Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élete legfájdalmasabb éve volt a tavalyi. ","shortLead":"Élete legfájdalmasabb éve volt a tavalyi. ","id":"20200121_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkoros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e43921-aa7a-451d-a2d6-efcd3c1b1d76","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkoros","timestamp":"2020. január. 21. 16:35","title":"Ozzy Osbourne Parkinson-kóros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervezet bejelentése után lemondott a teljes orosz kormány. ","shortLead":"A tervezet bejelentése után lemondott a teljes orosz kormány. ","id":"20200123_Megszavazta_Putyin_alkotmanymodositasat_az_orosz_alsohaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844c019f-3633-406c-9385-92e54ff80c38","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Megszavazta_Putyin_alkotmanymodositasat_az_orosz_alsohaz","timestamp":"2020. január. 23. 12:53","title":"Megszavazta Putyin alkotmánymódosítását az orosz alsóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593b361d-350e-46a1-bc3b-b781f858157f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Exkluzív werkvideónkban a rendező is megszólalt új alkotásáról. Csütörtöktől a magyar mozikban is látható a Richard Jewell balladája. ","shortLead":"Exkluzív werkvideónkban a rendező is megszólalt új alkotásáról. Csütörtöktől a magyar mozikban is látható a Richard...","id":"20200121_Richard_Jewell_balladaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593b361d-350e-46a1-bc3b-b781f858157f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f5bf6a-1d1e-469b-8bab-12a9692cb4f8","keywords":null,"link":"/360/20200121_Richard_Jewell_balladaja","timestamp":"2020. január. 21. 16:00","title":"Egy igazi amerikai tragédia: Ezt akarta bemutatni új filmjével Clint Eastwood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ígéretes.","shortLead":"Ígéretes.","id":"20200122_Itt_az_elso_dal_az_uj_Pearl_Jam_albumrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d45cb18-66ef-4bc4-a87e-842f449e7963","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Itt_az_elso_dal_az_uj_Pearl_Jam_albumrol","timestamp":"2020. január. 22. 11:12","title":"Itt az első dal az új Pearl Jam albumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce20d7e-8b3e-43fd-a916-21803bb55c64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű a városban közlekedett, amikor megtörtént a baj. Szerencsére senki nem sérült meg.","shortLead":"A jármű a városban közlekedett, amikor megtörtént a baj. Szerencsére senki nem sérült meg.","id":"20200121_csuklos_busz_eger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce20d7e-8b3e-43fd-a916-21803bb55c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0981c5c7-e930-4155-90a4-3c2ee7fb6f50","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_csuklos_busz_eger","timestamp":"2020. január. 21. 18:46","title":"Menet közben szakadt szét egy csuklós busz Egerben, utasok voltak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó tekintélyes összeget.","shortLead":"Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó...","id":"20200122_Bartis_Attila_lesz_a_45_Tereyosztondijas_miutan_az_elozo_jelolt_politikai_okokbol_nem_kert_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e169b035-59e2-42d8-9873-676474a791ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Bartis_Attila_lesz_a_45_Tereyosztondijas_miutan_az_elozo_jelolt_politikai_okokbol_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 22. 16:40","title":"Bartis Attila lesz a 45. Térey-ösztöndíjas, miután az előző jelölt politikai okokból nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa63a54a-2505-4dc5-ab82-fbfaf6293330","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ösztöndíjat összesen negyvenöt alkotónak ítélték oda, de van, aki nem kér belőle. ","shortLead":"Az ösztöndíjat összesen negyvenöt alkotónak ítélték oda, de van, aki nem kér belőle. ","id":"20200121_Negyvenot_alkoto_Terey_osztondij_Bartok_Imre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa63a54a-2505-4dc5-ab82-fbfaf6293330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e8225f-ebb9-4799-9e47-06ad71133855","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Negyvenot_alkoto_Terey_osztondij_Bartok_Imre","timestamp":"2020. január. 21. 17:14","title":"Demeter Szilárd miatt nem veszi át a Térey-ösztöndíjat Bartók Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe7956e-df05-4072-a518-172c1c2362dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Hidegre fordult az időjárás, 4 fok alatt a leguánok elengedik magukat.","shortLead":"Hidegre fordult az időjárás, 4 fok alatt a leguánok elengedik magukat.","id":"20200122_Annyira_hideg_van_Floridaban_hogy_fagyott_leguanok_hullanak_a_fakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fe7956e-df05-4072-a518-172c1c2362dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15f4a1b-43be-4958-9ae0-bdc23929c9c6","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Annyira_hideg_van_Floridaban_hogy_fagyott_leguanok_hullanak_a_fakrol","timestamp":"2020. január. 22. 13:29","title":"Annyira hideg van Floridában, hogy fagyott leguánok potyognak a fákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]