[{"available":true,"c_guid":"4e602535-2ec6-4c49-bfa8-55b480e1aa96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dunai panoráma 490 millióért.","shortLead":"Dunai panoráma 490 millióért.","id":"20181109_Elado_a_luxusvilla_ahol_az_Aranyeletet_forgattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e602535-2ec6-4c49-bfa8-55b480e1aa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c280d97d-3331-42b4-a856-2fe4dff7cba2","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Elado_a_luxusvilla_ahol_az_Aranyeletet_forgattak","timestamp":"2018. november. 09. 08:38","title":"Eladó a luxusvilla, ahol az Aranyéletet forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c344a18-3794-4cfb-9a0b-1866de914ae7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal sepsiszentgyörgyi lovastól visszavonták a címet, el is tiltották.","shortLead":"A fiatal sepsiszentgyörgyi lovastól visszavonták a címet, el is tiltották.","id":"20181107_doppingolt_loval_nyert_a_kishuszar_vagta_gyoztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c344a18-3794-4cfb-9a0b-1866de914ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27fe73a-1010-4fd5-8ef5-5b77d822f081","keywords":null,"link":"/sport/20181107_doppingolt_loval_nyert_a_kishuszar_vagta_gyoztese","timestamp":"2018. november. 07. 21:31","title":"Doppingolt lóval nyert a Kishuszár Vágta győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb mérföldkőhöz érkezett Donald Trump és az amerikai elnököt bíráló médiumok közötti szembenállás: visszavonták a CNN fő fehér házi főtudósítójától, Jim Acostától az állandó belépőjét, így az újságíró csak bonyolult és hosszadalmas eljárás után léphet be az épületbe. Ráadásul egy olyan videóra hivatkozva hozták meg a döntést, amelyet szemmel láthatóan manipuláltak.\r

","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz érkezett Donald Trump és az amerikai elnököt bíráló médiumok közötti szembenállás: visszavonták...","id":"20181108_Egy_manipulalt_videora_hivatkozva_elvettek_a_CNN_tudositojanak_allando_feher_hazi_belepojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5508c0-3e20-4bc1-ac4e-7615406c4fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Egy_manipulalt_videora_hivatkozva_elvettek_a_CNN_tudositojanak_allando_feher_hazi_belepojet","timestamp":"2018. november. 08. 13:36","title":"Manipulált videóra hivatkozva vették el a CNN-tudósító fehér házi belépőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette a hírt, a férfit pénteken hozhatják Budapestre.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette a hírt, a férfit pénteken hozhatják Budapestre.","id":"20181108_Blikk_Kiadjak_az_osztrak_hatosagok_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5221e588-b42e-4439-8199-e544964d2cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Blikk_Kiadjak_az_osztrak_hatosagok_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","timestamp":"2018. november. 08. 09:27","title":"Blikk: Kiadják az osztrák hatóságok a nemi erőszakkal gyanúsított afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c883074-cc3a-4245-a96b-0e84fa4f67e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 9300 játszótér van Magyarországon, ebből alig 8 akadálymentes – pedig az ilyen játékokkal nem csak mozgáskorlátozott gyerekek, hanem még ülni nem tudó kicsik is játszhatnak.","shortLead":"Összesen 9300 játszótér van Magyarországon, ebből alig 8 akadálymentes – pedig az ilyen játékokkal nem csak...","id":"20181107_Meg_mindig_alig_van_olyan_jatszoter_ahol_egyutt_jatszhatnak_az_ep_es_serult_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c883074-cc3a-4245-a96b-0e84fa4f67e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beadb219-d725-4347-8bfb-4f1d7cccca00","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Meg_mindig_alig_van_olyan_jatszoter_ahol_egyutt_jatszhatnak_az_ep_es_serult_gyerekek","timestamp":"2018. november. 07. 20:14","title":"Még mindig alig akad olyan játszótér, ahol együtt játszhatnak az ép és sérült gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6d4686-51ab-4880-b0aa-ba236dabb82e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Inka gyógyítás hátfájásra, beszélgetés egyiptomi istenekkel, ezoterikus tusfürdő és atlantiszi nyelvtanfolyam – és még sok ilyet találhat az, akinek egyszerre van hajlama az ezotériára és sok-sok fölösleges pénze. A jósok általában csak a NAV-ellenőrök érkezését nem látják előre.","shortLead":"Inka gyógyítás hátfájásra, beszélgetés egyiptomi istenekkel, ezoterikus tusfürdő és atlantiszi nyelvtanfolyam – és még...","id":"20181108_Ezoteria_es_uzlet_majdnem_beszeltunk_Mennyei_Atyankkal_de_nem_tudott_szamlat_adni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa6d4686-51ab-4880-b0aa-ba236dabb82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a302a4-b64b-4b1a-895f-f6ba0391f431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Ezoteria_es_uzlet_majdnem_beszeltunk_Mennyei_Atyankkal_de_nem_tudott_szamlat_adni","timestamp":"2018. november. 08. 16:30","title":"Majdnem beszéltünk Mennyei Atyánkkal, de nem tudott számlát adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b8455c-0611-44b1-bc82-879822b5f7d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén 8. alkalommal rendezik meg az autentikus borok fesztiválját, ahol garantáltan mindenki pontosan tudhatja, mi van a palackban, amelyből a poharába töltenek, hogy készült az ital, amit kóstol.","shortLead":"Idén 8. alkalommal rendezik meg az autentikus borok fesztiválját, ahol garantáltan mindenki pontosan tudhatja, mi van...","id":"20181107_MITISZOL_Fesztival_tuti_valaszokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93b8455c-0611-44b1-bc82-879822b5f7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dd1c48-cf28-4a97-8305-cd6816ca8c86","keywords":null,"link":"/elet/20181107_MITISZOL_Fesztival_tuti_valaszokkal","timestamp":"2018. november. 08. 08:51","title":"Mitiszol? – fesztivál tuti válaszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","shortLead":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","id":"20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd48761-6510-4171-8d28-5b63c3207f51","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","timestamp":"2018. november. 09. 10:35","title":"Így jönnek ki a görög nyugdíjasok a kevés pénzükből – ez lenne a tuti recept?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]