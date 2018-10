Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","shortLead":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","id":"20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fbf513-6d41-41c7-9372-67d7771a4cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","timestamp":"2018. október. 10. 09:22","title":"A kormány már 2026-ig költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84836ed8-ef89-4761-b5d7-a8493e842c36","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A háztartási munka olyan, mint a fogorvos: senki sem szereti, és amennyire csak tudjuk, húzzuk-halasztjuk. Pedig csak kis tudatosság kérdése, hogy belássuk, utána sokkal jobb lesz, ráadásul, ha okosan csináljuk, utólag visszanézve azt fogjuk gondolni: „tényleg ennyi volt az egész?”","shortLead":"A háztartási munka olyan, mint a fogorvos: senki sem szereti, és amennyire csak tudjuk, húzzuk-halasztjuk. Pedig csak...","id":"samsungbch_20181009_Utal_takaritani_Ezekkel_a_trukkokkel_sem_ussza_majd_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84836ed8-ef89-4761-b5d7-a8493e842c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47865d8d-86b2-421e-b877-59243200e9e0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181009_Utal_takaritani_Ezekkel_a_trukkokkel_sem_ussza_majd_meg","timestamp":"2018. október. 09. 20:14","title":"Utál takarítani? Ezekkel a trükkökkel sem ússza majd meg, de talán kevésbé fog fájni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Basky az MKKP művésze, eddig jobbára kisvonatra ültetve rajzolta le Orbán Viktort, de amióta a miniszterelnök luxusrepülővel jár focimeccsre, járművet váltott.","shortLead":"Basky az MKKP művésze, eddig jobbára kisvonatra ültetve rajzolta le Orbán Viktort, de amióta a miniszterelnök...","id":"20181010_Repulore_ultette_Orbant_a_Ketfarku_Kutya_Part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a111dad0-524e-4674-8024-45503893277c","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Repulore_ultette_Orbant_a_Ketfarku_Kutya_Part","timestamp":"2018. október. 10. 08:44","title":"Repülőre ültette Orbánt a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu információi szerint a kormányzat arra számít, hogy a lapátra tett emberek egy részét sikerül majd átképezni, és azután átterelni az egészségügy vagy a szociális ágazat területeire. ","shortLead":"A 24.hu információi szerint a kormányzat arra számít, hogy a lapátra tett emberek egy részét sikerül majd átképezni, és...","id":"20181009_Ezreket_rughatnak_ki_heteken_belul_az_allamigazgatasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cff8fd4-dda5-4be2-b5ae-c4f464d0a156","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Ezreket_rughatnak_ki_heteken_belul_az_allamigazgatasbol","timestamp":"2018. október. 09. 07:57","title":"Ezreket rúghatnak ki heteken belül az államigazgatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kedd reggel kővel dobták be a Párbeszéd EP-képviselőjének budapesti irodáját. Efféle atrocitások korábban is előfordultak, de egyre durvábbak lesznek. Jávor a kormány hazaárulós retorikáját okolja, emiatt durvulnak el a választópolgárok. Feljelentést tesznek, de Jávor nem sokat vár a nyomozástól.","shortLead":"Kedd reggel kővel dobták be a Párbeszéd EP-képviselőjének budapesti irodáját. Efféle atrocitások korábban is...","id":"20181009_Fekaliaval_bekent_es_kovel_betort_ablak_durvul_a_helyzet_Javor_Benedeknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865c2ac8-1a93-4aa3-90c8-8f76c8635af4","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Fekaliaval_bekent_es_kovel_betort_ablak_durvul_a_helyzet_Javor_Benedeknel","timestamp":"2018. október. 09. 12:18","title":"Fekáliával bekent és kővel betört ablak: durvul a helyzet Jávor Benedeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79b205b-d828-41d0-bfa5-f31187545750","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai sajtó szerint Nikki Haley távozása az elnök számára nem lehetett váratlan.","shortLead":"Az amerikai sajtó szerint Nikki Haley távozása az elnök számára nem lehetett váratlan.","id":"20181009_lemondott_az_amerikai_ensz_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79b205b-d828-41d0-bfa5-f31187545750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c10164-623b-4d82-a3a0-3927a27077d5","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_lemondott_az_amerikai_ensz_nagykovet","timestamp":"2018. október. 09. 16:24","title":"Lemondott az amerikai ENSZ-nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f707cab-6754-4fb7-ac5a-b3871b4cf4ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki bankszámlára kapja a nyugdíját, hamarabb hozzájut a legfeljebb 18 ezer forinthoz.","shortLead":"Aki bankszámlára kapja a nyugdíját, hamarabb hozzájut a legfeljebb 18 ezer forinthoz.","id":"20181008_nyugdijpremium_bankszamla_utalas_postazas_18_ezer_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f707cab-6754-4fb7-ac5a-b3871b4cf4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4899c58e-edbf-486a-bde2-8ad527b47f57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_nyugdijpremium_bankszamla_utalas_postazas_18_ezer_forint","timestamp":"2018. október. 08. 20:05","title":"Kiderült, mikor érkezik a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóértesülések szerint megállapodás született a Formula–1-es világbajnokságot irányító Liberty Media képviselői és Vietnam között arról, hogy 2020-ban Hanoiban is rendeznek majd versenyhétvégét.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint megállapodás született a Formula–1-es világbajnokságot irányító Liberty Media képviselői és...","id":"20181008_f1_azsiai_futam_liberty_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966a69c3-ffae-4af7-9d9f-f26c5d6c23e6","keywords":null,"link":"/sport/20181008_f1_azsiai_futam_liberty_media","timestamp":"2018. október. 08. 15:07","title":"Jöhet az újabb ázsiai F1-es futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]