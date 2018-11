Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Sallai Roland bajnokin sérült meg.","shortLead":"Sallai Roland bajnokin sérült meg.","id":"20181111_Tobb_valogatott_meccset_ki_kell_hagynia_az_ifju_remenysegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc56d96d-50d9-4c7e-8461-99655e702f5e","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Tobb_valogatott_meccset_ki_kell_hagynia_az_ifju_remenysegnek","timestamp":"2018. november. 11. 14:24","title":"Több válogatott meccset ki kell hagynia az ifjú reménységnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658d9e1-e3f2-47ed-8f68-e06cc22c751c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre úgy tűnik, a Facebook túl későn ébredt, mert míg a TikTok szép lassan közelíti a milliárdos felhasználói bázist, a Facebook csak most adta ki az ezzel konkurens alkalmazását.","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, a Facebook túl későn ébredt, mert míg a TikTok szép lassan közelíti a milliárdos felhasználói...","id":"20181112_facebook_tiktok_alkalmazas_applikacio_beta_verzio_android_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5658d9e1-e3f2-47ed-8f68-e06cc22c751c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc60101c-915f-43da-9337-75634cbf58a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_facebook_tiktok_alkalmazas_applikacio_beta_verzio_android_ios","timestamp":"2018. november. 12. 10:03","title":"A Facebook megcsinálta az anti-Facebook ellenszerét: itt a Lasso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d457e4-904f-4f16-bf84-feb46f6e1fa1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyilkossági kísérlettel vádolják Imelda Cortezt, aki nem akarta megszülni a nemi erőszak során fogant gyerekét. 