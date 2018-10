Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán \"Sosem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk a kritikus hangokat\" Viktor kormánya tájékoztatja a sajtót. Már azokat a képviselőit, amelyeket beengedik a kormányinfóra. Az egykori Magyar Nemzet-újságírók most sem jutottak be, az Azonnali viszont története során először igen.","shortLead":"Orbán \"Sosem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk a kritikus hangokat\" Viktor kormánya tájékoztatja a sajtót. Már...","id":"20181017_Kormanyinfo_Ungar_Peter_lapja_bejutott_a_Magyar_Hang_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565f88f4-11a6-4b8e-8287-7c30d830d46a","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kormanyinfo_Ungar_Peter_lapja_bejutott_a_Magyar_Hang_nem","timestamp":"2018. október. 17. 13:22","title":"Kormányinfó: Ungár Péter lapja bejutott, a Magyar Hang nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az első napokban országosan 101 esetben figyelmeztette az utcán élőket.","shortLead":"A rendőrség az első napokban országosan 101 esetben figyelmeztette az utcán élőket.","id":"20181018_Budapesten_is_elvittek_az_elso_hajlektalant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3227afa8-a135-4a83-a872-9819d21bab7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Budapesten_is_elvittek_az_elso_hajlektalant","timestamp":"2018. október. 18. 14:23","title":"Budapesten is elvitték az első hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel kellett függeszteni a részvényeinek tőzsdei kereskedését.","shortLead":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel...","id":"20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f71de0-97e9-4acd-aa80-53c5fadd858f","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","timestamp":"2018. október. 18. 09:23","title":"Valamire készülnek Mészárosék, felfüggesztették az Opus és a Konzum kereskedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szidja a kormány Sorost és Brüsszelt: a magyarok még soha ennyire nem szerették az EU-t, mint most. Az európaiak 48 százaléka pedig erősebb EU-t szeretne, és csak 27 százalékuk gyengébbet. ","shortLead":"Hiába szidja a kormány Sorost és Brüsszelt: a magyarok még soha ennyire nem szerették az EU-t, mint most. Az európaiak...","id":"20181017_Rekordnepszeru_az_EU_a_NERben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f950a7f4-d6c9-4434-ba93-27d8ca3cda11","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Rekordnepszeru_az_EU_a_NERben","timestamp":"2018. október. 17. 10:23","title":"Rekordnépszerű az EU a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordösszegű, 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki nyáron a Google-re az Európai Bizottság, mert vizsgálatuk szerint a keresőcég komoly előnyhöz jut azáltal, hogy az Androidot használó telefongyártóknak kötelezővé teszi egyes Google-alkalmazások telepítését. A vállalat eddig a pillanatig kapott haladékot, hogy módosítson gyakorlatán. A terv kész, de az azzal járó változásoknak nem mindenki örül majd.","shortLead":"Rekordösszegű, 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki nyáron a Google-re az Európai Bizottság, mert...","id":"20181017_google_birsag_europai_unio_europai_bizottsag_android_google_search_chrome_kereses_piaci_erofoleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402acc4c-463d-41d6-86e6-f3f86d941180","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_google_birsag_europai_unio_europai_bizottsag_android_google_search_chrome_kereses_piaci_erofoleny","timestamp":"2018. október. 17. 11:33","title":"Befenyítette az EU a Google-t, nem kis változások jönnek az Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Befejeződött a lengyel versenytárs felvásárlása; bár az adásvételnél bírósági végzésre is szükség volt, a fuvarozó most új munkaerővel töltheti fel a külföldi piacokra távozó román és magyar sofőrök helyét.\r

","shortLead":"Befejeződött a lengyel versenytárs felvásárlása; bár az adásvételnél bírósági végzésre is szükség volt, a fuvarozó most...","id":"20181017_Joleso_falat_csuszott_le_a_Waberers_torkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4f0331-1ddb-4a25-9fff-1ea8957e4c5e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Joleso_falat_csuszott_le_a_Waberers_torkan","timestamp":"2018. október. 17. 09:58","title":"Jóleső falat csúszott le a Waberers torkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai szintre ért a kormány fake news gyártása. A manipulált videóban idézett Guy Verhofstadt kifakadt a Twitteren.","shortLead":"Európai szintre ért a kormány fake news gyártása. A manipulált videóban idézett Guy Verhofstadt kifakadt a Twitteren.","id":"20181017_Nem_kertel_a_manipulalt_kormanyvideo_foszereploje_Orban_Putyin_kottajabol_jatszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4008c33b-7b8c-4cff-862f-4491be897595","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nem_kertel_a_manipulalt_kormanyvideo_foszereploje_Orban_Putyin_kottajabol_jatszik","timestamp":"2018. október. 17. 16:14","title":"Nem kertel a manipulált kormányvideó főszereplője: \"Orbán Putyin kottájából játszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c261b68-9bf9-445c-aec7-11b1571c394e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Benézett a bútorlap az autó szélvédőjén.","shortLead":"Benézett a bútorlap az autó szélvédőjén.","id":"20181017_butorlap_baleset_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c261b68-9bf9-445c-aec7-11b1571c394e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3b008f-c42a-44c0-974f-cfdaa3577793","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_butorlap_baleset_autos_video","timestamp":"2018. október. 18. 04:06","title":"Nem Photoshop, ami ezzel az autóval történt egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]