Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","shortLead":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","id":"20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fbf513-6d41-41c7-9372-67d7771a4cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","timestamp":"2018. október. 10. 09:22","title":"A kormány már 2026-ig költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843ef12-de06-4b78-acb0-a85966d8d7fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019. június 27-én a Budapest Arénában lép fel az Africa és Hold The Line előadója.



","shortLead":"2019. június 27-én a Budapest Arénában lép fel az Africa és Hold The Line előadója.



","id":"20181010_Jon_a_TOTO_zenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5843ef12-de06-4b78-acb0-a85966d8d7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30464831-7ea8-4608-937c-733142215e83","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Jon_a_TOTO_zenekar","timestamp":"2018. október. 10. 10:15","title":"Jön a Toto zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608665c-7742-44af-8780-1b3e8f378617","c_author":"Pacher Tibor","category":"tudomany","description":"A hardver gyártásához és a szoftver üzemeltetéséhez biztosítani kell a szükséges nyersanyagokat, energiát és a megfelelő szaktudást. Újabb válaszcikk Bojár Gábor informatikai forradalomról szóló vitaindítójára. ","shortLead":"A hardver gyártásához és a szoftver üzemeltetéséhez biztosítani kell a szükséges nyersanyagokat, energiát és...","id":"20181010_Veges_keszletek_eroforrasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2608665c-7742-44af-8780-1b3e8f378617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0130ebed-8b64-4e4c-bdc0-67fa3226f182","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_Veges_keszletek_eroforrasok","timestamp":"2018. október. 10. 13:01","title":"Véges készletek: lesz-e elég erőforrásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","shortLead":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","id":"20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b7060-4ceb-4713-97a0-84ea0d61329d","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 10. 15:46","title":"Nem lesz honos népcsoport az orosz és a székely Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Miután Oroszország lebukott az államilag szervezett doppingprogrammal, Putyin azt ígéri, a világ egyik leghatékonyabb doppingellenes rendszerét hozzák létre.","shortLead":"Miután Oroszország lebukott az államilag szervezett doppingprogrammal, Putyin azt ígéri, a világ egyik leghatékonyabb...","id":"20181010_Putyin_a_vilag_legjobb_doppingellenes_rendszeret_igeri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0d38b3-f328-4977-b796-75ec7c666b6d","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Putyin_a_vilag_legjobb_doppingellenes_rendszeret_igeri","timestamp":"2018. október. 10. 19:07","title":"Putyin a világ legjobb doppingellenes rendszerét ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8086ff-cb12-46ec-acdc-6ccf55d4b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rossz versek világpremierje a tallinni A kategóriás fesztiválon lesz. A magyar mozik december végétől vetítik. ","shortLead":"A Rossz versek világpremierje a tallinni A kategóriás fesztiválon lesz. A magyar mozik december végétől vetítik. ","id":"20181010_VAN_valami_kulonos_es_megmagyarazhatatlan_reisz_gabor_bemutato_tallinn_filmfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d8086ff-cb12-46ec-acdc-6ccf55d4b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647552e8-8671-4799-bcee-0df605975f8c","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_VAN_valami_kulonos_es_megmagyarazhatatlan_reisz_gabor_bemutato_tallinn_filmfesztival","timestamp":"2018. október. 10. 18:44","title":"Kiderült, hol mutatják be a VAN rendezőjének új filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több akadémikus felháborodott azon, hogy az MTA egyik osztálya elhalasztja a novemberre tervezett Marx-konferenciát. Zsoldos Attila osztályvezető hosszú levélben válaszolt a bírálatokra, és leírta a döntés hátterét. ","shortLead":"Több akadémikus felháborodott azon, hogy az MTA egyik osztálya elhalasztja a novemberre tervezett Marx-konferenciát...","id":"20181010_zsoldos_mta_marx_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37590502-90f0-4cc2-9748-303065ba0c59","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_zsoldos_mta_marx_konferencia","timestamp":"2018. október. 10. 17:24","title":"Zsoldos: Nem gyávaságból, racionalitásból halasztják el a Marx-konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországi múzeumokban helyezik majd letétbe.","shortLead":"Magyarországi múzeumokban helyezik majd letétbe.","id":"20181011_180_millio_forintert_vesz_14_festmenyt_a_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96f691a-0a61-4898-8310-9c227c5f9d6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_180_millio_forintert_vesz_14_festmenyt_a_jegybank","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"180 millió forintért vesz 14 festményt a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]