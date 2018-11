Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b63561cd-09c4-4e69-bd6b-01b12adbadeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Földes András István csütörtökön tűnt el egy ECS-201 rendszámú Skoda Octaviával.","shortLead":"Földes András István csütörtökön tűnt el egy ECS-201 rendszámú Skoda Octaviával.","id":"20181110_Autojaval_egyutt_eltunt_taxist_keres_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b63561cd-09c4-4e69-bd6b-01b12adbadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f28459e-2885-4e9c-8de4-15de69720ac2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181110_Autojaval_egyutt_eltunt_taxist_keres_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 10. 14:50","title":"Autójával együtt eltűnt taxist keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","shortLead":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","id":"20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43eb7cf-628a-494f-84bb-696c68f7a39b","keywords":null,"link":"/sport/20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","timestamp":"2018. november. 10. 20:57","title":"A Kristianstadtól is kikapott a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a02d9f5-0499-4910-83cf-5aa4fa819677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utakat kellett lezárni, és csaknem négyezer turistát kellett kimenekíteni.","shortLead":"Utakat kellett lezárni, és csaknem négyezer turistát kellett kimenekíteni.","id":"20181110_Tizenegy_halalos_aldozata_van_az_ujabb_jordaniai_aradasnak__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a02d9f5-0499-4910-83cf-5aa4fa819677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bc7a4e-6575-41ac-a2e7-762a57389f6a","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Tizenegy_halalos_aldozata_van_az_ujabb_jordaniai_aradasnak__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:56","title":"Tizenegy halálos áldozata van az újabb jordániai áradásnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57d528d-dfdc-4b6b-a9d2-fe44224fefcf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film itthon november elseje óta fut a mozikban. ","shortLead":"A film itthon november elseje óta fut a mozikban. ","id":"20181111_Fodij_X_A_rendszerbol_torolve_Nemetorszag_Ujj_Meszaros_Karoly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e57d528d-dfdc-4b6b-a9d2-fe44224fefcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0352ad9f-4545-4bf6-bbff-8b73becf10f6","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Fodij_X_A_rendszerbol_torolve_Nemetorszag_Ujj_Meszaros_Karoly","timestamp":"2018. november. 11. 11:36","title":"Fődíjat nyert az X - A rendszerből törölve Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem védte a Morgan Zrt. a túlzott eladósodottságtól a hitelt igénylőket, de a THM-számítási szabályt is megsértették.","shortLead":"Nem védte a Morgan Zrt. a túlzott eladósodottságtól a hitelt igénylőket, de a THM-számítási szabályt is megsértették.","id":"20181110_Olyannak_is_hitelt_adtak_akinek_nem_lett_volna_szabad_buntetett_az_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd781ad-4a31-47cc-8358-c60677934c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Olyannak_is_hitelt_adtak_akinek_nem_lett_volna_szabad_buntetett_az_MNB","timestamp":"2018. november. 10. 10:27","title":"Olyannak is hitelt adtak, akinek nem lett volna szabad, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A helyes fűtési módok alkalmazása mellett részesítsék előnyben a tömegközlekedést, és minél kevesebb időt töltsenek a szabadban, javasolják.","shortLead":"A helyes fűtési módok alkalmazása mellett részesítsék előnyben a tömegközlekedést, és minél kevesebb időt töltsenek...","id":"20181110_Egeszsegtelen_a_levego_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8db422f-c28a-4611-bc79-32eb41ad81bc","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Egeszsegtelen_a_levego_Budapesten","timestamp":"2018. november. 10. 17:52","title":"Egészségtelen a levegő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kensington-palota nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A Kensington-palota nem kommentálta a hírt.","id":"20181110_Varatlanul_felmondott_Meghan_Markle_asszisztense","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4522ad-3d8c-44ad-ac79-c9d3bb585913","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Varatlanul_felmondott_Meghan_Markle_asszisztense","timestamp":"2018. november. 10. 12:37","title":"Váratlanul felmondott Meghan Markle asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai buddhista barlangtemplomok, az 1500 éves Jünkang-barlangok egyikének mását Pekingben.","shortLead":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai...","id":"20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4831013a-5374-4c32-a43c-ed4b98b83c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","timestamp":"2018. november. 11. 16:03","title":"Kinyomtattak egy 1500 éves buddhista barlangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]