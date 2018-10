Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A walesi fiatalok a Stationary Bike című alkotást vinnék vászonra, abban reménykedve, hogy ha jól sikerül a munka, filmes fesztiválokra is meghívást kapnak. ","shortLead":"A walesi fiatalok a Stationary Bike című alkotást vinnék vászonra, abban reménykedve, hogy ha jól sikerül a munka...","id":"20181024_1_dollar__ennyit_kert_Stephen_King_par_lelkes_tinitol_akik_megfilmesitenek_egy_novellajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eb04cd-0db0-4eae-960e-134d40ae1f17","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_1_dollar__ennyit_kert_Stephen_King_par_lelkes_tinitol_akik_megfilmesitenek_egy_novellajat","timestamp":"2018. október. 24. 20:22","title":"1 dollár - ennyit kért Stephen King pár lelkes tinitől, akik megfilmesítenék egy novelláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a749b12-41bc-460d-b809-c693f6234a1a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Mol Vidi az Európa Liga csoportkörének első fordulójában simán kapott ki házigazdaként, majd Londonban szoros meccsen veszített a Chelsea ellen. Thesszalonikiben azonban a csapat nagyon fegyelmezetten játszott, az első félidőben szerzett két gólt, a másodikban pedig megvédte előnyét. Ezzel három pontja van a csoportban.","shortLead":"A Mol Vidi az Európa Liga csoportkörének első fordulójában simán kapott ki házigazdaként, majd Londonban szoros meccsen...","id":"20181025_Gorogorszagba_mentek_elso_Elpontjaikert_a_fehervariak__PAOKMol_Vidi__ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a749b12-41bc-460d-b809-c693f6234a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc271c8-aa75-413d-b85c-63f1dd7be358","keywords":null,"link":"/sport/20181025_Gorogorszagba_mentek_elso_Elpontjaikert_a_fehervariak__PAOKMol_Vidi__ELO","timestamp":"2018. október. 25. 21:00","title":"Görögországba mentek első El-pontjaikért a fehérváriak : PAOK-Mol Vidi - 0-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Március 31-éig meglesz a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, míg az igazságügyi miniszter javaslatára kinevezett közigazgatási bírók 2020. január elsejétől ítélkeznek majd – derül ki a közigazgatási bíróságokról szóló törvény most vitára bocsátott tervezetéből.","shortLead":"Március 31-éig meglesz a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, míg az igazságügyi miniszter javaslatára kinevezett...","id":"20181025_Mar_keszitik_elo_a_kozigazgatasi_birosagokat_Patyi_Andras_elott_is_tiszta_az_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0365928d-4b7e-4215-9725-682a04322dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Mar_keszitik_elo_a_kozigazgatasi_birosagokat_Patyi_Andras_elott_is_tiszta_az_ut","timestamp":"2018. október. 25. 16:00","title":"Már készítik elő a közigazgatási bíróságokat, Patyi András előtt is tiszta az út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megoldás az energiaszegénységre nincs.","shortLead":"Megoldás az energiaszegénységre nincs.","id":"20181025_Arra_keri_a_kormany_a_szegenyeket_futsenek_okosan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7848c1d-335f-45ad-898a-a92bd4ddc697","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Arra_keri_a_kormany_a_szegenyeket_futsenek_okosan","timestamp":"2018. október. 25. 11:47","title":"Arra kéri a kormány a szegényeket, fűtsenek okosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Heinz-Christian Strache alkancellár pártja új kampányba kezdett. Azzal büszkélkednek, hogy csökkentették egyes külföldi munkavállalók családi pótlékát. A plakátokon muszlimok ellen uszítanak, miközben az új szabály érintettjei döntő többségükben kelet-európaiak – azon belül elsősorban magyarok. A diplomáciai botrány viszont borítékolhatóan elmarad.","shortLead":"Heinz-Christian Strache alkancellár pártja új kampányba kezdett. Azzal büszkélkednek, hogy csökkentették egyes külföldi...","id":"20181026_Botrany_Becsben_a_magyar_munkavallalokat_buntetik_es_muszlim_gyuloletkampanyra_hasznaljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c47c1fc-2d3c-4031-93b8-de94d218d214","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Botrany_Becsben_a_magyar_munkavallalokat_buntetik_es_muszlim_gyuloletkampanyra_hasznaljak","timestamp":"2018. október. 26. 10:42","title":"Botrány Bécsben: a magyar munkavállalókat büntetik, és muszlim gyűlöletkampányra használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel vihar volt a cataniai reptéren múlt pénteken, a Budapestről oda tartó Wizz Air-gép Palermoban szállt le. A légitársaság nem gondoskodott Budapestre induló ellenjáratról, de a Palermóban letett utasokat is négy órán át váratta a metsző hidegben. Sokan napokkal később, saját költségen jutottak haza Budapestre, és összefogtak, azt ígérik, beperelik a légitársaságot.","shortLead":"Mivel vihar volt a cataniai reptéren múlt pénteken, a Budapestről oda tartó Wizz Air-gép Palermoban szállt le...","id":"20181024_Tobb_szaz_budapesti_utassal_szurt_ki_a_Wizz_Air_tobben_kozos_pert_terveznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf48a0f-c404-4c9f-b0c5-f883d96e9d99","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Tobb_szaz_budapesti_utassal_szurt_ki_a_Wizz_Air_tobben_kozos_pert_terveznek","timestamp":"2018. október. 24. 16:01","title":"Több száz budapesti utassal szúrt ki a Wizz Air, többen közös pert terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0042496f-24b5-4b14-8689-fd23f082fe85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karin Eckhold még júliusban hunyt el, ám halálának körülményeiről csak most számoltak be.","shortLead":"Karin Eckhold még júliusban hunyt el, ám halálának körülményeiről csak most számoltak be.","id":"20181025_A_klinika_Karin_Eckhold_ongyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0042496f-24b5-4b14-8689-fd23f082fe85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f817a7b-05f7-49f6-b94e-ee08350b76a4","keywords":null,"link":"/elet/20181025_A_klinika_Karin_Eckhold_ongyilkossag","timestamp":"2018. október. 25. 16:33","title":"Férjével együtt lett öngyilkos A klinika sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc44410-0703-4c0a-a46e-85a63c674cb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Követi a – számára – jól bevált receptet a Xiaomi: újabb bivalyerős gamer telefont indít elérhető áron.","shortLead":"Követi a – számára – jól bevált receptet a Xiaomi: újabb bivalyerős gamer telefont indít elérhető áron.","id":"20181025_xiaomi_black_shark_helo_gamer_telefon_10gb_ram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fc44410-0703-4c0a-a46e-85a63c674cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c2dd9-f465-4ba5-82f7-813a775a39b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_xiaomi_black_shark_helo_gamer_telefon_10gb_ram","timestamp":"2018. október. 25. 19:03","title":"Jön a bivalyerős androidos telefon utódja, 10 GB RAM is lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]