Hazánkban is bemutatkozott a dél-koreai márka nagy divatterepjárója, melynek van néhány igen hasznos funkciója. És egyelőre csak dízelmotorral kapható.

A Norbi nevével fémjelzett limitált szériás i30 N és az elektromos Kona társaságában leleplezett Hyundai Santa Fe hazánkban legolcsóbban 14,8 millió forint ellenében vezethető haza, mely összegért egy 2,2 literes dízelmotorral szerelt, 5 üléses Premium Edition kivitel vezethető haza. A hasonló hajtásláncú és ugyancsak 5 üléses Executive Edition ára 15,8 millió forint, míg a 7 üléses dízel Executive Edition árcéduláján 16,2 millió forintos összeg olvasható. Mindegyik kivitelben a gyártó új nyolcfokozatú automataváltója teljesít szolgálatot, mely az ígéretek szerint sokat segít a korábbiaknál alacsonyabb fogyasztás elérésében.

A Hyundai Santa Fe 4,77 méter hosszú, így nem csak elődjénél, hanem a nagy rivális Skoda Kodiaqnál is hosszabb néhány centiméterrel. A tengelytáv 2,76 méter, vagyis e tekintetben a Kodiaqnak van néhány centiméteres előnye. A kizárólag összkerékhajtásos kivitelben készülő Santa Fe csomagtartója 625 literes, a második üléssorban található ülés pedig egyetlen gombnyomással elcsúsztatható és így könnyen be lehet szállni a leghátsó helyekre is. A harmadik üléssor mögött 130 liternyi csomagnak jut helye.

Az új csomagtérajtó nyitás asszisztens azt jelzi a sofőr számára, hogy van-e elegendő hely hátul a csomagtérajtó kinyitásához, ha például tolatva parkolunk be egy fal elé. A biztonságos kiszállás asszisztens a balesetek megelőzésében játszik fontos szerepet: ha hátulról érkező gépjárművet érzékel, átmenetileg reteszeli a hátsó ajtók gyerekzárját, így az utasok csak akkor szállhatnak ki, ha ezt biztonságban megtehetik.

A 2,2 literes turbódízel motor 200 lóerős teljesítményt, illetve 440 Nm-es nyomatékot ad le, ami 9,4 másodperces 0-100-as sprintet, illetve 203 km/h végsebességet tesz lehetővé. A kínálatba később érkező 2,4 literes szívó benzines erőforrás 188 lóerős, illetve 241 Nm-es produkciót ad elő, és 10,4 másodperc alatt gyorsítja fel a 195 km/h végsebességű autót állóhelyzetből 100-as tempóra. A kiviteltől függően 1,8-2 tonna tömegű divatterepjárót gyárilag 17, 18, illetve 19 colos kerekekkel szerelik.

