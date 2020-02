Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjféltől mindegyik nyilvánossá válik.","shortLead":"Éjféltől mindegyik nyilvánossá válik.","id":"20200131_vagyonnyilatkozat_orszaggyulesi_kepviselo_parlament_mentelmi_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46140ce-0de3-49ff-aae5-4406c7351f76","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_vagyonnyilatkozat_orszaggyulesi_kepviselo_parlament_mentelmi_bizottsag","timestamp":"2020. január. 31. 21:25","title":"Minden képviselő határidőre leadta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7219c8-5a8d-4fed-b6e5-135913c23c90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Stuttgartban egy az S-osztályban lévő V12-es csúcsmotornál is sokkal komolyabb erőforrást terveztek. ","shortLead":"Stuttgartban egy az S-osztályban lévő V12-es csúcsmotornál is sokkal komolyabb erőforrást terveztek. ","id":"20200202_mercedes_800_sel_a_18_hengeres_alom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7219c8-5a8d-4fed-b6e5-135913c23c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9ba2b9-2e9f-4eaa-8318-f4e29b80b2d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_mercedes_800_sel_a_18_hengeres_alom","timestamp":"2020. február. 02. 06:41","title":"Mercedes 800 SEL: a 18 hengeres álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"BI","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy nem új, csak a régi módosítása, de csökkenek a diákok terhei és marad a médiaismeret óra. Megjelent Wass Albert kötelező tananyagként.



","shortLead":"Kiderült, hogy nem új, csak a régi módosítása, de csökkenek a diákok terhei és marad a médiaismeret óra. Megjelent Wass...","id":"20200131_Pentek_este_tizkor_megjelent_az_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca0f53a-87f3-4f02-9b4c-aec908ba4462","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Pentek_este_tizkor_megjelent_az_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 31. 22:32","title":"Péntek este tízkor megjelent az új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fd2961-b129-46e9-b320-27df1e01fc19","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ENSZ által elismert Fajez esz-Szarrádzs kormányfő ravasz diplomáciával és Líbia kasszakulcsával a zsebében sem lehet biztos abban, hogy fő ellenlábasa nem söpri ki a fővárosból is.","shortLead":"Az ENSZ által elismert Fajez esz-Szarrádzs kormányfő ravasz diplomáciával és Líbia kasszakulcsával a zsebében sem lehet...","id":"202005_fajez_eszszarradzs_tripoli_fura_ura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59fd2961-b129-46e9-b320-27df1e01fc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb13ce5-eed9-470f-bcca-7090f37439ca","keywords":null,"link":"/360/202005_fajez_eszszarradzs_tripoli_fura_ura","timestamp":"2020. február. 01. 09:00","title":"Tripoli fura ura, aki arról álmodik, hogy egyesítheti Líbiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint jövedelemre Izer Norbert. A Figyelő kiadóját ugyanis más cégekkel egyetemben beolvasztották.","shortLead":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint...","id":"20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c035bd7-afda-4a14-961a-19336f7eed75","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","timestamp":"2020. február. 01. 09:48","title":"Az adókért felelős államtitkárt is bekebelezte a fideszes médiaszörny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1995-ös Wartburg még megvan. De vett egy kis Appenin-részvényt is, a cég Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz köthető.","shortLead":"Az 1995-ös Wartburg még megvan. De vett egy kis Appenin-részvényt is, a cég Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz...","id":"20200201_Pinter_Sandornak_meg_mindig_tartoznak_egymilliard_forinttal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309c8be7-634f-46c9-8c18-766b9bc40ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Pinter_Sandornak_meg_mindig_tartoznak_egymilliard_forinttal","timestamp":"2020. február. 01. 01:30","title":"Pintér Sándornak még mindig tartoznak egymilliárd forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szeretné megérteni, miből jött össze a mesés vagyon.","shortLead":"A párt szeretné megérteni, miből jött össze a mesés vagyon.","id":"20200201_DK_induljon_vagyonnyilatkozati_eljaras_Rogan_Antallal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6553e4-26c5-4f5f-a4f6-7634be0a77f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_DK_induljon_vagyonnyilatkozati_eljaras_Rogan_Antallal_szemben","timestamp":"2020. február. 01. 13:21","title":"DK: induljon vagyonnyilatkozati eljárás Rogán Antallal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ellenfele a spanyol Garbine Muguruza volt.","shortLead":"Ellenfele a spanyol Garbine Muguruza volt.","id":"20200201_Az_amerikai_Sofia_Kenin_nyerte_noi_egyesben_az_ausztral_teniszbajnoksagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79dae78-87e0-4ddd-9813-b84afde9698b","keywords":null,"link":"/sport/20200201_Az_amerikai_Sofia_Kenin_nyerte_noi_egyesben_az_ausztral_teniszbajnoksagot","timestamp":"2020. február. 01. 12:55","title":"Az amerikai Sofia Kenin nyerte női egyesben az ausztrál teniszbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]