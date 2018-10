Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44e7188f-3c5a-4d73-9895-c5ef2f314a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját rekordját megdöntve állt elő a Western Digital az új, 15 TB-os merevlemezzel. A konkurencia ugyan 2018-ra ígérte a 16 TB-os változatot, de ennek egyelőre se híre, se hamva.","shortLead":"Saját rekordját megdöntve állt elő a Western Digital az új, 15 TB-os merevlemezzel. A konkurencia ugyan 2018-ra ígérte...","id":"20181029_western_digital_15_tb_merevlemez_tarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44e7188f-3c5a-4d73-9895-c5ef2f314a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34865a24-77f7-46f1-bde1-78492f84d2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_western_digital_15_tb_merevlemez_tarhely","timestamp":"2018. október. 29. 15:03","title":"Ennyi tárhely elég lesz? Bemutatták a 15 TB-os winchestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem volt bonyolult feladat új szöveges dokumentumot, táblázatot vagy űrlapot létrehozni a Google online irodai programcsomagjában, de a szolgáltatásokat érintő újításnak hála ez mostantól még kényelmesebbé vált.","shortLead":"Eddig sem volt bonyolult feladat új szöveges dokumentumot, táblázatot vagy űrlapot létrehozni a Google online irodai...","id":"20181029_google_dokumentumok_tablazat_urlap_prezentacio_keszitese_bongeszo_cimsor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b0047c-fef5-4777-a315-c540a3f0c429","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_google_dokumentumok_tablazat_urlap_prezentacio_keszitese_bongeszo_cimsor","timestamp":"2018. október. 29. 12:03","title":"6 új „varázsszó”, amiket ha beír a böngészőjébe, megkönnyítik a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","shortLead":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","id":"20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc03f77-908e-4a89-8b12-9db22f3c0815","keywords":null,"link":"/sport/20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","timestamp":"2018. október. 29. 18:44","title":"Vizsgálat indul a bokszszövetségben a rongyrázós ifi-vb miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4229801a-98c5-4b78-9697-9019f0707968","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Vásárláskor egyre válogatósabbak vagyunk. Jobban figyelünk arra, mi mennyi cukrot tartalmaz, van-e benne allergén anyag, gluténmentes-e vagy sem... De van még egy dolog, amire igencsak érdemes figyelni: hogy hol gyártották az adott élelmiszert. A Magyar Termék logót viselő áruk vásárlásával hatékonyan támogathatjuk a gazdaságot, ám van másik jó oldaluk is: nagyon ízletesek. Összegyűjtöttünk 9 olyan finomságot, amiből csak a magyar az igazi.","shortLead":"Vásárláskor egyre válogatósabbak vagyunk. Jobban figyelünk arra, mi mennyi cukrot tartalmaz, van-e benne allergén...","id":"spar_20181026_9_termek_amibol_csak_a_magyar_az_igazi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4229801a-98c5-4b78-9697-9019f0707968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196dcae2-80d3-4456-aa48-239cab1181ef","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181026_9_termek_amibol_csak_a_magyar_az_igazi","timestamp":"2018. október. 30. 07:30","title":"9 termék, amiből csak a magyar az igazi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"6db6e990-c298-4f8a-a0e3-5499cca3134a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elengedte a Fidesz saját képviselője, Simonka György kezét. Már a helyi Fidesz is temeti politikai pályafutását.","shortLead":"Elengedte a Fidesz saját képviselője, Simonka György kezét. Már a helyi Fidesz is temeti politikai pályafutását.","id":"20181029_Uzent_a_Fidesz_Simonkanak_Aki_bunos_annak_bunhodnie_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db6e990-c298-4f8a-a0e3-5499cca3134a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff981114-c684-47a3-b5c5-3cf23f4cf216","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Uzent_a_Fidesz_Simonkanak_Aki_bunos_annak_bunhodnie_kell","timestamp":"2018. október. 29. 16:48","title":"Üzent a Fidesz Simonkának: „Aki bűnös, annak bűnhődnie kell”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenkit ismert a debreceni születésű holokauszttúlélő azok közül, akiket a pittsburghi zsinagógában meggyilkoltak. Az ő élete négy percen múlt.","shortLead":"Mindenkit ismert a debreceni születésű holokauszttúlélő azok közül, akiket a pittsburghi zsinagógában meggyilkoltak...","id":"20181029_Negy_percet_kesett_a_magyar_holokauszttulelo_igy_meguszta_a_pittsburgi_meszarlast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0d0a3f-dda6-4be6-ae2f-06644b78637f","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Negy_percet_kesett_a_magyar_holokauszttulelo_igy_meguszta_a_pittsburgi_meszarlast","timestamp":"2018. október. 29. 08:14","title":"Négy percet késett a magyar holokauszttúlélő, így megúszta a pittsburghi mészárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter is csatlakozott az új kormányzati kommunikációhoz, miszerint nincs CEU-ügy, az egyetem nem távozik Magyarországról. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter is csatlakozott az új kormányzati kommunikációhoz, miszerint nincs CEU-ügy...","id":"20181029_Palkovics_Nem_koltozik_a_CEU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61886f0-be82-4868-ba88-c91c1f87db01","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Palkovics_Nem_koltozik_a_CEU","timestamp":"2018. október. 29. 15:16","title":"Palkovics is azt állítja, hogy nem költözik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65182c5-1e3b-49b6-b766-e5ce887b113f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a holland videó túltesz a legtöbb közlekedési háborúskodáson, amit úgynevezett balkáni országokat is beleértve láttunk.","shortLead":"Ez a holland videó túltesz a legtöbb közlekedési háborúskodáson, amit úgynevezett balkáni országokat is beleértve...","id":"20181029_Nem_megnyugtato_de_az_autosok_nem_csak_naluk_kepesek_aprosagok_miatt_amokfutokka_valni__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e65182c5-1e3b-49b6-b766-e5ce887b113f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276797b4-9735-4ab3-8745-f23397468143","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_Nem_megnyugtato_de_az_autosok_nem_csak_naluk_kepesek_aprosagok_miatt_amokfutokka_valni__video","timestamp":"2018. október. 30. 04:07","title":"Nem megnyugtató, de az autósok nem csak náluk képesek apróságok miatt ámokfutókká válni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]