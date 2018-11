Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14f9caaa-db1c-47c4-ab68-7e340df45b8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította egész Kaliforniát az amerikai elnök hétfőn este Jerry Brown kormányzó kérésére.","shortLead":"Természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította egész Kaliforniát az amerikai elnök hétfőn este Jerry Brown...","id":"20181113_kalifornia_tuzvesz_paradise_katasztrofa_sujtotta_terulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f9caaa-db1c-47c4-ab68-7e340df45b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30321ff4-76a6-475b-a1e8-e68ffb768067","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_kalifornia_tuzvesz_paradise_katasztrofa_sujtotta_terulet","timestamp":"2018. november. 13. 07:49","title":"Sosem építik újjá Paradise városát, amit elemésztett a tűz – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódott a Mészáros-lapok zuhanása, az elmúlt két évben a vásárlók majdnem 22 százalékát veszítették el a lapok.","shortLead":"Folytatódott a Mészáros-lapok zuhanása, az elmúlt két évben a vásárlók majdnem 22 százalékát veszítették el a lapok.","id":"20181114_Ujabb_5000_vevo_partolt_el_Meszaros_videki_lapjaitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b451518-add4-4633-bc29-3b5f8c1b54c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Ujabb_5000_vevo_partolt_el_Meszaros_videki_lapjaitol","timestamp":"2018. november. 14. 07:49","title":"Újabb 5000 vevő pártolt el Mészáros vidéki lapjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1f76f2-9459-46ab-a490-4e3dc8b9d50a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Országos Széchenyi Könyvtár Piliscsabára tervezett raktárának tervezését az eredetileg becsült árnál drágábban vállalták. ","shortLead":"Az Országos Széchenyi Könyvtár Piliscsabára tervezett raktárának tervezését az eredetileg becsült árnál drágábban...","id":"20181112_Meszaros_gyerekeinek_cege_tervezi_az_OSZK_uj_piliscsabai_raktarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d1f76f2-9459-46ab-a490-4e3dc8b9d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3ad9e2-c04b-447b-82c8-53e87543662f","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Meszaros_gyerekeinek_cege_tervezi_az_OSZK_uj_piliscsabai_raktarat","timestamp":"2018. november. 12. 12:27","title":"Mészáros gyerekeinek cége tervezi az OSZK új piliscsabai raktárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint 2019 márciusában debütálhat a Samsung összehajtható mobilja, és már a neve is biztosnak tűnik.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint 2019 márciusában debütálhat a Samsung összehajtható mobilja, és már a neve is...","id":"20181112_samsung_galaxy_x_ara_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ed48ae-f32d-4a10-ae16-3e5f4ec46cec","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_galaxy_x_ara_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. november. 12. 11:43","title":"Kiszivárgott: ennyibe kerülhet a Samsung összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bab6bb5-7628-47af-8e17-bb99e02087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államok egykori first ladyjének személyes hangú, inspiráló önéletrajza kedden jelent meg. (A magyar kiadásra december 7-éig kell várni.) Az Így lettem meglepően szókimondó és őszinte memoár, amelyben derűsen, szellemesen ír a nyilvánosság előtt és a magánéletében megtapasztalt győzelmeiről és csalódásairól. A megjelenés alkalmából a kiadó interjút készített a volt first ladyvel.","shortLead":"Az Egyesült Államok egykori first ladyjének személyes hangú, inspiráló önéletrajza kedden jelent meg. (A magyar...","id":"20181113_Michelle_Obama_Most_kisse_kiszolgaltatottnak_erzem_magam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bab6bb5-7628-47af-8e17-bb99e02087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f763bc51-8277-4c0f-8d3a-dd06ab6e99f9","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Michelle_Obama_Most_kisse_kiszolgaltatottnak_erzem_magam","timestamp":"2018. november. 13. 19:40","title":"Michelle Obama: Most kissé kiszolgáltatottnak érzem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b824099c-60c2-45a2-9020-922a1d6f7032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új vezérigazgató-helyettest igazolt a Magyar Posta. Katona Viktor Iván menedzseri tapasztalata magában foglalja a Népszabadság bezárását.","shortLead":"Új vezérigazgató-helyettest igazolt a Magyar Posta. Katona Viktor Iván menedzseri tapasztalata magában foglalja...","id":"20181112_Katonadolog_felvallalta_a_Nepszabadsag_bezarasat_a_posta_topmenedzsere_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b824099c-60c2-45a2-9020-922a1d6f7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da6d533-49d1-4553-aa06-30e66739e386","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Katonadolog_felvallalta_a_Nepszabadsag_bezarasat_a_posta_topmenedzsere_lett","timestamp":"2018. november. 12. 17:30","title":"Katona-dolog: felvállalta a Népszabadság bezárását, a posta topmenedzsere lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Heves vita bontakozott ki Trump és Macron között a közös európai hadseregről. A francia elnök kerek-perec kijelentette: olyan közös európai hadsereg kell, amely - ha kell- Oroszországgal, Kínával, de az Egyesült Államokkal szemben is megvédi Európát.","shortLead":"Heves vita bontakozott ki Trump és Macron között a közös európai hadseregről. A francia elnök kerek-perec kijelentette...","id":"20181113_Macron_jol_fehuzta_Trumpot_az_europai_fegyvereket_Europanak_tervevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b9d683-f053-4062-b887-6a1fa162e380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Macron_jol_fehuzta_Trumpot_az_europai_fegyvereket_Europanak_tervevel","timestamp":"2018. november. 13. 10:29","title":"Macron jól felhúzta Trumpot az európai fegyvereket Európának tervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett ugyanis elegük a ki nem fizetett pluszmunkából. Januárra így akár ki is ürülhet az SBO Orosházán, bár úgy tudjuk, a menedzsment szerint nincs gond, mert sorra jönnek a jelentkezők az üres helyekre. ","shortLead":"Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett...","id":"20181113_Sorra_mondanak_fel_az_oroshazi_korhaz_Surgossegi_Osztalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64c3450-51a8-4368-ae08-97ec719f21dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Sorra_mondanak_fel_az_oroshazi_korhaz_Surgossegi_Osztalyan","timestamp":"2018. november. 13. 16:00","title":"\"Bűncselekményben nem veszünk részt\" – kritikus állapot jön az orosházi sürgősségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]