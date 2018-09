Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecfc1894-6c24-4e7c-97d3-acb2efbc222c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lett mintaprogram belőle. ","shortLead":"Nem lett mintaprogram belőle. ","id":"20180926_Ilyen_is_van_nyereseges_stadion_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecfc1894-6c24-4e7c-97d3-acb2efbc222c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3db167-915c-4258-ab4e-c542665e5723","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Ilyen_is_van_nyereseges_stadion_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:49","title":"Ilyen is van: nyereséges stadion Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32185120-37b2-46dc-96d9-000317aa0f2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hírcsárdásat játszik a magyar Comedy Central csatorna.\r

\r

","shortLead":"Hírcsárdásat játszik a magyar Comedy Central csatorna.\r

\r

","id":"20180925_Felismeri_hogy_valodi_hir_vagy_alhir__Tesztelje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32185120-37b2-46dc-96d9-000317aa0f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095a73c6-feff-47d0-8ca3-2d96fc4cf15e","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Felismeri_hogy_valodi_hir_vagy_alhir__Tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:14","title":"Felismeri, hogy valódi hír vagy álhír? – Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413b4f4c-f9b5-4082-8d18-3d6c2c6596b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi látvány tárult az autós szeme elé, amikor az egyik kereszteződéshez érve el akart kanyarodni.","shortLead":"Nem mindennapi látvány tárult az autós szeme elé, amikor az egyik kereszteződéshez érve el akart kanyarodni.","id":"20180925_dodzsem_anglia_auto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413b4f4c-f9b5-4082-8d18-3d6c2c6596b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83220f18-869a-44e8-8bdf-fd2b1eb37590","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_dodzsem_anglia_auto_video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:41","title":"A nap videója: Dodzsemben ülve várta a sofőr, hogy bekanyarodhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány célja továbbra is a teljes foglalkoztatottság.","shortLead":"A kormány célja továbbra is a teljes foglalkoztatottság.","id":"20180925_Orban_szerint_a_munkanelkuliseg_a_problema_nem_a_munkaerohiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13e74a5-c576-4d94-99c7-c507f8f1acd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Orban_szerint_a_munkanelkuliseg_a_problema_nem_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:22","title":"Orbán szerint a munkanélküliség a probléma, nem a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a6af96-8ec9-4fda-94de-487af030bb3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden vették észre először, úgy tűnik, egyelőre nem akar hazamenni.","shortLead":"Kedden vették észre először, úgy tűnik, egyelőre nem akar hazamenni.","id":"20180926_Ujabb_latvanyos_felvetelek_keszultek_a_Temzebe_tevedt_feher_delfinrol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0a6af96-8ec9-4fda-94de-487af030bb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5433fb3b-2b61-4492-b521-0a6ef398d28d","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Ujabb_latvanyos_felvetelek_keszultek_a_Temzebe_tevedt_feher_delfinrol__video","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:23","title":"Újabb látványos felvételek készültek a Temzébe tévedt fehér delfinről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Biztonságos munkakörülményekről álmodni sem mernek, de a már elszenvedett traumák feldolgozásához sem kapnak segítséget.","shortLead":"Biztonságos munkakörülményekről álmodni sem mernek, de a már elszenvedett traumák feldolgozásához sem kapnak segítséget.","id":"20180925_Kikeszulnek_a_Facebook_moderatorai_de_az_egyik_alkalmazott_szerint_a_vallalat_nem_segit_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30e0ab3-8acb-4cd2-a246-c2d5142e65a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Kikeszulnek_a_Facebook_moderatorai_de_az_egyik_alkalmazott_szerint_a_vallalat_nem_segit_nekik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:00","title":"Kikészülnek a Facebook moderátorai, de az egyik alkalmazott szerint a vállalat nem segít nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ea052e-104d-4efb-b48e-95e6e457a871","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves szegedi lány testéből a sürgősségin szedték ki a szilánkokat. Most feljelentést tett.","shortLead":"A 19 éves szegedi lány testéből a sürgősségin szedték ki a szilánkokat. Most feljelentést tett.","id":"20180926_buszmegallo_szeged_uvegszilank_surgossegi_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87ea052e-104d-4efb-b48e-95e6e457a871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425da346-7745-4c29-afc4-c8accbdd235b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_buszmegallo_szeged_uvegszilank_surgossegi_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:50","title":"Rárobbant egy üvegtábla a buszmegállóban, a sofőr rá se hederített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa02d4c-8d93-4991-982b-e5d31989ac77","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Van olyan vendégmunkás Katarban, aki tíz hónapja robotol a futball világbajnokság stadionjainak építkezésén – ingyen. Az elmaradás egy indiai, nepáli vagy Fülöp-szigeteki vendégmunkás számára valóságos vagyon, állítja az Amnesty International, mely nem először foglalkozik Katar és a futball vébé ügyeivel. ","shortLead":"Van olyan vendégmunkás Katarban, aki tíz hónapja robotol a futball világbajnokság stadionjainak építkezésén – ingyen...","id":"20180926_Csak_az_Amnestyt_zavarja_Rabszolgamunka_a_katari_stadionepiteseken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efa02d4c-8d93-4991-982b-e5d31989ac77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe0e9d4-5924-4100-869a-baeb66841363","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Csak_az_Amnestyt_zavarja_Rabszolgamunka_a_katari_stadionepiteseken","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:52","title":"Csak az Amnestyt zavarja? Rabszolgamunka a katari stadionépítéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]