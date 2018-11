Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d64b0e0-1d17-4796-a645-d25ccfa5f4a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"És igen, ott harapta meg, ahol azt a legkevésbé szerette volna.","shortLead":"És igen, ott harapta meg, ahol azt a legkevésbé szerette volna.","id":"20181109_A_WCkagylobol_tamadt_a_kigyo_egy_ferfira_Thaifoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d64b0e0-1d17-4796-a645-d25ccfa5f4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc170f5d-a764-4699-a8cf-2c45c13d8be9","keywords":null,"link":"/elet/20181109_A_WCkagylobol_tamadt_a_kigyo_egy_ferfira_Thaifoldon","timestamp":"2018. november. 09. 06:16","title":"A WC-kagylóból támadt a kígyó egy férfira Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7c2a39-5e5e-42f2-8e27-f583f3d43576","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A közigazgatási bíróságok létrehozásával a harmadik hatalmi ág veszélyeztetettsége jelen pillanatban súlyosabb, mint az elmúlt évek vészharang-kongatásainál bármikor. ","shortLead":"A közigazgatási bíróságok létrehozásával a harmadik hatalmi ág veszélyeztetettsége jelen pillanatban súlyosabb, mint...","id":"20181109_Schiffer_Trojai_falo_az_igazsagszolgaltatasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d7c2a39-5e5e-42f2-8e27-f583f3d43576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a6b1e3-61c7-4cc2-98dd-d864d24a2735","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Schiffer_Trojai_falo_az_igazsagszolgaltatasban","timestamp":"2018. november. 09. 14:54","title":"Schiffer: Trójai faló az igazságszolgáltatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zoom.hu szerint a hanyag csomagolás és tárolás miatt a nyomokkal szinte semmit nem tudnak már kezdeni a szakértők, így az sem biztos, hogy minden kétséget kizáróan be lehet bizonyítani, hogy a gyanúsított, R. Szilveszter megerőszakolta Gyurik Krisztinát.","shortLead":"A Zoom.hu szerint a hanyag csomagolás és tárolás miatt a nyomokkal szinte semmit nem tudnak már kezdeni a szakértők...","id":"20181109_Soroksari_gyilkossag_nem_megfeleloen_kezeltek_a_genetikai_bizonyitekokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70148ca-2f33-4947-b868-7b897588dc8b","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Soroksari_gyilkossag_nem_megfeleloen_kezeltek_a_genetikai_bizonyitekokat","timestamp":"2018. november. 09. 18:43","title":"Soroksári gyilkosság: nem megfelelően kezelték a genetikai bizonyítékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a25fcd-ac50-4963-818c-2a5f9962d70f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába tesz meg mindent a kormány, 2001-től 2017-ig már a 400 ezer főt is meghaladta a népességfogyás – legalábbis ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének Demográfiai portré 2018 című tanulmánykötetéből. A legrosszabb forgatókönyv szerint 2070-re hatmillió magyar élhet az országban. Közben az elmúlt években stagnált a születésszám, pedig a gyermekvállalási kedv növekedett.","shortLead":"Hiába tesz meg mindent a kormány, 2001-től 2017-ig már a 400 ezer főt is meghaladta a népességfogyás – legalábbis...","id":"20181109_Hatmilliora_fogyhat_Magyarorszag_nepessege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a25fcd-ac50-4963-818c-2a5f9962d70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32667ede-ba2c-464c-aa6e-c0131e23bf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Hatmilliora_fogyhat_Magyarorszag_nepessege","timestamp":"2018. november. 09. 06:30","title":"Hatmillióra fogyhat Magyarország népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a3857d-1cf4-4dac-9c00-2f36d292bfa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állam építi az új csarnokot a férfi kézilabda-Eb-re, ami azért szükséges – a már létező csarnokok kibővítésével együtt –, mert a meglévők befogadóképessége nem elég nagy, beleértve a Papp László Arénát is.","shortLead":"Az állam építi az új csarnokot a férfi kézilabda-Eb-re, ami azért szükséges – a már létező csarnokok kibővítésével...","id":"20181109_Kicsik_a_hazai_sportcsarnokok_a_kezilabdaEbre_ezert_kell_ujat_epiteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66a3857d-1cf4-4dac-9c00-2f36d292bfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b418421-ac4c-4f1e-8598-31434c248347","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Kicsik_a_hazai_sportcsarnokok_a_kezilabdaEbre_ezert_kell_ujat_epiteni","timestamp":"2018. november. 09. 14:35","title":"Kicsik a hazai sportcsarnokok a kézilabda-Eb-re, ezért kell újat építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy röplabdaháló rögzítő rúdjának helyén dudor keletkezett, amit a bírók veszélyesnek ítéltek.","shortLead":"Egy röplabdaháló rögzítő rúdjának helyén dudor keletkezett, amit a bírók veszélyesnek ítéltek.","id":"20181109_Jeghiba_miatt_maradt_el_a_magyardelkoreai_hokimeccs_a_Tuskecsarnokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b588c9c-4799-47e7-b1b4-078970a4a7e6","keywords":null,"link":"/sport/20181109_Jeghiba_miatt_maradt_el_a_magyardelkoreai_hokimeccs_a_Tuskecsarnokban","timestamp":"2018. november. 09. 21:59","title":"Jéghiba miatt maradt el a magyar-dél-koreai hokimeccs a Tüskecsarnokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fde21f0-c157-4930-892d-57d2e776b72d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem kell fizetni azért, ha közterületen gyűjtenek aláírásokat.","shortLead":"Továbbra sem kell fizetni azért, ha közterületen gyűjtenek aláírásokat.","id":"20181109_magyar_ketfarku_kutya_part_alairasgyujtes_kozteruletfoglalas_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fde21f0-c157-4930-892d-57d2e776b72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f62891a-d339-4e20-857d-4f2dec7e7d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_magyar_ketfarku_kutya_part_alairasgyujtes_kozteruletfoglalas_birosag","timestamp":"2018. november. 09. 13:23","title":"Igazat adtak a Kutyapártnak a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df903df-f33e-4317-b251-d340a70c3b90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar játékvezető a Manchester City és a Sahtar Donyeck szerda esti Bajnokok Ligája-meccsén tévedett hatalmasat: tizenegyest adott egy, a saját lábában eleső játékosnak.","shortLead":"A magyar játékvezető a Manchester City és a Sahtar Donyeck szerda esti Bajnokok Ligája-meccsén tévedett hatalmasat...","id":"20181108_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_raheem_sterling_manchester_city_bunteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df903df-f33e-4317-b251-d340a70c3b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b8c825-91c7-4094-abc4-dd84984114d8","keywords":null,"link":"/sport/20181108_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_raheem_sterling_manchester_city_bunteto","timestamp":"2018. november. 08. 12:22","title":"Akkorát hibázott Kassai Viktor, hogy még tőle kértek bocsánatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]