Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"303d251a-9c4c-49cf-a8de-510be59f2f5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korrupciós ügyekről írt, egyelőre nem tudni, hogy ez összefüggésben áll-e meggyilkolásával.","shortLead":"Korrupciós ügyekről írt, egyelőre nem tudni, hogy ez összefüggésben áll-e meggyilkolásával.","id":"20181008_Megeroszakoltak_es_megoltek_egy_bolgar_oknyomozo_ujsagironot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=303d251a-9c4c-49cf-a8de-510be59f2f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f861dca1-6136-4c6c-9dcf-2ca03613749d","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Megeroszakoltak_es_megoltek_egy_bolgar_oknyomozo_ujsagironot","timestamp":"2018. október. 08. 07:29","title":"Megerőszakoltak és megöltek egy bolgár oknyomozó újságírónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt már be is nyújtotta az erről szóló javaslatát.","shortLead":"A párt már be is nyújtotta az erről szóló javaslatát.","id":"20181007_Allami_korhazban_tizparancsolattal_gyogyitana_az_allami_vezetoket_a_Parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fdf419-d1ca-4b17-8511-4efdb7e18a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181007_Allami_korhazban_tizparancsolattal_gyogyitana_az_allami_vezetoket_a_Parbeszed","timestamp":"2018. október. 07. 11:40","title":"Állami kórházban, tízparancsolattal gyógyítaná az állami vezetőket a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2577b83d-5ece-42de-b510-6290af217911","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most tették közzé a számokat.","shortLead":"Most tették közzé a számokat.","id":"20181008_Minden_masodik_diak_dolgozik_a_tanulas_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2577b83d-5ece-42de-b510-6290af217911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0ba4cc-78e5-4ae1-b7fa-596b13e2cd80","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Minden_masodik_diak_dolgozik_a_tanulas_mellett","timestamp":"2018. október. 08. 12:56","title":"Minden második diák dolgozik a tanulás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai kutatócsoport.","shortLead":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai...","id":"20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92611ff5-e79e-424c-b130-a0afca091c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","timestamp":"2018. október. 06. 20:03","title":"Egy dologra már biztosan jó, ha rendszeresen bevesz egy aszpirint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc05b9-489a-471e-aae5-1ecfec771797","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","timestamp":"2018. október. 06. 19:45","title":"Egy térkép, ami megmutatja, mennyire érdekli az USA-t Afrika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A török elnök személyében Orbán Viktor rendkívül ellentmondásos vendéget fogad, aki sokak szerint reformerből teljhatalmú önkényúrrá vált. ","shortLead":"A török elnök személyében Orbán Viktor rendkívül ellentmondásos vendéget fogad, aki sokak szerint reformerből...","id":"20181008_torokorszag_magyarorszag_csucstalalkozo_budapest_orban_viktor_erdogan_gul_baba_turbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa784d3-f8ce-4b06-8fa3-26443a5536ea","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_torokorszag_magyarorszag_csucstalalkozo_budapest_orban_viktor_erdogan_gul_baba_turbe","timestamp":"2018. október. 08. 06:30","title":"Törökjárás Budapesten – türbefelújítással, focival, biznisszel hangoltak az Erdogan-vizitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0769d6-50df-4496-a2c6-0ca26c1013f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb ötven ember meghalt szombaton a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy tartálykocsi és egy másik teherautó ütközése nyomán keletkezett tűzben - közölték a helyi hatóságok.



","shortLead":"Legkevesebb ötven ember meghalt szombaton a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy tartálykocsi és egy másik teherautó...","id":"20181006_Tomegkatasztrofa_tortent_Kongoban__legalabb_otvenen_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a0769d6-50df-4496-a2c6-0ca26c1013f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e84540d-194e-4053-bbbe-1d20a49850d2","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Tomegkatasztrofa_tortent_Kongoban__legalabb_otvenen_meghaltak","timestamp":"2018. október. 06. 16:06","title":"Tömegkatasztrófa történt Kongóban – legalább ötvenen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293a5ab7-0b43-4a71-a310-3c878dd6e168","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem viselte el, hogy az utasok kritizálták, amiért késett a busz.","shortLead":"Nem viselte el, hogy az utasok kritizálták, amiért késett a busz.","id":"20181007_Elege_lett_egy_buszsofornek_az_utasokbol_megis_ot_vittek_pszichiatriara_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=293a5ab7-0b43-4a71-a310-3c878dd6e168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6537e0-4750-409b-96c0-e7391b0ea606","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Elege_lett_egy_buszsofornek_az_utasokbol_megis_ot_vittek_pszichiatriara_Romaniaban","timestamp":"2018. október. 07. 13:29","title":"Elege lett egy buszsofőrnek az utasokból, mégis őt vitték pszichiátriára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]