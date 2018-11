Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a hosszú bizonytalanság és lebegtetés után mindössze két napot hagyott a végrehajtásra.","shortLead":"A kormány a hosszú bizonytalanság és lebegtetés után mindössze két napot hagyott a végrehajtásra.","id":"20181031_Maris_megkezdodott_a_letszamleepiteset_a_kozszferaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6412e60f-6738-4e20-8c79-51759007ed4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Maris_megkezdodott_a_letszamleepiteset_a_kozszferaban","timestamp":"2018. október. 31. 10:44","title":"Máris megkezdődött a létszámleépítés a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iskolai lövöldözés bárhol történhet. Amerikai és német példák azt jelzik, hogy a megelőzés vagy a védekezés jó néhány technikája vagy drága, vagy vitatható.","shortLead":"Iskolai lövöldözés bárhol történhet. Amerikai és német példák azt jelzik, hogy a megelőzés vagy a védekezés jó néhány...","id":"20181031_iskolai_lovoldozes_eroszak_arcfelismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c18db4-a792-475d-9c69-adbdcd6cb2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_iskolai_lovoldozes_eroszak_arcfelismeres","timestamp":"2018. október. 31. 15:03","title":"Már kapható golyóálló iskolatáska, amivel a diákok védhetik a fejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388969fd-0eb1-437f-8508-e06b636c3bac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy év alatt majdnem kétszeresére emelkedett az oroszországi politikai foglyok száma, s már legalább 195 embert tartanak fogva politikai, illetve vallási nézetei miatt – írta a legismertebb orosz jogvédő szervezet, a Memorial.","shortLead":"Egy év alatt majdnem kétszeresére emelkedett az oroszországi politikai foglyok száma, s már legalább 195 embert...","id":"20181031_Mar_195_politikai_fogoly_van_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=388969fd-0eb1-437f-8508-e06b636c3bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497168ec-503f-44e2-8ed6-169f894d8e98","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Mar_195_politikai_fogoly_van_Oroszorszagban","timestamp":"2018. október. 31. 11:30","title":"Már 195 politikai fogoly van Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"November 1-jén a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint járnak a vonatok.","shortLead":"November 1-jén a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint járnak a vonatok.","id":"20181031_Hosszu_hetvege_valtozik_a_MAV_menetrendje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02fee57-5b74-4be7-a426-2fe4cce3aa4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Hosszu_hetvege_valtozik_a_MAV_menetrendje","timestamp":"2018. október. 31. 13:34","title":"Hosszú hétvége: változik a MÁV menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 30 éves Csík Zenekar és a Harminc év napsütés című regény írója, Grecsó Krisztián egy napra elvonultak egy egri borospincébe, hogy együtt írjanak egy új dalt. Egy új dalt, ami ott és akkor születik meg. Szabó Attila szerzeményére, Grecsó tollából a Csík Zenekar jubileumi dala megszületett, az első közös dal születésének kulisszatitkait Lévai Balázs rendező egy különleges kisfilmben is megörökítette.","shortLead":"A 30 éves Csík Zenekar és a Harminc év napsütés című regény írója, Grecsó Krisztián egy napra elvonultak egy egri...","id":"20181030_Grecso_Krisztian_Csik_Zenekar_dal_harminc_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cf6b19-067b-40cc-80b6-3122a0e36723","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Grecso_Krisztian_Csik_Zenekar_dal_harminc_ev","timestamp":"2018. október. 30. 15:44","title":"Megjelent Grecsó Krisztián és a Csík Zenekar első közös dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00728fce-8487-4e2b-9b6c-51271ba8f2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy utat tett meg a Google reCaptcha rendszere, de végre eljutott odáig, hogy a felhasználókat semmilyen tevékenység elvégzésére sem kéri ahhoz, hogy megállapítsa, nem (ro)botok vagyunk.","shortLead":"Nagy utat tett meg a Google reCaptcha rendszere, de végre eljutott odáig, hogy a felhasználókat semmilyen tevékenység...","id":"20181031_google_recaptcha_v3_felhasznalo_azonositasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00728fce-8487-4e2b-9b6c-51271ba8f2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0148ee2c-b00b-4b0a-b7aa-807bcd36a478","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_google_recaptcha_v3_felhasznalo_azonositasa","timestamp":"2018. október. 31. 09:03","title":"Végre tényleg eltűnnek a mindenki által utált, olvashatatlan krikszkrakszok a weboldalakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e5ae1-99c7-4e9a-9466-879b4a361aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint háromezer méteres mélységben bukkantak a tudósok egy polipóvodára, ahol mintegy ezer nőstény vigyázta a tojásait. ","shortLead":"Több mint háromezer méteres mélységben bukkantak a tudósok egy polipóvodára, ahol mintegy ezer nőstény vigyázta...","id":"20181030_Video_Ezres_letszamu_polipovodat_talaltak_a_tengerfeneken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=033e5ae1-99c7-4e9a-9466-879b4a361aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3747ad44-b649-40a4-b0a7-887e7e2fcf85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_Video_Ezres_letszamu_polipovodat_talaltak_a_tengerfeneken","timestamp":"2018. október. 30. 15:55","title":"Videó: Hatalmas polipóvodát találtak a tengerfenéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9823d92-b557-4ac2-bd0d-e3a00b2bf6d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Erre alapított iskolát a Jólét iskolája (School of Affluence) néven egy vállalkozó szellemű svéd lány, aki 18 éves kora óta járja a világot.","shortLead":"Erre alapított iskolát a Jólét iskolája (School of Affluence) néven egy vállalkozó szellemű svéd lány, aki 18 éves kora...","id":"20181031_Hogyan_fogjunk_gazdag_pasit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9823d92-b557-4ac2-bd0d-e3a00b2bf6d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753c21ad-e74f-4997-b6a2-05c1c68a6960","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Hogyan_fogjunk_gazdag_pasit","timestamp":"2018. október. 31. 14:54","title":"Hogyan fogjunk gazdag pasit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]