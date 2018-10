Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök Brüsszelbe készülve villantotta meg öltönytartóját, amin egy neves pesti szabóság neve látható.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelbe készülve villantotta meg öltönytartóját, amin egy neves pesti szabóság neve látható.","id":"20181017_Egymillio_forintos_oltonnyel_utazott_Orban_Brusszelbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34416ff9-d58e-414e-963e-e01b5c8e6c5a","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Egymillio_forintos_oltonnyel_utazott_Orban_Brusszelbe","timestamp":"2018. október. 17. 18:42","title":"Igazán drága pesti öltönyszabóhoz járhat Orbán Viktor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"700 ezres ápolói bérek - az orvosok és ápolók elvándorlásának megelőzésére Romániában durván megemelkedtek a fizetések az állami egészségügben. Az orvoselvándorlás nem csökkent, és rtovábbra is gond, de lehet, hogy ezután a magyar ápolók és orvosok Romániába mennek dolgozni?","shortLead":"700 ezres ápolói bérek - az orvosok és ápolók elvándorlásának megelőzésére Romániában durván megemelkedtek a fizetések...","id":"20181019_Berek_az_egeszsegugyben_Romania_durvan_beelozte_Magyarorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f06fed9-0109-4104-ae6c-594b95566034","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Berek_az_egeszsegugyben_Romania_durvan_beelozte_Magyarorszagot","timestamp":"2018. október. 19. 11:59","title":"Bérek az egészségügyben: Románia durván beelőzte Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e91b73-2275-43cf-b655-d6987cb52da4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánylap cikke szerint nem Adyval kellene fémjeleznünk az első világháború magyar vonatkozásait, hiszen ő nem is volt katona.



","shortLead":"A kormánylap cikke szerint nem Adyval kellene fémjeleznünk az első világháború magyar vonatkozásait, hiszen ő nem is...","id":"20181018_Magyar_Idok_Ady_Endre_egy_baloldal_altal_keszpenzen_megvasarolt_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2e91b73-2275-43cf-b655-d6987cb52da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6ffb28-6f39-46b0-af96-896cf2fb0895","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Magyar_Idok_Ady_Endre_egy_baloldal_altal_keszpenzen_megvasarolt_ember","timestamp":"2018. október. 18. 11:38","title":"Magyar Idők: Ady Endre egy baloldal által készpénzen megvásárolt ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nyomozás is folyik az ügyben, de még mindig nincs meg a szennyező. A hatvani polgármester közben több ezer aláírást gyűjtött a bűz elleni tiltakozásként. ","shortLead":"Több nyomozás is folyik az ügyben, de még mindig nincs meg a szennyező. A hatvani polgármester közben több ezer...","id":"20181018_Hatvani_buz_tiltakoznak_a_lakosok_de_meg_mindig_nincs_felelos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e69f2dc-3a23-4958-b8ef-dac986f3ee18","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Hatvani_buz_tiltakoznak_a_lakosok_de_meg_mindig_nincs_felelos","timestamp":"2018. október. 18. 15:36","title":"Hatvani bűz: tiltakoznak a lakosok, de még mindig nincs felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b152ec27-f87b-47ec-b013-f5f26b53ba32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óbudai önkormányzat szerint évtizedek óta ismert problémáról van szó, de az ügyben csak a terület tulajdonosa, az NKM Földgázszolgáltató Zrt. léphet. ","shortLead":"Az óbudai önkormányzat szerint évtizedek óta ismert problémáról van szó, de az ügyben csak a terület tulajdonosa...","id":"20181019_Rakkelto_anyagok_a_Dunaban_a_Nemzeti_Kozmuveknek_kellene_lepnie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b152ec27-f87b-47ec-b013-f5f26b53ba32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dfe2d2-252f-4c82-a78d-2095bac39f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Rakkelto_anyagok_a_Dunaban_a_Nemzeti_Kozmuveknek_kellene_lepnie","timestamp":"2018. október. 19. 15:15","title":"Rákkeltő anyagok a Dunában: a Nemzeti Közműveknek kellene lépnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató-helyettes szerint ez elkerülhetetlen olyan helyeken, ahol sok ember megfordul utcai ruhában.","shortLead":"A főigazgató-helyettes szerint ez elkerülhetetlen olyan helyeken, ahol sok ember megfordul utcai ruhában.","id":"20181018_Agyi_poloskakkal_talalkozott_egy_beteg_az_Orszagos_Traumatologiai_Intezet_ambulanciajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7100f9e-8c10-4bb0-ae13-6395ce748595","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Agyi_poloskakkal_talalkozott_egy_beteg_az_Orszagos_Traumatologiai_Intezet_ambulanciajan","timestamp":"2018. október. 18. 16:54","title":"Ágyi poloskákkal találkozott egy beteg az Országos Traumatológiai Intézet ambulanciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbbd621-716d-4976-95cb-b9444d50bd9a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjött \"a darálás\" rendezői változata. ","shortLead":"Megjött \"a darálás\" rendezői változata. ","id":"20181018_Banksy_Lany_lufival_iratmegsemmisito_daralo_papir_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbbbd621-716d-4976-95cb-b9444d50bd9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df400dd-b662-4b6e-9feb-f7125c165a13","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Banksy_Lany_lufival_iratmegsemmisito_daralo_papir_aukcio","timestamp":"2018. október. 18. 11:59","title":"Banksy a teljes képét le akarta darálni, csak elromlott az iratmegsemmisítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835b4f42-b1f0-4e2f-a807-bc5cc43b3467","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","timestamp":"2018. október. 19. 11:27","title":"Üldögél a nő, amikor két majom az ölébe toppan és szexelni kezd (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]