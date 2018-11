Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e978baa8-c7be-48a6-a6dd-6641ef66b787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a világ most elsősorban az összehajtható (nem összecsukható!) telefonnal van elfoglalva, a Samsung azért más irányba is próbálkozik: még a héten bemutatja a W2018 összecsukható telefon utódját, a W2019-et.","shortLead":"Bár a világ most elsősorban az összehajtható (nem összecsukható!) telefonnal van elfoglalva, a Samsung azért más...","id":"20181106_samsung_w2019_flip_telefon_bemutatasa_november_9","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e978baa8-c7be-48a6-a6dd-6641ef66b787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b27c12-27c8-4605-8034-cbd3356e5cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_samsung_w2019_flip_telefon_bemutatasa_november_9","timestamp":"2018. november. 06. 13:03","title":"Pénteken érkezik a Samsung összecsukható csúcstelefonja, de nem akárkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309f1fe6-f420-454e-b0ae-262ba3afcd6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az idén döntős Liverpool meglepetésre 2-0-ra kikapott a Crvena zvezda vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában. ","shortLead":"Az idén döntős Liverpool meglepetésre 2-0-ra kikapott a Crvena zvezda vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20181106_liverpool_crvena_zvezda_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309f1fe6-f420-454e-b0ae-262ba3afcd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2012d6-752f-4458-b8a7-1a696fdb78f1","keywords":null,"link":"/sport/20181106_liverpool_crvena_zvezda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 06. 21:20","title":"Megégett a Liverpool Szerbiában – videón a gólok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199c6db4-cc8b-4ee8-b3ef-c0c9dd9d9607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként megerősödik a szél. ","shortLead":"Helyenként megerősödik a szél. ","id":"20181106_Ma_is_20_fokig_melegszik_a_levego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=199c6db4-cc8b-4ee8-b3ef-c0c9dd9d9607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731dec4d-9298-4ae6-8ce3-0957574781bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Ma_is_20_fokig_melegszik_a_levego","timestamp":"2018. november. 06. 05:15","title":"Ma is 20 fokig melegszik a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728e3f4c-143b-4968-a03a-05bc0bec3815","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sam Ballard nyolc éve azért ette meg a puhatestűt, hogy felvágjon a barátai előtt. A bátorságpróba tragikus következménnyel járt.","shortLead":"Sam Ballard nyolc éve azért ette meg a puhatestűt, hogy felvágjon a barátai előtt. A bátorságpróba tragikus...","id":"20181105_meztelen_csigat_evett_a_fiu_nyolc_ev_mulva_belehalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728e3f4c-143b-4968-a03a-05bc0bec3815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c73578-9a3c-4bc6-badc-a9efdcfd8510","keywords":null,"link":"/elet/20181105_meztelen_csigat_evett_a_fiu_nyolc_ev_mulva_belehalt","timestamp":"2018. november. 05. 17:51","title":"Meztelencsigát evett a fiú, nyolc év múlva belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Macron szerint Oroszországgal és az Egyesült Államokkal szemben is van értelme a közös európai hadseregnek. ","shortLead":"Macron szerint Oroszországgal és az Egyesült Államokkal szemben is van értelme a közös európai hadseregnek. ","id":"20181106_Kozos_europai_hadsereget_akar_Macron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e49b63-7a00-4183-ba80-3346a549f163","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Kozos_europai_hadsereget_akar_Macron","timestamp":"2018. november. 06. 09:33","title":"Közös európai hadsereget akar Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A letartóztatás határideje hamarosan lejár, az ügyészség nemsokára vádat emelhet.","shortLead":"A letartóztatás határideje hamarosan lejár, az ügyészség nemsokára vádat emelhet.","id":"20181107_Nehany_napon_belul_vadat_emelhetnek_Czegledy_Csaba_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d02b3d-5728-46b0-a15d-dfbfcdce4723","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Nehany_napon_belul_vadat_emelhetnek_Czegledy_Csaba_ellen","timestamp":"2018. november. 07. 06:50","title":"Néhány napon belül vádat emelhetnek Czeglédy Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48910ed5-043d-41b2-b3be-8820205bbbce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20181105_Ime_korunk_nagy_kerdesei_egy_kepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48910ed5-043d-41b2-b3be-8820205bbbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156475ec-cffa-4f64-bd04-795904fd0854","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Ime_korunk_nagy_kerdesei_egy_kepen","timestamp":"2018. november. 05. 14:26","title":"Íme, korunk nagy kérdései egy képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazai piac új szereplője nyilvános és otthoni villanyautó-töltőket is üzembe kíván helyezni.","shortLead":"A hazai piac új szereplője nyilvános és otthoni villanyautó-töltőket is üzembe kíván helyezni.","id":"20181106_ujabb_villam_elektromosautotoltokkel_arasztanak_el_magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f0edb-0be2-4738-bd03-6bc253e8b84a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_ujabb_villam_elektromosautotoltokkel_arasztanak_el_magyarorszagot","timestamp":"2018. november. 06. 11:21","title":"Újabb villám elektromosautó-töltőkkel árasztanák el Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]