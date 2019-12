Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Most lesz ideje az olasz kormánynak, hogy megváltoztassa a szabályokat, amelyeket még Matteo Salvini fogadtatott el.","shortLead":"Most lesz ideje az olasz kormánynak, hogy megváltoztassa a szabályokat, amelyeket még Matteo Salvini fogadtatott el.","id":"20191228_Atirjak_az_olaszok_a_migracios_biztonsagi_szabalyokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0288c-a754-4668-ac55-55895dbb0393","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Atirjak_az_olaszok_a_migracios_biztonsagi_szabalyokat","timestamp":"2019. december. 28. 17:28","title":"Átírják az olaszok a migrációs biztonsági szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f5650f-8c6e-4ea5-98d0-7670c5839526","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Herczeg András úgy fogalmazott, azzal szolgálja a klub javát, ha távozik.","shortLead":"Herczeg András úgy fogalmazott, azzal szolgálja a klub javát, ha távozik.","id":"20191227_dvsc_debrecen_herczeg_andras_edzo_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f5650f-8c6e-4ea5-98d0-7670c5839526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3668b4-3d8e-4696-ab51-2cac7673b20c","keywords":null,"link":"/sport/20191227_dvsc_debrecen_herczeg_andras_edzo_lemondas","timestamp":"2019. december. 27. 19:47","title":"Lemondott a Debrecen vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Jár-e a teljes prémium vagy csak a fele? Erről kell majd döntenie a bíróságnak.","shortLead":"Jár-e a teljes prémium vagy csak a fele? Erről kell majd döntenie a bíróságnak.","id":"20191228_Sajat_jatekosa_perelte_be_az_FC_Barcelonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6be315e-c56d-4a4b-8fc7-3c43dc71aab0","keywords":null,"link":"/sport/20191228_Sajat_jatekosa_perelte_be_az_FC_Barcelonat","timestamp":"2019. december. 28. 19:27","title":"Saját játékosa perelte be az FC Barcelonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havazás továbbra sem lesz, sőt.","shortLead":"Havazás továbbra sem lesz, sőt.","id":"20191229_Fagyokkal_bucsuzik_2019_aztan_jon_az_enyhules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4531256d-50be-4aec-b298-747851a2e8d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Fagyokkal_bucsuzik_2019_aztan_jon_az_enyhules","timestamp":"2019. december. 29. 15:40","title":"Fagyokkal búcsúzik 2019, aztán jön az enyhülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Reuters többtucatnyi sebesültről és áldozatról számolt be.","shortLead":"A Reuters többtucatnyi sebesültről és áldozatról számolt be.","id":"20191229_Raketatamadast_hajtottak_vegre_egy_katonai_tisztavatason_Jemenben_sok_a_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6443dde6-7a3d-4302-a7e7-a7008d0685f3","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Raketatamadast_hajtottak_vegre_egy_katonai_tisztavatason_Jemenben_sok_a_halott","timestamp":"2019. december. 29. 10:22","title":"Rakétatámadást hajtottak végre egy katonai tisztavatáson Jemenben, sok a halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az anya ki akarta várni az ünnepek végét, mielőtt orvoshoz fordul a beteg gyerekkel.","shortLead":"Az anya ki akarta várni az ünnepek végét, mielőtt orvoshoz fordul a beteg gyerekkel.","id":"20191228_Jeghideg_lakasban_halt_meg_egy_kislany_karacsonykor_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228e9fa7-ad89-40ea-8614-9d218a4942a8","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Jeghideg_lakasban_halt_meg_egy_kislany_karacsonykor_Romaniaban","timestamp":"2019. december. 28. 15:33","title":"Jéghideg lakásban halt meg egy kislány karácsonykor Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új szerződés kidolgozását Oroszország kezdeményezte, amely korábban több napon át zajló tesztelés eredményeképp levált a globális internethálózatról.","shortLead":"Az új szerződés kidolgozását Oroszország kezdeményezte, amely korábban több napon át zajló tesztelés eredményeképp...","id":"20191228_Az_ENSZkozgyules_jovahagyta_egy_uj_nemzetkozi_kiberbiztonsagi_szerzodes_kidolgozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f1ca05-f9f9-4999-9b9c-3c5f0c014d4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_Az_ENSZkozgyules_jovahagyta_egy_uj_nemzetkozi_kiberbiztonsagi_szerzodes_kidolgozasat","timestamp":"2019. december. 28. 09:49","title":"Az ENSZ-közgyűlés jóváhagyta egy új nemzetközi kiberbiztonsági szerződés kidolgozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy szél miatt több megyére figyelmeztetést is kiadtak. ","shortLead":"A nagy szél miatt több megyére figyelmeztetést is kiadtak. ","id":"20191227_hideg_szel_teli_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b802322-492c-4bce-a4c0-17b6dc33780d","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_hideg_szel_teli_idojaras","timestamp":"2019. december. 27. 20:26","title":"Jön a hideg meg a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]