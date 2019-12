A HVG Extra Business Liptay Gabriellával, a KPMG marketing- és kommunikációs igazgatójával beszélgetett vezetésről, XXI. századi kihívásokról, valamint arról, vezetőként miért érdemes több helyről is inspirációt és erőt meríteni. Ebből közlünk most egy részletet.

HVG Extra Business: Megjelenésében karizmatikus vezetőnek tűnik, mintha mindig is vezetői székben ült volna. Vajon vezetőnek születik az ember, vagy azzá válik?

Liptay Gabriella: Nem gondolom, hogy vezetőnek születni kell. Léteznek persze ilyen vezetők is, de ez sok munkával és gyakorlással talán tanulható szerep, amely állandó pallérozást igényel. Én például bizonyosan nem erre születtem, bár kisgyerekkoromtól kezdve szerettem jó dolgokban részt venni, jó ügyekhez hozzájárulni, és mindig is kíváncsi voltam. Általában azonban betartottam a játékszabályokat, és e tekintetben normakövető voltam – talán ezért is bíztak rám fokozatosan egyre több és komplexebb feladatokat. Aztán úgy alakult, hogy előbb kulcsszerepeket kaptam egyes projektekben, majd – a nyitottságomnak és az érdeklődésemnek köszönhetően – egy ponton vezetői feladatokat is rám bíztak. Így lettem immár húsz éve vezető.

HVG Extra Business: Mennyire fontos, hogy a vezető több oldalról is rálásson egy problémakörre? Vajon ma az embernek inkább egyetlen területen legyen mély szakértelme, vagy több mindent kell átlátnia?

Liptay Gabriella: A saját tapasztalataimból kiindulva én arra szavazok, hogy nem baj, ha az ember több spektrumban jártas, többféle közösséget ismer, különböző területeken és témákban van otthon. Főképp hasznos ez a digitális buborékok által vezérelt világunkban. Eredetileg közgazdászként végeztem a mai Corvinus Egyetemen, ugyanakkor már ott és akkor tudtam, hogy ez nem lesz elegendő számomra, nem teljesen az én világom. Így inkább mellétanultam szociológia szakon. Volt egy csodálatos professzorunk, Andorka Rudolf, aki néhányunkat maga mellé vonzott, így a pályám szociológusként indult el. Innen jutottam el aztán a marketing és a kommunikáció területére. Módszertan tekintetében ezek a témák nincsenek olyan messze egymástól, hiszen – némi egyszerűsítéssel – itt is, ott is adatokból, és azok elemzésével dolgozunk. Akkori tanulmányaimat remekül hasznosítom ma is, például a történések megfelelő kontextusba helyezése során. De sokat segít az is, amikor az eseményeket egyfajta külső kameraállásból próbálom megfigyelni.

HVG Extra Business: Milyen eszközökkel tudja egy vezető megfelelően motiválni a csapatát?

Liptay Gabriella: Nehéz ilyen iszapos környezetben folyamatosan minőségi munkát végezni, végeztetni. Nem azért választják a cégek egyre többször a gyors, agilis, de messze nem százszázalékos megoldásokat, mert most ez a trendi, hanem mert a bizonytalan környezetben sokszor nincs más út – többek között azért is ez a trend. Ebben a környezetben a vezetőnek persze motiválni is nehezebb a minőség irányába, továbbá a kitartó és hosszú távon is felelősséggel bíró munkatársakat és attitűdöt megtalálni. Ha azonban sikerül, akkor ez a közös szellemiség nagyon össze tudja kovácsolni a csapatot. Hiszek ugyanakkor a belülről jövő motiváltságban is, így a jó hozzáállású és jól felkészült, tanulásra is nyitott emberekkel bármilyen nehéz és komplex feladatot öröm végezni.

HVG Extra Business: Milyen tanácsot adna vezetői ambíciókat dédelgető fiataloknak?

Liptay Gabriella: Azt ajánlanám, hogy elsősorban ne a vezetést, hanem a saját maguk fejlesztését, fejlődését ambicionálják. Ismerjék meg önmagukat, legyen tisztában a képességeikkel, erősségeikkel, gyengeségeikkel. Aztán úgyis elérkezik majd az a pillanat, amikor kiderül, hogy örömüket lelik-e a vezetésben, és van-e erre vonatkozóan az ambíción túl kvalitásuk is.

Kenyeres András interjúja teljes terjedelmében elolvasható a HVG Extra Business 2019/4-es számában.

