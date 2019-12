Hogyan kommunikáljunk a főnökünkkel?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jogállamiság és a CEU ügyében az amerikai érdekeket sem képviselte elég jól David Cornstein a CNN budapesti riportja szerint.","shortLead":"A jogállamiság és a CEU ügyében az amerikai érdekeket sem képviselte elég jól David Cornstein a CNN budapesti riportja...","id":"20191217_CNN_A_szelsojobboldali_Orbant_vedi_az_USA_budapesti_nagykovete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf303e-08b4-4151-a987-9e8219f040f1","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_CNN_A_szelsojobboldali_Orbant_vedi_az_USA_budapesti_nagykovete","timestamp":"2019. december. 17. 14:54","title":"CNN: A szélsőjobboldali Orbánt védi az USA budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából két hónapot még várnunk kell arra, hogy a Samsung bemutassa az új csúcsmobiljait, egy koncepcióvideóban viszont már összeállították, mire számíthatunk a pletykák alapján.","shortLead":"Nagyjából két hónapot még várnunk kell arra, hogy a Samsung bemutassa az új csúcsmobiljait, egy koncepcióvideóban...","id":"20191217_samsung_galaxy_s11_koncepciovideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cddbae-c410-4c60-ac0e-341bff4f0efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_samsung_galaxy_s11_koncepciovideo","timestamp":"2019. december. 17. 15:03","title":"Kíváncsi, milyen lehet a Samsung Galaxy S11? Ezen a videón megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes az útlezárás a 4633-as úton.","shortLead":"Teljes az útlezárás a 4633-as úton.","id":"20191218_Halalos_baleset_tortent_Nagyrevnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321704b-9923-4ba2-8e0e-711f14ed1f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Halalos_baleset_tortent_Nagyrevnel","timestamp":"2019. december. 18. 18:31","title":"Halálos baleset történt Nagyrévnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a90ebd-e9c4-4f4f-a4a7-362a827b7104","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy volt, hogy veszélyben a videóbíró miatt a bulgáriai meccsrendezés, de megoldják a problémát.","shortLead":"Úgy volt, hogy veszélyben a videóbíró miatt a bulgáriai meccsrendezés, de megoldják a problémát.","id":"20191218_Eldolt_hol_lesz_a_bolgarmagyar_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60a90ebd-e9c4-4f4f-a4a7-362a827b7104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963714a2-3283-4a67-ab8c-b318f06a2266","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Eldolt_hol_lesz_a_bolgarmagyar_meccs","timestamp":"2019. december. 18. 13:01","title":"Eldőlt, hol lesz a bolgár–magyar meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdfe178-cca1-4092-8563-2e0c0182e25f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik tanuló számára kijelöltek egy gendersemleges mosdót a veszprémi gimnáziumban, de a fenntartó levetette a táblát.","shortLead":"Az egyik tanuló számára kijelöltek egy gendersemleges mosdót a veszprémi gimnáziumban, de a fenntartó levetette...","id":"20191217_Politikai_nyomasra_szuntethettek_meg_a_veszpremi_gimnaziumban_a_gendersemleges_wct","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bdfe178-cca1-4092-8563-2e0c0182e25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c994dbc-67c4-4d9d-8571-aa8d4233ddd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Politikai_nyomasra_szuntethettek_meg_a_veszpremi_gimnaziumban_a_gendersemleges_wct","timestamp":"2019. december. 17. 19:16","title":"Politikai nyomásra szüntethették meg egy veszprémi gimnáziumban a gendersemleges wc-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c112a321-1b68-4296-b45f-b9b20000b4c1","c_author":"Balkányi Nóra","category":"kultura","description":"A keresztény könnyűzene népszerűség szempontjából hasonlít a többi zenei szubkultúrához: a célcsoporton kívül nem nagyon hallanak róla az emberek. A kormány viszont meglátta benne a Kárpát-medencei vallási hagyományok megőrzésének eszközét. A műfaj hobbi-amatőr jellegét pedig ma már egy elismerés – a Szikra-díj – is ellensúlyozza. ","shortLead":"A keresztény könnyűzene népszerűség szempontjából hasonlít a többi zenei szubkultúrához: a célcsoporton kívül nem...","id":"20191217_Mennyit_er_a_kormanynak_a_zene_ha_kereszteny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c112a321-1b68-4296-b45f-b9b20000b4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb09171-9992-4069-9391-bdd36871fab4","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Mennyit_er_a_kormanynak_a_zene_ha_kereszteny","timestamp":"2019. december. 17. 20:00","title":"Mennyit ér a kormánynak a zene, ha keresztény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium is megerősítette, hogy a német autóipari beszállító cég, az Eckerle 225 embert küld el. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium is megerősítette, hogy a német autóipari beszállító cég, az Eckerle 225 embert küld el. ","id":"20191218_eckerle_leepites_Autiopar_beszallito_zalaegerszeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfc3b89-0ed9-4655-93a5-0f27b74d7696","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_eckerle_leepites_Autiopar_beszallito_zalaegerszeg","timestamp":"2019. december. 18. 10:43","title":"Nagy leépítés jön Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszavazták a bírák és ügyészek fizetésemelését, hazatért Michelisz, újratervezik a vízilabda EB kabaláját. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megszavazták a bírák és ügyészek fizetésemelését, hazatért Michelisz, újratervezik a vízilabda EB kabaláját...","id":"20191217_Radar360_Nagy_Ervin_a_pocegodor_politikai_eletrol_Orban_stadionban_unnepelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885eaca4-aac4-4af8-8a5a-8d892e84a7a6","keywords":null,"link":"/360/20191217_Radar360_Nagy_Ervin_a_pocegodor_politikai_eletrol_Orban_stadionban_unnepelt","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Radar360: Nagy Ervin pöcegödör politikai életről beszélt, Orbán stadionban ünnepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]