[{"available":true,"c_guid":"2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld árát. Kalocsán, Berettyóújfaluban, Ráckevén és Zalaegerszegen akartak így beavatkozni a 2015-16-ban kiírt földárveréseken. Bár a gazdák nem fizettek a csalóknak, most vádat emeltek ellenük.","shortLead":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld...","id":"20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe7d1e-2dd1-452f-82f9-5fb3f71716fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","timestamp":"2018. december. 18. 09:58","title":"Csaltak a földárveréseken, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d61c86-b575-49d3-8d34-cf89b379c2f6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":" Nem jutott be Nemes Jeles László Napszállta című filmje az Oscar-díjra jelöltek szűkített listájára - derült ki az amerikai filmakadémia közléséből. ","shortLead":" Nem jutott be Nemes Jeles László Napszállta című filmje az Oscar-díjra jelöltek szűkített listájára - derült ki...","id":"20181218_A_Napszallta_mar_biztosan_nem_kap_Oscart_jovore_a_Ruben_Brandtnak_meg_lehet_eselye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d61c86-b575-49d3-8d34-cf89b379c2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939d00b5-32f0-46a5-a310-aba787be004c","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_A_Napszallta_mar_biztosan_nem_kap_Oscart_jovore_a_Ruben_Brandtnak_meg_lehet_eselye","timestamp":"2018. december. 18. 10:42","title":"A Napszállta már biztosan nem kap Oscart jövőre, a Ruben Brandtnak még lehet esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fb6278-64e8-4bde-97b5-1a2373ef661a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Legkevesebb hét különböző fajtól származó 85 dinoszaurusz-lábnyomra bukkantak a kutatók a délkelet-angliai Kelet-Sussex megyében, ez a legváltozatosabb és legrészletgazdagabb ilyen típusú leletegyüttes a kréta időszakból, amelyet eddig Nagy-Britanniában találtak.","shortLead":"Legkevesebb hét különböző fajtól származó 85 dinoszaurusz-lábnyomra bukkantak a kutatók a délkelet-angliai Kelet-Sussex...","id":"20181218_dinoszaurusz_labnyomok_anglia_sussex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52fb6278-64e8-4bde-97b5-1a2373ef661a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a263ebe-ff7b-41e3-ad9e-78a842f8a7af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_dinoszaurusz_labnyomok_anglia_sussex","timestamp":"2018. december. 18. 15:03","title":"Dinoszaurusz-lábnyomok igazi kincsesbányájára bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Persze ezt is csak a valóságnak a számukra kedves szeletéről, a maguk módján, folyamatos minősítések közepette tették meg.","shortLead":"Persze ezt is csak a valóságnak a számukra kedves szeletéről, a maguk módján, folyamatos minősítések közepette tették...","id":"20181217_A_kozmedianak_mocskolodva_de_vegre_sikerul_beszamolnia_honlapjan_az_esemenyekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998324ef-dbfe-4106-bea0-3e07e5c8ae3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_A_kozmedianak_mocskolodva_de_vegre_sikerul_beszamolnia_honlapjan_az_esemenyekrol","timestamp":"2018. december. 17. 19:00","title":"A közmédiának mocskolódva, de végre sikerül beszámolnia honlapján az eseményekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15462956-03ab-495a-bf4b-2f586c35fbec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az idei utolsó frissítését kapta meg kedden délelőtt az Instagram, ami több újdonságot is hozott az alkalmazásba.","shortLead":"Valószínűleg az idei utolsó frissítését kapta meg kedden délelőtt az Instagram, ami több újdonságot is hozott...","id":"20181218_instagram_tortenetek_elo_video_visszaszamlalas_matrica","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15462956-03ab-495a-bf4b-2f586c35fbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380be9b5-231a-4dd4-8440-2f6fa97fc97e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_instagram_tortenetek_elo_video_visszaszamlalas_matrica","timestamp":"2018. december. 18. 19:18","title":"Szokott Instagramozni? Frissítsen rá az appra, több újdonság is került bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétszáz szakmát rangsoroltak a presztízs alapján egy kutatásban. Minél többet kell tanulni egy álláshoz, annál kedveltebb.","shortLead":"Közel kétszáz szakmát rangsoroltak a presztízs alapján egy kutatásban. Minél többet kell tanulni egy álláshoz, annál...","id":"20181217_Korhazigazgatotol_a_prostitualtig_ezek_a_legnagyobb_es_a_legkisebb_presztizsu_szakmak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e3b329-20af-43a7-8abb-8dd008151f2b","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Korhazigazgatotol_a_prostitualtig_ezek_a_legnagyobb_es_a_legkisebb_presztizsu_szakmak","timestamp":"2018. december. 17. 10:14","title":"Kórházigazgatótól a prostituáltig: ezek a legnagyobb és a legkisebb presztízsű szakmák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36482448-3670-4650-88d1-4828bb88a6c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánypárti lap megfejtette az igazságot: a tüntetések valójában egy jól kitalált, anarchista receptúra alapján történnek, a háttérben pedig a Sátán is feltűnik.","shortLead":"A kormánypárti lap megfejtette az igazságot: a tüntetések valójában egy jól kitalált, anarchista receptúra alapján...","id":"20181218_A_Ripost_a_hetfoi_tuntetesrol_Satan_Hillary_Clinton_anarchizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36482448-3670-4650-88d1-4828bb88a6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5609bf-78c7-44b8-a01f-4162a18db7b5","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_A_Ripost_a_hetfoi_tuntetesrol_Satan_Hillary_Clinton_anarchizmus","timestamp":"2018. december. 18. 09:10","title":"A Ripost a hétfői tüntetésről: Sátán, Hillary Clinton, anarchizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kanada keresi a módját annak, hogy hogyan kerülhetné el, hogy teljesítenie kelljen egy Szaúd-Arábiával kötött fegyvereladási szerződést, amelyet az ország előző, konzervatív kormánya írt alá Rijáddal - jelentette be Justin Trudeau kanadai kormányfő vasárnap.\r

","shortLead":"Kanada keresi a módját annak, hogy hogyan kerülhetné el, hogy teljesítenie kelljen egy Szaúd-Arábiával kötött...","id":"20181217_fegyvereladas_kanada_szaud_arabia_ujsagirogyilkossag_dzsamal_hasogdzsi_justin_trudeau","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497b7ec0-7580-48c6-b63d-8471bd54c212","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_fegyvereladas_kanada_szaud_arabia_ujsagirogyilkossag_dzsamal_hasogdzsi_justin_trudeau","timestamp":"2018. december. 17. 06:10","title":"Zsíros fegyverüzletet mondana fel Kanada Hasogdzsi halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]