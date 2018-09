Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","shortLead":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","id":"20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7d3f1f-bf2a-4758-9e37-321cb3f437fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:36","title":"Ittasan vitt három gyereket, egyikük meghalt, kettő súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123e5749-ca05-4f1c-a021-6d4f7d4b1acd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óriásvarangy DNS-ének megfejtése révén lelassíthatják a kártevő állat pusztításait.","shortLead":"Az óriásvarangy DNS-ének megfejtése révén lelassíthatják a kártevő állat pusztításait.","id":"20180922_oriasvarangy_beka_dns_megfejtes_rhinella_marina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123e5749-ca05-4f1c-a021-6d4f7d4b1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b2eb91-29ce-4302-bfb9-4f8af56c8655","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_oriasvarangy_beka_dns_megfejtes_rhinella_marina","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:03","title":"Hogyan állítják meg a kártékony békát, amelyik végigugrált a száraz sivatagon is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfaee6d6-2d51-4343-8a28-31150b32b5dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetedik alkalommal rendezi meg az NNG a C++ Grand Prix-t. A programozóversenyen tavaly bebizonyosodott, hogy a tapasztalat nem minden – harmadik helyen egy középiskolás csapat végzett.","shortLead":"Hetedik alkalommal rendezi meg az NNG a C++ Grand Prix-t. A programozóversenyen tavaly bebizonyosodott...","id":"20180922_nng_c_grand_prix_programozoverseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfaee6d6-2d51-4343-8a28-31150b32b5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532f5ee7-9653-46f8-b8d3-5ebbb670974f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_nng_c_grand_prix_programozoverseny","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:03","title":"300-900 ezer forintot ér egy kód annak, aki jól írja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24890093-eedd-42bb-811e-02f55ba9c666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Csongrád megyében.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Csongrád megyében.","id":"20180922_volkswagen_lopott_auto_roszke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24890093-eedd-42bb-811e-02f55ba9c666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e4a760-f648-41b9-af30-50a2c7e2dd59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_volkswagen_lopott_auto_roszke","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:21","title":"Már majdnem átjutott a határon a Volkswagen, de a magyar rendőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180922_Karambol_miatt_van_savlezaras_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d07157-4de9-4ebb-bfb8-291d987bb5b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Karambol_miatt_van_savlezaras_az_M7esen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:41","title":"Karambol miatt van sávlezárás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre több az ügyfél, és egyre több pénzt vesznek fel egyszerre. ","shortLead":"Egyre több az ügyfél, és egyre több pénzt vesznek fel egyszerre. ","id":"20180924_Egyre_tobb_szemelyi_kolcsont_vesznek_fel_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078f13cc-b0cc-4978-ae6d-97080b05a9b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Egyre_tobb_szemelyi_kolcsont_vesznek_fel_a_magyarok","timestamp":"2018. szeptember. 24. 05:35","title":"Egyre több személyi kölcsönt vesznek fel a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagos hőmérséklet emelkedésének, a csapadék mennyiségének vagy a széljárás megváltozásának nyertesei is vannak. Például a német borászok.\r

","shortLead":"Az átlagos hőmérséklet emelkedésének, a csapadék mennyiségének vagy a széljárás megváltozásának nyertesei is vannak...","id":"20180923_A_nemetek_meg_azzal_is_nyernek_ami_masoknak_sulyos_csapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ee6f05-650d-45ad-b71b-7dae8dabcd53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_A_nemetek_meg_azzal_is_nyernek_ami_masoknak_sulyos_csapas","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:15","title":"A németek még azzal is nyernek, ami másoknak súlyos csapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cb094e-c292-444d-8849-b0a89bd52ef3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Comcast elviheti Rupert Murdock orra elől a Sky-t.","shortLead":"A Comcast elviheti Rupert Murdock orra elől a Sky-t.","id":"20180923_Meg_oktoberben_komoly_felvasarlas_lesz_a_televizios_piacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81cb094e-c292-444d-8849-b0a89bd52ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b659be-debb-436b-9b13-0bb01137fd02","keywords":null,"link":"/kkv/20180923_Meg_oktoberben_komoly_felvasarlas_lesz_a_televizios_piacon","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:27","title":"Még októberben komoly felvásárlás lesz a televíziós piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]