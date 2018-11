Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A csökkenő aranyár meghozta a vételi kedvet 2018 harmadik negyedévében, aranyékszerekből fogyott a legtöbb, de a rudakat is többen keresték. Az okostelefonokat, szervereket és autókat gyártók növekvő aranyfelhasználása is pörgette a keresletet.","shortLead":"A csökkenő aranyár meghozta a vételi kedvet 2018 harmadik negyedévében, aranyékszerekből fogyott a legtöbb, de...","id":"20181105_Viszik_az_aranyat_mint_a_cukrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2226e-66fe-48c3-8628-520c57fefa3f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181105_Viszik_az_aranyat_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. november. 05. 10:34","title":"Viszik az aranyat, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég a hatóság hívta fel a Facebook figyelmét 115 olyan profilra, amit a gyanú szerint külföldről koordinálhattak a \"tulajdonosok\".","shortLead":"Nemrég a hatóság hívta fel a Facebook figyelmét 115 olyan profilra, amit a gyanú szerint külföldről koordinálhattak...","id":"20181106_facebook_alhir_kamuprofil_felidos_valasztasok_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a4ae57-69ec-47e3-9e8d-602c2430f58a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_facebook_alhir_kamuprofil_felidos_valasztasok_2018","timestamp":"2018. november. 06. 09:33","title":"115 kamuprofilt kapcsolt le a Facebook, mert álhíreket és téves információt terjesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac45a2-89bd-4c48-a8d8-50cc33d26700","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb a kiégés is fenyegetheti. De mi is pontosan a kiégés, mik a tünetei, mikortól beszélhetünk róla, és végül, de nem utolsósorban, hogyan védekezhetünk ellene? ","shortLead":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb...","id":"remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65ac45a2-89bd-4c48-a8d8-50cc33d26700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63711b57-ac34-4bdd-9e25-c1c838be6122","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","timestamp":"2018. november. 05. 11:22","title":"Innen tudhatja, hogy közel van a kiégéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"0032ba2d-1010-4998-8a02-3d3a5ca74673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Drávaszabolcsi Dózsának ebben a szezonban nagyon nem megy, a hétvégén 25-0-ra kapott ki hazai pályán.","shortLead":"A Drávaszabolcsi Dózsának ebben a szezonban nagyon nem megy, a hétvégén 25-0-ra kapott ki hazai pályán.","id":"20181105_165os_golkulonbseggel_dravaszabolcsi_dozsa_palotabozsok_labdarugas_megye_ii","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0032ba2d-1010-4998-8a02-3d3a5ca74673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd848cf-6afe-4fdf-8b32-1e7e1317aa54","keywords":null,"link":"/sport/20181105_165os_golkulonbseggel_dravaszabolcsi_dozsa_palotabozsok_labdarugas_megye_ii","timestamp":"2018. november. 05. 13:51","title":"Pofozógép: -165-ös gólkülönbséggel áll az ország leginkább formán kívüli focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"5 forinttal csökken a benzinár. ","shortLead":"5 forinttal csökken a benzinár. ","id":"20181105_Csokken_szerdan_a_benzin_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eaaf04b-27b0-40d6-ac2c-76e2d2cd601a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_Csokken_szerdan_a_benzin_ara","timestamp":"2018. november. 05. 13:16","title":"Csökken szerdán a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb329d38-f8c9-4f1a-942f-2adf035b7077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ősök vonalvezetését továbbvivő újdonság motorházteteje alatt egy enyhén túlméretezett erőforrás teljesít szolgálatot. ","shortLead":"Az ősök vonalvezetését továbbvivő újdonság motorházteteje alatt egy enyhén túlméretezett erőforrás teljesít...","id":"20181105_jugoszlav_retro_hogy_tetszik_ez_a_szupermodern_2018as_zastava_yugo_v8_motor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb329d38-f8c9-4f1a-942f-2adf035b7077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458fd4ea-94e4-43f7-9a2f-043561d1ae7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_jugoszlav_retro_hogy_tetszik_ez_a_szupermodern_2018as_zastava_yugo_v8_motor","timestamp":"2018. november. 05. 13:21","title":"Jugoszláv retro: hogy tetszik ez a szupermodern 2018-as Zastava?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550d3d0a-809f-4e10-af7f-1faa1e523bfa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alex Jones műsorait letiltották a nagy internetes megosztó oldalakról, de saját portálja és mintegy száz amerikai rádióállomás tovább sugározza.","shortLead":"Alex Jones műsorait letiltották a nagy internetes megosztó oldalakról, de saját portálja és mintegy száz amerikai...","id":"201841_alex_jones_azinfowars_okle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=550d3d0a-809f-4e10-af7f-1faa1e523bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b758be-6f79-4130-871d-4dcf43510259","keywords":null,"link":"/vilag/201841_alex_jones_azinfowars_okle","timestamp":"2018. november. 04. 18:30","title":"Összeesküvés-elméleteket terjeszt, de igazából csak étrend-kiegészítőket akar eladni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f56d04d-6fee-4bd9-b4aa-a5fbc594d9d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nicsak, itt van Kína!","shortLead":"Nicsak, itt van Kína!","id":"20181105_Latvanyos_abran_hogyan_gazdagodott_a_vilag_az_elmult_fel_evszazadban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f56d04d-6fee-4bd9-b4aa-a5fbc594d9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e860488b-3a73-402a-be0b-5ae960273133","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_Latvanyos_abran_hogyan_gazdagodott_a_vilag_az_elmult_fel_evszazadban","timestamp":"2018. november. 05. 11:15","title":"Látványos ábrán, hogyan gazdagodott a világ az elmúlt fél évszázadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]