Két helyen is torlódik a forgalom az M0-son az Útinform szerint. Az M0-son autózik? Egy órával is tovább tarthat a hazaút Hatalmas többséggel támogatta az olyan egyszer használatos műanyagok, mint a fültisztító pálcika vagy műanyag evőeszközök betiltásáról szóló javaslatot az Európai Parlament szerdán. Karnyújtásnyira kerültünk egy új, műanyagmentesebb világtól. Hatalmas többséggel támogatta az olyan egyszer használatos műanyagok, mint a fültisztító pálcika vagy műanyag evőeszközök betiltásáról szóló javaslatot az Európai Parlament szerdán. Karnyújtásnyira kerültünk egy új, műanyagmentesebb világtól. Rábólintott Strasbourg, tényleg betiltathatják az egyszer használatos műanyagokat az EU-ban

Szégyenteljes adatokkal dicsekednek a magyar hivatásos focisták

Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő. Újabb hidegfront jön Vannak, akik nem ismertek mást, csak az utcát és a nélkülözést. Ők fiatalként lettek hajléktalanok, intézetben nőttek fel, és segítség nélkül a többségük soha nem tudna kitörni a nyomor csapdájából. A Diótörés Alapítvány épp ezt a támaszt akarja nyújtani nekik. A hajléktalanság kriminalizálását jelentő törvények hatályba lépése után az ő központjukban jártunk, és elkísértük egyik veterán munkatársukat „terepre". Budapest olyan arca tárult fel előttünk, amely gúnyos kegyetlenséggel zabálja fel lakóit. Ők fiatalként lettek hajléktalanok, intézetben nőttek fel, és segítség nélkül a többségük soha nem tudna kitörni a nyomor csapdájából. Akik csak a hajléktalanságot ismerik: „Milyen jövőkép? Jövőm sincs"

Mivel vihar volt a cataniai reptéren múlt pénteken, a Budapestről oda tartó Wizz Air-gép Palermoban szállt le. A légitársaság nem gondoskodott Budapestre induló ellenjáratról, de a Palermóban letett utasokat is négy órán át váratta a metsző hidegben. Sokan napokkal később, saját költségen jutottak haza Budapestre, és összefogtak, azt ígérik, beperelik a légitársaságot. Több száz budapesti utassal szúrt ki a Wizz Air, többen közös pert terveznek

A Firefox 63-as verziójában a felhasználók letilthatják, hogy a harmadik féltől származó programok információt gyűjtsenek a felhasználó tevékenységéről. Emiatt kevesebb lehet a célzott reklám. Letiltja az internet egyik leggyűlöltebb tulajdonságát a Firefox új frissítése

Milliárdos értékű szerződést kötött egy céggel a Péterfy kórház, hogy így csökkentsék a műtéti előjegyzési időt. Milliárdos értékű szerződést kötött egy céggel a Péterfy kórház, hogy így csökkentsék a műtéti előjegyzési időt. Egy cégtől bérel embereket a Péterfy kórház a műtétekhez