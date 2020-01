Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntöttek a Fővárosi Közgyűlés ülésén arról, hogy csökkentik a felújítás költségeit.","shortLead":"Döntöttek a Fővárosi Közgyűlés ülésén arról, hogy csökkentik a felújítás költségeit.","id":"20200129_Mindenkeppen_felujitanak_Karacsonyek_a_Lanchidat_de_faragnanak_a_koltsegeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9a1487-e204-4171-af7a-2495e9c002fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Mindenkeppen_felujitanak_Karacsonyek_a_Lanchidat_de_faragnanak_a_koltsegeken","timestamp":"2020. január. 29. 12:58","title":"Karácsonyék akár az alagút nélkül is felújítanák a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem győzte meg az MNB a piacot, hogy jó az irány.","shortLead":"Nem győzte meg az MNB a piacot, hogy jó az irány.","id":"20200128_Zuhant_egy_nagyot_a_forint_miutan_Matolcsyek_kiadtak_a_kamatdontes_indoklasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e62b99-d43c-4742-8365-33c2dc1ebc3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Zuhant_egy_nagyot_a_forint_miutan_Matolcsyek_kiadtak_a_kamatdontes_indoklasat","timestamp":"2020. január. 28. 15:15","title":"Zuhant egy nagyot a forint, miután Matolcsyék kiadták a kamatdöntés indoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93a3b40-1ee9-41a1-8000-c225d8fca33f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ügynöke szerint ott megbecsülik, a labdarúgó pedig jól érzi magát.","shortLead":"Ügynöke szerint ott megbecsülik, a labdarúgó pedig jól érzi magát.","id":"20200128_dzsudzsak_balazs_egyesult_arab_emiratusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93a3b40-1ee9-41a1-8000-c225d8fca33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d70d2b6-4c8e-448d-b5ae-52c3460b9014","keywords":null,"link":"/sport/20200128_dzsudzsak_balazs_egyesult_arab_emiratusok","timestamp":"2020. január. 28. 21:53","title":"Úgy hírlik, Dzsudzsák maradna az Emirátusokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendkívüli intézkedésekkel, egyebek mellett rövidített munkaidővel, ingyenes tömegközlekedéssel és az építkezési munkálatok leállításával igyekszik Észak-Macedónia javítani a levegő minőségén.","shortLead":"Rendkívüli intézkedésekkel, egyebek mellett rövidített munkaidővel, ingyenes tömegközlekedéssel és az építkezési...","id":"20200128_legszennyezettseg_tomegkozlekedes_szkopje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bcec77-a65d-4495-9ef5-6208322d91af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_legszennyezettseg_tomegkozlekedes_szkopje","timestamp":"2020. január. 28. 11:38","title":"A rossz levegő miatt ingyenessé tették a tömegközlekedést Szkopjéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a magyar gazdaságról írt legfrissebb elemzésében.","shortLead":"A jegybankelnök a magyar gazdaságról írt legfrissebb elemzésében.","id":"20200127_matolcsy_gyorgy_magyar_gazdasag_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79d64d-6d2e-4a02-831f-0284870cfb70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_matolcsy_gyorgy_magyar_gazdasag_elemzes","timestamp":"2020. január. 27. 18:11","title":"Matolcsy: \"Kívülről időnként érdesnek, hegyesnek és önfejűnek látszunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lesz több része az Alvilágnak, a Korhatáros szerelemnek és a Bogaras szülőknek sem. A műsorok az RTL Klubon és a TV2-n futottak.","shortLead":"Nem lesz több része az Alvilágnak, a Korhatáros szerelemnek és a Bogaras szülőknek sem. A műsorok az RTL Klubon és...","id":"20200127_rtl_klub_tv2_sorozat_alvilag_korhataros_szerelem_izig_verig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc486e5-1c35-4daf-8b36-1d8502aea96a","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_rtl_klub_tv2_sorozat_alvilag_korhataros_szerelem_izig_verig","timestamp":"2020. január. 27. 17:59","title":"Sorozatokat kaszált el az RTL Klub és a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90bfdde-09a6-4e15-bbf6-34001ec31bfd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Akkora fiatalításba kezdtek a kormányban, hogy a folyamatot már nem lehet megállítani. A Duma Aktuál tökéletes érveket hoz amellett, miért lenne kiváló miniszterelnök a fehérneműmodell. Ceglédi Zoltán olyan dolgokon poénkodik, hogy érte már nem fekete autó, hanem fekete kisvasút jön. ","shortLead":"Akkora fiatalításba kezdtek a kormányban, hogy a folyamatot már nem lehet megállítani. A Duma Aktuál tökéletes érveket...","id":"20200127_Duma_Aktual_Kit_kellene_fiatalabbra_cserelni_a_kormanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a90bfdde-09a6-4e15-bbf6-34001ec31bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da181e8-cd83-413a-a0cb-ea6ca5f3f3dc","keywords":null,"link":"/360/20200127_Duma_Aktual_Kit_kellene_fiatalabbra_cserelni_a_kormanyban","timestamp":"2020. január. 27. 19:00","title":"Duma Aktuál: Orbán Viktor helyett Palvin Barbit miniszterelnöknek! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee394f20-f671-4ae2-acf4-60da423c167c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Függetlenné vált a Xiaomitól a POCO, és – ahogy az várható volt – az új mobilmárka hamarosan ki is rukkol egy új telefonnal.","shortLead":"Függetlenné vált a Xiaomitól a POCO, és – ahogy az várható volt – az új mobilmárka hamarosan ki is rukkol egy új...","id":"20200128_xiaomi_poco_x2_uj_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee394f20-f671-4ae2-acf4-60da423c167c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d58ea3b-8969-413c-a5aa-f62a5e6323fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_xiaomi_poco_x2_uj_telefon","timestamp":"2020. január. 28. 10:03","title":"Megvan, mikor érkezhet a Xiaomiból \"kiugrott\" új mobilmárka első saját készüléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]