pletykák szerint az iPhone 12 mellé egy AirPodsot is csomagol majd az Apple.","shortLead":"A legfrissebb iparági pletykák szerint az iPhone 12 mellé egy AirPodsot is csomagol majd az Apple.","id":"20191205_apple_airpods_iphone_12_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c22b7-248c-495b-b985-d5cd52acf452","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_apple_airpods_iphone_12_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2019. december. 05. 11:03","title":"Igazi meglepetéssel készülhet az új iPhone mellé az Apple: ingyen járhat az AirPods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b32242-aaf9-4090-abf1-570cba4ba369","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főtitkára hosszú távú megoldásokat szorgalmaz.","shortLead":"A szervezet főtitkára hosszú távú megoldásokat szorgalmaz.","id":"20191204_ENSZ_Uj_munkacsoport_foglalkozik_a_menekultkerdessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b32242-aaf9-4090-abf1-570cba4ba369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f8b27d-1106-4346-b180-945ce60a392d","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_ENSZ_Uj_munkacsoport_foglalkozik_a_menekultkerdessel","timestamp":"2019. december. 04. 05:27","title":"ENSZ: Új munkacsoport foglalkozik a menekültkérdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e6dd46-f6f9-4b19-8c3e-59bcb7a7d244","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hulladékmentes csomagolás workshopokat tartanak a SlowXmas – Lassulj le és töltődj fel! programsorozat keretében a főváros tematikus utcáiban négy helyszínen. Az ingyenes foglalkozások célja, hogy az ünnepre való készülődés közben se termeljünk szemetet, és minél környezetkímélőbb megoldásokat alkalmazzunk az ajándékok becsomagolására. \r

\r

