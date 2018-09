Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cff04c16-6e1d-431f-b361-fdc1af83c2af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai John Turmel a kezdetekben azért szállt be a politikába, hogy a szerencsejátékok legalizálása mellett kampányoljon. A kudarcok – amelyeket Turmel nem is tart vereségeknek – nem vették el a kedvét, s most 96. alkalommal is versenybe szállt.","shortLead":"A kanadai John Turmel a kezdetekben azért szállt be a politikába, hogy a szerencsejátékok legalizálása mellett...","id":"20180923_95_valasztast_vesztett_el_politikai_luzerseg_vilagcsucstartoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cff04c16-6e1d-431f-b361-fdc1af83c2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836998e7-8b58-4b61-b2c4-8859560ab65e","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_95_valasztast_vesztett_el_politikai_luzerseg_vilagcsucstartoja","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:40","title":"95 választást vesztett el politikai lúzerség világcsúcstartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ba2e7-9682-43b1-9d3a-54611b2f83a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a regnáló amerikai vezetők nem nevezhetők a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosainak, az Egyesült Államok keleti partján élők a napokban saját bőrükön is tapasztalhatják a globális felmelegedés intenzív következményét.","shortLead":"Miközben a regnáló amerikai vezetők nem nevezhetők a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosainak, az Egyesült Államok...","id":"201838__klimavaltozas__florence_hurrikan__eso_utan_koponyeg__felszivta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=829ba2e7-9682-43b1-9d3a-54611b2f83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464c9a46-e0e9-46ec-81d6-8473fcd99462","keywords":null,"link":"/tudomany/201838__klimavaltozas__florence_hurrikan__eso_utan_koponyeg__felszivta_magat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:00","title":"Tudja, miért volt ennyire pusztító a Florence hurrikán? A tudósok már sejtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher nyár közepe tartó nyerő szériája többek figyelmét is felkeltette.","shortLead":"Mick Schumacher nyár közepe tartó nyerő szériája többek figyelmét is felkeltette.","id":"20180921_A_Ferrari_is_szivesen_befogadna_az_ifjabb_Schumachert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c050ad5-32a7-4f46-b3f6-871c2a8e611d","keywords":null,"link":"/sport/20180921_A_Ferrari_is_szivesen_befogadna_az_ifjabb_Schumachert","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:06","title":"A Ferrari is szívesen befogadná az ifjabb Schumachert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4dc72e-2131-4140-ab5a-890e4d68ea72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Józsefváros polgármestere ajánlatot tett, meg sem várták az október végére kitűzött tárgyalást.","shortLead":"Józsefváros polgármestere ajánlatot tett, meg sem várták az október végére kitűzött tárgyalást.","id":"20180921_Megvenne_az_onkormanyzat_az_Aurora_ingatlanjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4dc72e-2131-4140-ab5a-890e4d68ea72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dacead7-b17d-46fe-933a-d9a71976d834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Megvenne_az_onkormanyzat_az_Aurora_ingatlanjat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:26","title":"Megvenné az önkormányzat az Auróra ingatlanját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orbán Viktor migránsellenessége a magyar demokrácia leépítésének elfedésére szolgál, s az Európai Unió értékrendje alapján Magyarországot ki kellene zárni az Európai Unióból - vélte a Le Monde című francia napilapnak adott interjúban Luuk van Middelaar holland politikafilozófus. Szerinte a Sargentini-jelentés megszavazása jelzi: a jobbközép keresi az elhatárolódást a nacionalista és antidemokratikus szélsőségektől.","shortLead":"Orbán Viktor migránsellenessége a magyar demokrácia leépítésének elfedésére szolgál, s az Európai Unió értékrendje...","id":"20180923_Orban_migransellenessege_a_demokracia_leepiteset_fedi_el__veli_a_politikafilozofus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfc7f04-7d5f-496e-b65a-eaa0f16f5037","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Orban_migransellenessege_a_demokracia_leepiteset_fedi_el__veli_a_politikafilozofus","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:26","title":"Orbán migránsellenessége a demokrácia leépítését fedi el – véli a politikafilozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e43069b-7b53-46b1-8ec4-681f7d60f1df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeti vezető alacsony fizetésekre panaszkodik, a katasztrófavédelem szóvivője szerint nincsen veszélyben a mindennapi szolgálat.","shortLead":"A szakszervezeti vezető alacsony fizetésekre panaszkodik, a katasztrófavédelem szóvivője szerint nincsen veszélyben...","id":"20180922_Sok_tuzolto_hagyja_el_a_palyat_sokan_az_orszagot_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e43069b-7b53-46b1-8ec4-681f7d60f1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a365ab1-673a-4e1e-b800-512e1a6f6d0a","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Sok_tuzolto_hagyja_el_a_palyat_sokan_az_orszagot_is","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:20","title":"Sok tűzoltó hagyja el a pályát, az országot, de még nincsen gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f06eca-9e75-4957-a5c4-2fff500d1c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vasárnap induló új vasútnak köszönhetően gyorsabban lehet eljutni a közeli nagyvárosokba, azonban a kínai hatóságok bizonyos ügyekben beavatkozhatnak a hongkongi pályaudvaron, és a vonaton is.","shortLead":"A vasárnap induló új vasútnak köszönhetően gyorsabban lehet eljutni a közeli nagyvárosokba, azonban a kínai hatóságok...","id":"20180922_Komoly_diplomaciai_bonyodalmakat_okoz_az_uj_hongkongi_nagysebessegu_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f06eca-9e75-4957-a5c4-2fff500d1c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2dd10a-45ec-407d-8e65-750c5b1c599e","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Komoly_diplomaciai_bonyodalmakat_okoz_az_uj_hongkongi_nagysebessegu_vasut","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:28","title":"Komoly diplomáciai bonyodalmakat okozhat az új hongkongi nagysebességű vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint mindenképp a kultúra látja kárát, ha pártalapon próbálunk vizsgálni egy színházat, egy színészt vagy egy szerzőt. A magyar dráma napja apropóján a színház helyzetéről beszélgettünk az időnként pályaelhagyáson gondolkodó íróval.","shortLead":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint...","id":"20180921_terey_janos_interju_kulturharc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26faf8af-4aaf-435e-98b6-fb3b29950105","keywords":null,"link":"/elet/20180921_terey_janos_interju_kulturharc","timestamp":"2018. szeptember. 21. 20:00","title":"\"Nem csak a retorika háborús\" – interjú Térey Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]