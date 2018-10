Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán \"Sosem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk a kritikus hangokat\" Viktor kormánya tájékoztatja a sajtót. Már azokat a képviselőit, amelyeket beengedik a kormányinfóra. Az egykori Magyar Nemzet-újságírók most sem jutottak be, az Azonnali viszont története során először igen.","shortLead":"Orbán \"Sosem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk a kritikus hangokat\" Viktor kormánya tájékoztatja a sajtót. Már...","id":"20181017_Kormanyinfo_Ungar_Peter_lapja_bejutott_a_Magyar_Hang_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565f88f4-11a6-4b8e-8287-7c30d830d46a","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kormanyinfo_Ungar_Peter_lapja_bejutott_a_Magyar_Hang_nem","timestamp":"2018. október. 17. 13:22","title":"Kormányinfó: Ungár Péter lapja bejutott, a Magyar Hang nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79013235-742b-47c1-8091-8f889ea346d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb adminisztrációs hibát vétett, de ha nem rúgják ki, a műtétet elvégzik - mondta Székely László.","shortLead":"Legfeljebb adminisztrációs hibát vétett, de ha nem rúgják ki, a műtétet elvégzik - mondta Székely László.","id":"20181017_Ha_nem_rugnak_ki_megvan_a_mutet__mondta_a_szivsebesz_akinek_a_betege_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79013235-742b-47c1-8091-8f889ea346d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0d4866-e250-407a-a5b0-d615a618e9e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ha_nem_rugnak_ki_megvan_a_mutet__mondta_a_szivsebesz_akinek_a_betege_meghalt","timestamp":"2018. október. 17. 20:12","title":"\"Ha nem rúgnak ki, megvan a műtét\" - mondta a szívsebész, akinek a betege meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei a keddi londoni eseményen. Míg a microSD-kártyát a múltnak, addig újdonságát a jövőnek tartja. Kérdés, mit szólnak majd hozzá a telefongyártók és a felhasználók.","shortLead":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei...","id":"20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7bc2d9-f75c-45d1-b653-02103c7dc911","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","timestamp":"2018. október. 18. 10:03","title":"Előrukkolt valamivel a Huawei: leváltaná a microSD-memóriakártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kergemarhakór jelenlétét állapították meg egy Skócia északkeleti részén, Aberdeenshire tartományban található farmon. A betegséget egy halott állaton fedezték fel.","shortLead":"Kergemarhakór jelenlétét állapították meg egy Skócia északkeleti részén, Aberdeenshire tartományban található farmon...","id":"20181018_Kergemarha_kor_tort_ki_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f922c-95ad-4b4d-baf2-5448cb627b7a","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Kergemarha_kor_tort_ki_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. október. 18. 12:53","title":"Újra felütötte a fejét a kergemarhakór Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d372e44a-2149-443e-b09b-52b6cb33c7bd","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20181017_Marabu_FekNyuz_Meszarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d372e44a-2149-443e-b09b-52b6cb33c7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ebe77f-7bdb-400c-bd50-62690131bee8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Marabu_FekNyuz_Meszarlas","timestamp":"2018. október. 17. 19:20","title":"Marabu FékNyúz: Mészárlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367513b7-6fa5-405a-9df5-4c4e1fe41bda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Némi hezitálás után a kutyamama és a kölykök is elfogadták a kis jövevényt.","shortLead":"Némi hezitálás után a kutyamama és a kölykök is elfogadták a kis jövevényt.","id":"20181018_Bajos_oroszlanbebit_szoptatott_a_gondos_kutyamama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=367513b7-6fa5-405a-9df5-4c4e1fe41bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0d700e-dd03-414c-a211-4ade39623eda","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Bajos_oroszlanbebit_szoptatott_a_gondos_kutyamama","timestamp":"2018. október. 18. 10:22","title":"Bájos: oroszlánbébit szoptatott a gondos kutyamama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aláírásgyűjtést indított a Győri Ítélőtábla 14 bírája az október 9-én megtartott küldöttértekezlet miatt, amit szerintük \"számos szabálytalanság miatt\" meg kell ismételni. Hétfőn írtunk arról, hogy lényegében elszabotálták az Országos Bírói Tanács póttagválasztását a Handó Tünde által kinevezett bírósági vezetők.","shortLead":"Aláírásgyűjtést indított a Győri Ítélőtábla 14 bírája az október 9-én megtartott küldöttértekezlet miatt, amit...","id":"20181018_Szabalytalanul_valasztott_pottagokat_a_Handofele_biro_tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c8c3f9-a2a3-4242-8e54-09e0c53ba300","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Szabalytalanul_valasztott_pottagokat_a_Handofele_biro_tanacs","timestamp":"2018. október. 18. 10:20","title":"\"Bírák, ne féljetek, csatlakozzatok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5000421d-5b7b-48a5-9d79-fb659a2c5d05","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Közben egyre többen keresik a polcokon a terméket, így olasz importra szorulunk. Tavaly óta 66 százalékkal lett drágább a szelídgesztenye.","shortLead":"Közben egyre többen keresik a polcokon a terméket, így olasz importra szorulunk. Tavaly óta 66 százalékkal lett drágább...","id":"20181017_Kipusztultak_a_szelidgesztenyeultetenyek_meg_dragabb_lesz_a_teli_csemege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5000421d-5b7b-48a5-9d79-fb659a2c5d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a86d2fa-ead8-405f-a0b8-853c467178f4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Kipusztultak_a_szelidgesztenyeultetenyek_meg_dragabb_lesz_a_teli_csemege","timestamp":"2018. október. 17. 11:42","title":"Kipusztultak a szelídgesztenye-ültetvények, még drágább lesz a téli csemege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]