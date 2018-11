Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87f2deb5-f732-4ded-96f3-05c68fc2433b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő az Instagramon jelentette be a kapcsolati státusza megváltozását.","shortLead":"A színésznő az Instagramon jelentette be a kapcsolati státusza megváltozását.","id":"20181109_Meg_Ryant_eljegyeztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f2deb5-f732-4ded-96f3-05c68fc2433b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb57f9e-0a31-49c2-b573-4ed5bb488993","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Meg_Ryant_eljegyeztek","timestamp":"2018. november. 09. 09:01","title":"Meg Ryant eljegyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04130ce8-105c-40bc-b918-777d51c30964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képviselői csoportot alakított az Országgyűlésben a Mi Hazánk Mozgalom – jelentette be szombati budapesti sajtótájékoztatóján Dúró Dóra elnökhelyettes.","shortLead":"Képviselői csoportot alakított az Országgyűlésben a Mi Hazánk Mozgalom – jelentette be szombati budapesti...","id":"20181110_Kepviseloi_csoportot_alakitott_a_Mi_Hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04130ce8-105c-40bc-b918-777d51c30964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d8874a-42a1-4c12-b761-0054b033d13c","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kepviseloi_csoportot_alakitott_a_Mi_Hazank","timestamp":"2018. november. 10. 11:44","title":"Képviselői csoportot alakított a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába fizetett volna 7,5 millió forintot, a Fővárosi Törvényszék elutasította a benyújtott keresetet.","shortLead":"Hiába fizetett volna 7,5 millió forintot, a Fővárosi Törvényszék elutasította a benyújtott keresetet.","id":"20181109_Ovadek_elleneben_sem_hagyhatja_el_otthonat_M_Richard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475d4d7b-36f5-4d4d-bf09-1bdbe644fe63","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Ovadek_elleneben_sem_hagyhatja_el_otthonat_M_Richard","timestamp":"2018. november. 09. 15:16","title":"Óvadék ellenében sem hagyhatja el otthonát M. Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói érdeklődés még a gyártót is meglepte.","shortLead":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói...","id":"20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9cefd-2d73-4a3b-bf52-b30938615767","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","timestamp":"2018. november. 09. 10:03","title":"Valamit tudhatnak: már a megjelenésük napján elkapkodták a Huawei új Honor mobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885404b2-9212-459d-a4d9-aa78c3d99860","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Szögesdróton felkoncolva, maró gázködben, puskagolyókkal szétszaggatva veszett oda a régi Európa az első világháború borzalmai közt. A traumatizáló eseményekre azonnal reagáltak a kor írói, költői is: a fronton szolgálók épp úgy, mint az otthon maradottak. Kis irodalmi körkép – ha olvasva emlékezne meg a Nagy Háború lezárásának százéves évfordulójáról.","shortLead":"Szögesdróton felkoncolva, maró gázködben, puskagolyókkal szétszaggatva veszett oda a régi Európa az első világháború...","id":"20181110_Elso_vilaghaboru_az_irodalomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=885404b2-9212-459d-a4d9-aa78c3d99860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c8f61a-03e5-4674-b058-2bcf2631c409","keywords":null,"link":"/kultura/20181110_Elso_vilaghaboru_az_irodalomban","timestamp":"2018. november. 10. 16:35","title":"Egyvalaki még üvöltve fetreng – az első világháború a kortársak szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A török elnök osztotta meg a felvételeket a szaúdi, amerikai és francia vezetéssel.","shortLead":"A török elnök osztotta meg a felvételeket a szaúdi, amerikai és francia vezetéssel.","id":"20181110_Hasogdzsiugy_tenyleg_keszult_hangfelvetel_a_gyilkossagrol_mar_Rijad_Washington_es_Parizs_is_meghallgatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737eaa0-d483-4854-9da4-7e8e9870a5c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Hasogdzsiugy_tenyleg_keszult_hangfelvetel_a_gyilkossagrol_mar_Rijad_Washington_es_Parizs_is_meghallgatta","timestamp":"2018. november. 10. 15:57","title":"Hasogdzsi-ügy: tényleg készült hangfelvétel a gyilkosságról, már Rijád, Washington és Párizs is meghallgatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98af4d6-90f2-4fa6-85e6-b0ecca3159eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben egyes fontos területeken alig marad, aki dolgozzon, sorra nevezik ki a miniszteri biztosokat.","shortLead":"Miközben egyes fontos területeken alig marad, aki dolgozzon, sorra nevezik ki a miniszteri biztosokat.","id":"20181109_Sorra_rugjak_ki_a_koztisztviseloket_kozben_miniszteri_biztosbol_egyre_tobb_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d98af4d6-90f2-4fa6-85e6-b0ecca3159eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c6df11-add1-465a-a0f1-320771687edf","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Sorra_rugjak_ki_a_koztisztviseloket_kozben_miniszteri_biztosbol_egyre_tobb_van","timestamp":"2018. november. 09. 21:50","title":"Sorra rúgják ki a köztisztviselőket, közben miniszteri biztosból egyre több van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Igaz, foglalkoznak már ilyesmivel komoly tudományos műhelyek, de velük vagy az MTA-val való együttműködésről persze szó sincs.","shortLead":"Igaz, foglalkoznak már ilyesmivel komoly tudományos műhelyek, de velük vagy az MTA-val való együttműködésről persze szó...","id":"20181110_Megvalosulhat_Kasler_nagy_alma_jon_a_Magyarsagkutato_Intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49abfc9-6d6c-42fb-ac20-c4038355e44e","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Megvalosulhat_Kasler_nagy_alma_jon_a_Magyarsagkutato_Intezet","timestamp":"2018. november. 10. 21:02","title":"Megvalósulhat Kásler nagy álma, jön a Magyarságkutató Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]