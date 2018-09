Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan félelmek gátolják az embereket, melyeket ki kell iktatni, mondta a miniszter, amikor arról beszélt, miért születik ilyen kevés gyerek.","shortLead":"Olyan félelmek gátolják az embereket, melyeket ki kell iktatni, mondta a miniszter, amikor arról beszélt, miért...","id":"20180923_Kasler_A_Tizparancsolat_majdnem_tokeletes_nepegeszsegugyi_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa86cb80-4327-41fe-a36e-6d3166440caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Kasler_A_Tizparancsolat_majdnem_tokeletes_nepegeszsegugyi_program","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:53","title":"Kásler: A Tízparancsolat majdnem tökéletes népegészségügyi program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre több az ügyfél és egyre több pénzt vesznek fel egyszerre. ","shortLead":"Egyre több az ügyfél és egyre több pénzt vesznek fel egyszerre. ","id":"20180924_Egyre_tobb_szemelyi_kolcsont_vesznek_fel_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078f13cc-b0cc-4978-ae6d-97080b05a9b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Egyre_tobb_szemelyi_kolcsont_vesznek_fel_a_magyarok","timestamp":"2018. szeptember. 24. 05:35","title":"Egyre több személyi kölcsönt vesznek fel a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa2d1a-6120-4b2f-9d4e-e2ea517536c4","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"gazdasag","description":"Sűrű egymásutánban landolnak a milliárdos közbeszerzések a volt felcsúti polgármesternél. Békés megyei partnerének így viszont kevesebb jut.","shortLead":"Sűrű egymásutánban landolnak a milliárdos közbeszerzések a volt felcsúti polgármesternél. Békés megyei partnerének...","id":"201833__meszaros_lorinc__vizugyi_beruhazasok__szazmilliardos_tetek__kozpenzaradat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72aa2d1a-6120-4b2f-9d4e-e2ea517536c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6928e1-2b32-4f3e-91e7-a96c74aa4e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/201833__meszaros_lorinc__vizugyi_beruhazasok__szazmilliardos_tetek__kozpenzaradat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:30","title":"Van az a közpénz, amennyiért Mészáros Lőrinc már a vízügyekhez is ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Búskomor publicisztikát közölt a Jobbik volt elnöke a big data-diktatúráról.","shortLead":"Búskomor publicisztikát közölt a Jobbik volt elnöke a big data-diktatúráról.","id":"20180923_Vona_Nem_lesz_szabadsag_nem_lesz_jogallam_ha_nem_talalunk_ellenszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4a5911-7ce5-4107-8677-2d8b562c29f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Vona_Nem_lesz_szabadsag_nem_lesz_jogallam_ha_nem_talalunk_ellenszert","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:25","title":"Vona: Nem lesz szabadság, nem lesz jogállam, ha nem találunk ellenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba36654-be79-4e24-abe1-e79d71e146b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha az ukrán fél konzult utasít ki, az nem maradhat azonnali arányos válasz nélkül magyar részről, ezt azonban remélhetőleg el lehet kerülni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.","shortLead":"Ha az ukrán fél konzult utasít ki, az nem maradhat azonnali arányos válasz nélkül magyar részről, ezt azonban...","id":"20180923_Szijjarto_valaszlepessel_fenyegeti_Ukrajnat_ha_kiutasitjak_a_beregszaszi_konzult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba36654-be79-4e24-abe1-e79d71e146b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4ec5f5-f819-4647-844b-6a3de291354e","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Szijjarto_valaszlepessel_fenyegeti_Ukrajnat_ha_kiutasitjak_a_beregszaszi_konzult","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:13","title":"Szijjártó válaszlépéssel fenyegeti Ukrajnát, ha kiutasítják a beregszászi konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Máthé Zsuzsa, Ókovács Szilveszter felesége nyílt levélben tisztázza, hogy egy nő önálló gondolatokkal és látásmóddal bíró teremtmény. Jeszenszky Zsolt ezt egy interjúban kérdőjelezte meg.","shortLead":"Máthé Zsuzsa, Ókovács Szilveszter felesége nyílt levélben tisztázza, hogy egy nő önálló gondolatokkal és látásmóddal...","id":"20180922_DJ_Jeszynek_levele_jott_Egy_no_nem_biodiszlet_es_nem_szexualis_celtabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6884c-9bc2-44f0-a4c9-5bd096c49589","keywords":null,"link":"/elet/20180922_DJ_Jeszynek_levele_jott_Egy_no_nem_biodiszlet_es_nem_szexualis_celtabla","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:08","title":"DJ Jeszynek levele jött: Egy nő nem biodíszlet és nem szexuális céltábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9cea4c-05b3-42b9-bd62-0eb939011a6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétfejű rezesfejű mokaszínkígyót találtak egy virginiai kertben, s az állatvédők videót is készítettek az állatról.

","shortLead":"Kétfejű rezesfejű mokaszínkígyót találtak egy virginiai kertben, s az állatvédők videót is készítettek az állatról.

","id":"20180923_Latott_mar_ketfeju_kigyot__Virginiaban_most_talaltak_egyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9cea4c-05b3-42b9-bd62-0eb939011a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf6fd6f-6dee-4416-999b-835d6052ae01","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Latott_mar_ketfeju_kigyot__Virginiaban_most_talaltak_egyet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:15","title":"Látott már kétfejű kígyót? – Virginiában most találtak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál Istvánnal azok, akik többet szeretnének tenni a cigányzene felélesztéséért. ","shortLead":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál...","id":"201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330ffddc-7182-4a0e-a179-0b13070638c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:30","title":"Csaknem egymilliárdból hozta vissza az éttermekbe az élő cigányzenét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]