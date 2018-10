Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5301f936-9d38-4915-b391-4a5c4d492547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négyen utaztak abban az autóban, amit a Rákoscsaba-Újtelep vasútállomásnál gázolt el a vonat.","shortLead":"Négyen utaztak abban az autóban, amit a Rákoscsaba-Újtelep vasútállomásnál gázolt el a vonat.","id":"20181004_vonatbaleset_vonatgazolas_budapest_rakoscaba_ujtelep_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5301f936-9d38-4915-b391-4a5c4d492547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b057d6cf-458a-41ab-a24d-4c77c2530a99","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_vonatbaleset_vonatgazolas_budapest_rakoscaba_ujtelep_video","timestamp":"2018. október. 04. 04:01","title":"Felvette a térfigyelő kamera a budapesti brutális vonatgázolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberéletet követelt az egészégügyi rendszer fejetlensége – állítja a DK.","shortLead":"Emberéletet követelt az egészégügyi rendszer fejetlensége – állítja a DK.","id":"20181004_szivsebesz_halal_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fda985-9636-46c2-9ed4-4609d4fca246","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_szivsebesz_halal_feljelentes","timestamp":"2018. október. 04. 17:56","title":"A DK és az MSZP is feljelentést tesz a kirúgott szívsebész betegének halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"W. J.","category":"itthon","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet.","id":"20181004_takaro_mihaly_prohle_gergely_pim_kulturharc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26c8a7e-4583-475b-a302-c7713bc46f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_takaro_mihaly_prohle_gergely_pim_kulturharc","timestamp":"2018. október. 04. 14:55","title":"Nyirő Józsefet népszerűsítő irodalomtörténész válthatja Prőhle Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kancellár újra jelölteti magát pártelnöknek, és a kancellári hivatali idejét is ki akarja tölteni.","shortLead":"A kancellár újra jelölteti magát pártelnöknek, és a kancellári hivatali idejét is ki akarja tölteni.","id":"20181004_Merkel_olyat_tenne_amire_meg_nem_volt_pelda_a_haboru_utani_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858434cf-b5da-4e4f-a7a9-139d68d64f52","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Merkel_olyat_tenne_amire_meg_nem_volt_pelda_a_haboru_utani_Nemetorszagban","timestamp":"2018. október. 04. 15:48","title":"Merkel olyat tenne, amire még nem volt példa a háború utáni Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter gyorsan reagált ukrán kollégája kijelentésére.","shortLead":"A külügyminiszter gyorsan reagált ukrán kollégája kijelentésére.","id":"20181003_Szijjarto_Ukrajnanak_nincs_jogalapja_a_beregszaszi_magyar_konzul_kiutasitasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d50310-d4ee-4b51-b360-6a22cf23878e","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Szijjarto_Ukrajnanak_nincs_jogalapja_a_beregszaszi_magyar_konzul_kiutasitasara","timestamp":"2018. október. 03. 19:09","title":"Szijjártó: Ukrajnának nincs jogalapja a beregszászi magyar konzul kiutasítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af67ae99-701c-4e7f-9e71-81a864fa2c9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén 19. alkalommal állította össze listáját a legértékesebb márkákról az Interbrand. A listát szokás szerint a techcégek vezetik, meglepetést inkább az okoz, kik estek ki a top 100-ból.\r

","shortLead":"Idén 19. alkalommal állította össze listáját a legértékesebb márkákról az Interbrand. A listát szokás szerint...","id":"20181004_A_vilag_legertekesebb_markainak_rangsoranal_sokkal_izgalmasabb_hova_tunt_belole_egy_csomo_meno_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af67ae99-701c-4e7f-9e71-81a864fa2c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4580f79f-3a54-4541-9a69-4ab17c0ea1e1","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_A_vilag_legertekesebb_markainak_rangsoranal_sokkal_izgalmasabb_hova_tunt_belole_egy_csomo_meno_ceg","timestamp":"2018. október. 04. 11:58","title":"A világ legértékesebb márkáinak rangsoránál csak az az izgalmasabb, hova tűnt belőle egy csomó menő cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6793438f-559c-46b5-87ee-d8918be1e0fc","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy I. kerületi társasház második emeletének nem túl nagy lakásába épített profi Boeing-szimulátort Föső Péter. Bármely pilóta gyakorolhatna itt, de a nem olcsó szerkezetet csak ő használja. „Mindenkinek van valami hobbija, nekem ez” – mondja.","shortLead":"Egy I. kerületi társasház második emeletének nem túl nagy lakásába épített profi Boeing-szimulátort Föső Péter. Bármely...","id":"20181003_repulogep_szimulator_pilotafulke_boeing_737_hobbi_lakas_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6793438f-559c-46b5-87ee-d8918be1e0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89510a00-c7b2-426e-8717-c6659b21f501","keywords":null,"link":"/elet/20181003_repulogep_szimulator_pilotafulke_boeing_737_hobbi_lakas_","timestamp":"2018. október. 03. 20:00","title":"A fél nappaliját elfoglalja egy pilótafülke, de így Boeinggel „repkedhet” a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik gyanúsított vallomást tett, azt állította, hogy a gyilkosságot Marián Kočner rendelte meg.","shortLead":"Az egyik gyanúsított vallomást tett, azt állította, hogy a gyilkosságot Marián Kočner rendelte meg.","id":"20181004_Egy_bortonben_ulo_vallalkozo_lehet_a_Kuciakgyilkossag_megrendeloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2da518-e37d-49ba-a3c0-eea204033fb1","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Egy_bortonben_ulo_vallalkozo_lehet_a_Kuciakgyilkossag_megrendeloje","timestamp":"2018. október. 04. 09:38","title":"Egy börtönben ülő vállalkozó lehet a Kuciak-gyilkosság megrendelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]