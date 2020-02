Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1fd3d29-517b-48e9-af3c-cedfb9093f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A pilóta többször nagy gázt adott és húzta fel-le a gépet, mindenki imádkozott, azt hittük, meghalunk, pokoli volt” – mesélte.","shortLead":"„A pilóta többször nagy gázt adott és húzta fel-le a gépet, mindenki imádkozott, azt hittük, meghalunk, pokoli volt” –...","id":"20200205_Magyar_szemtanu_az_edinburghi_repuloutrol_Sosem_volt_meg_ilyen_halalfelelmem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1fd3d29-517b-48e9-af3c-cedfb9093f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42094260-41df-4dbc-8a37-d96e6b1f15cf","keywords":null,"link":"/elet/20200205_Magyar_szemtanu_az_edinburghi_repuloutrol_Sosem_volt_meg_ilyen_halalfelelmem","timestamp":"2020. február. 05. 09:37","title":"Magyar szemtanú az edinburgh-i repülőútról: „Sosem volt még ilyen halálfélelmem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél év telt el azóta, hogy felmondta az elektronikus jegyrendszer szállítói szerződését, ám a Budapesti Közlekedési Központ még a perindításig se jutott el a hálózat kiépítését vállaló Scheidt & Bachmann ellen.","shortLead":"Másfél év telt el azóta, hogy felmondta az elektronikus jegyrendszer szállítói szerződését, ám a Budapesti Közlekedési...","id":"20200205_bkk_elektronikus_jegyrendszer_scheidt_bachmann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7946309b-074c-4c50-949f-fd1eea9e69e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_bkk_elektronikus_jegyrendszer_scheidt_bachmann","timestamp":"2020. február. 05. 09:25","title":"E-jegyrendszer: a semmire fizethet milliárdokat a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Törlesztette régi elmaradását a Google, műholdas programja végre mobilokon is realisztikus módon ábrázolja az űrt.","shortLead":"Törlesztette régi elmaradását a Google, műholdas programja végre mobilokon is realisztikus módon ábrázolja az űrt.","id":"20200205_google_earth_ur_mobiltelefon_tablagep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3faf9f0-c6d9-4f14-b052-1e8f8f1f757a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_google_earth_ur_mobiltelefon_tablagep","timestamp":"2020. február. 05. 11:03","title":"Már mobilról is kiléphet az űrbe a Google Earthben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedfdf0d-c7bb-40ab-89b5-b5722cdf27ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data kibervédelmi szakemberei több mint 4,9 milliónyi kártevőmintát azonosítottak 2019-ben. 