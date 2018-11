Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vásárlóerő-paritáson számolva is 60 százalékkal jobb ott a fizetés.","shortLead":"Vásárlóerő-paritáson számolva is 60 százalékkal jobb ott a fizetés.","id":"20181107_Haromszoros_fizetesert_varjak_a_magyarokat_az_osztrak_Mekiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7550eb46-e385-4a5c-aec6-284b7a9fe8ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Haromszoros_fizetesert_varjak_a_magyarokat_az_osztrak_Mekiben","timestamp":"2018. november. 07. 12:11","title":"Félmilliós fizetésért várják a magyarokat az osztrák Mekiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f159413c-bcdc-458a-9ec2-3cf2b65d73a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervekhez képest később, de végül csak fellőtte az Európai Űrügynökség a harmadik MetOp-műholdat is. A kiépült rendszerrel sokkal pontosabbá válhat az időjárás-előrejelzés.","shortLead":"Az eredeti tervekhez képest később, de végül csak fellőtte az Európai Űrügynökség a harmadik MetOp-műholdat is...","id":"20181109_metop_meteorologia_elorejelzes_europai_urugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f159413c-bcdc-458a-9ec2-3cf2b65d73a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5de2887-4c00-409f-8f0e-ff0be2f9a824","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_metop_meteorologia_elorejelzes_europai_urugynokseg","timestamp":"2018. november. 09. 08:03","title":"Unja már, hogy nem elég pontos az időjárás-előrejelzés? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezető európai politikusok ugyan megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy a demokraták többséget szereztek az amerikai kongresszus alsóházában, ám nem számítanak arra, hogy rövid távon gyökeresen megváltozna az USA bel- és külpolitikája. A populisták Trump győzelmeként értékelik a voksolás eredményét.

.

","shortLead":"A vezető európai politikusok ugyan megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy a demokraták többséget szereztek...","id":"20181107_Europa_orul_a_demokratak_sikerenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdd2e64-3a0b-49af-8fc5-6e583b88d24a","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Europa_orul_a_demokratak_sikerenek","timestamp":"2018. november. 07. 17:52","title":"Európa örül a demokraták sikerének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c686a8f-8a69-4a67-9392-cbcf3bad5b4a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Ha valami igazán megéri, az nem más, mint dokumentumfilmet forgatni a saját nagyszüleinkről. Mert nincs is izgalmasabb annál, mint megérteni azt, ahogyan ők éltek fiatalon. Bicsák Boglárka a két nagymamáját vette filmre, alkotásának pedig a létező legkedvesebb címet adta: Megint elfelejtettem nefelejcset hozni. Villáminterjú a rendezővel. ","shortLead":"Ha valami igazán megéri, az nem más, mint dokumentumfilmet forgatni a saját nagyszüleinkről. Mert nincs is izgalmasabb...","id":"20181106_Batorsagra_es_elszantsagra_tanitanak_a_nagymamaink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c686a8f-8a69-4a67-9392-cbcf3bad5b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c6ed6a-57d2-43e1-b81f-a1b2d5fb79f3","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Batorsagra_es_elszantsagra_tanitanak_a_nagymamaink","timestamp":"2018. november. 08. 08:48","title":"Bátorságra és elszántságra tanítanak a nagymamáink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d538a4-460b-40e8-9e0e-1a51d7f563f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ebben az autóban helyet foglalóknak egy esetleges baleset során igen kevés az esélyük a túlélésre.","shortLead":"Az ebben az autóban helyet foglalóknak egy esetleges baleset során igen kevés az esélyük a túlélésre.","id":"20181109_sokkolo_nulla_csillagot_kapott_egy_nissan_a_toresteszten_video_ncap_pickup_utasvedelem_legzsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7d538a4-460b-40e8-9e0e-1a51d7f563f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e0a34f-8e00-47b9-8a16-5ed6f24158a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181109_sokkolo_nulla_csillagot_kapott_egy_nissan_a_toresteszten_video_ncap_pickup_utasvedelem_legzsak","timestamp":"2018. november. 09. 08:21","title":"Sokkoló: nulla csillagot kapott egy Nissan a törésteszten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d51d0-27ad-4365-86e4-12b3707c200b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181107_Igy_is_lehet_tobb_mint_73_ezer_elhunyt_katonara_egyenkent_emlekezni_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056d51d0-27ad-4365-86e4-12b3707c200b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e74e06-92e4-4b18-af2f-3dc6f0d70898","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Igy_is_lehet_tobb_mint_73_ezer_elhunyt_katonara_egyenkent_emlekezni_foto","timestamp":"2018. november. 07. 15:13","title":"Így is lehet több mint 73 ezer elhunyt katonára egyenként emlékezni (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke szerint a Fidesz támadása világos üzenet. Senki se merjen kérdéseket feltenni és ellenőrizni a kormány munkáját.","shortLead":"Az LMP társelnöke szerint a Fidesz támadása világos üzenet. Senki se merjen kérdéseket feltenni és ellenőrizni...","id":"20181107_Demeter_Marta_Elkepeszto_hisztit_es_ricsajt_csapott_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3a5a29-6b1c-4c92-a177-0cb16dc74ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Demeter_Marta_Elkepeszto_hisztit_es_ricsajt_csapott_a_Fidesz","timestamp":"2018. november. 07. 09:32","title":"Demeter Márta: Elképesztő hisztit és ricsajt csapott a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7600a6d4-6d3b-4bb8-903d-c041ddd43a4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Valóban 80 százalék a kedvezmény, vagy csak néhány terméket lehet ekkora akcióban kapni? Ennek járna utána a hivatal.","shortLead":"Valóban 80 százalék a kedvezmény, vagy csak néhány terméket lehet ekkora akcióban kapni? Ennek járna utána a hivatal.","id":"20181107_Gyanus_egy_webaruhaz_fekete_penteki_oriasi_learazasa_vizsgalodik_a_GVH","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7600a6d4-6d3b-4bb8-903d-c041ddd43a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644ef53b-9ecf-441b-8b91-892384108b3f","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Gyanus_egy_webaruhaz_fekete_penteki_oriasi_learazasa_vizsgalodik_a_GVH","timestamp":"2018. november. 07. 10:46","title":"Gyanús egy webáruház fekete pénteki óriási leárazása, vizsgálódik a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]