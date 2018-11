Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt levele, amelyben a tudós már 1922-ben a Németországban terjedő antiszemitizmusról számol be.","shortLead":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt...","id":"20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0c1acf-712a-4ecd-b998-c6b25c9c6d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","timestamp":"2018. november. 14. 19:03","title":"Sötét idők jönnek – jósolta Einstein a levelében, amit most 11 millióért vett meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9c871-6781-4d63-8b19-2bec02733fe2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1TV riportere a miniszterelnök budai, Cinege utcai háza elől jelentkezett volna be, de a biztonságiak elküldték őket.","shortLead":"Az 1TV riportere a miniszterelnök budai, Cinege utcai háza elől jelentkezett volna be, de a biztonságiak elküldték őket.","id":"20181115_macedon_tv_stab_nikola_gruevszki_orban_viktor_forgatas_cinege_utca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea9c871-6781-4d63-8b19-2bec02733fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf60ee1-3a9d-49dd-a331-54025dc9f1bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_macedon_tv_stab_nikola_gruevszki_orban_viktor_forgatas_cinege_utca","timestamp":"2018. november. 15. 07:12","title":"Elküldték a macedón tévéstábot Orbán háza elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezetek 10 százalék feletti minimálbér-emelést szeretnének, a cégek ennél kisebb emeléssel szeretnék megúszni. A kormány érdeke, hogy a munkáltatók és a munkavállalók képviselői egyezségre jussanak a 2019-es minimálbérekről – mondta Varga Mihály.","shortLead":"A szakszervezetek 10 százalék feletti minimálbér-emelést szeretnének, a cégek ennél kisebb emeléssel szeretnék...","id":"20181113_Megkezdodtek_a_minimalbertargyalasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eecc498-187c-46a4-8d12-6c18a4329895","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Megkezdodtek_a_minimalbertargyalasok","timestamp":"2018. november. 13. 11:26","title":"Megkezdődtek a minimálbér-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amazónia esőerdeiben már változik a fafajok összetétele, ám nem olyan gyorsan, hogy lépést tartson a globális felmelegedés ütemével – állapította meg egy új, nagyszabású nemzetközi kutatás.","shortLead":"Amazónia esőerdeiben már változik a fafajok összetétele, ám nem olyan gyorsan, hogy lépést tartson a globális...","id":"20181113_amazonia_esoerdo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf105a4d-90ee-42e8-8352-14d6e7196e8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_amazonia_esoerdo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. november. 13. 19:03","title":"Baj van: a Föld nem tud olyan gyorsan alkalmazkodni, mint ahogy a klíma melegszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ef509f-1cc9-410e-81b2-93c8cea460ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 21 országból 104 személyt szállítottak Törökországba ugyanerre hivatkozva.","shortLead":"Eddig 21 országból 104 személyt szállítottak Törökországba ugyanerre hivatkozva.","id":"20181114_83_orszagbol_452_gulenista_kiadasat_keri_Torokorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ef509f-1cc9-410e-81b2-93c8cea460ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e12730-ac0f-41b1-8dea-ae3c02bc46fc","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_83_orszagbol_452_gulenista_kiadasat_keri_Torokorszag","timestamp":"2018. november. 14. 21:52","title":"83 országból 452 \"gülenista\" kiadását kéri Törökország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kevés gomoly- és fátyolfelhő mellett napos időre számíthatunk. \r

","shortLead":"A kevés gomoly- és fátyolfelhő mellett napos időre számíthatunk. \r

","id":"20181115_csendes_oszi_ido_var_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450339ad-7d02-47df-afb0-738092f32abc","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_csendes_oszi_ido_var_ma","timestamp":"2018. november. 15. 05:11","title":"Csendes őszi idő vár ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b3cbcd-4df1-46fd-b52d-621f42dbb41f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 16-án a Sportarénában koncertezik a világhírű olasz testvérpár, Guido & Maurizio De Angelis.","shortLead":"Február 16-án a Sportarénában koncertezik a világhírű olasz testvérpár, Guido & Maurizio De Angelis.","id":"20181113_Terence_Hill_es_Kabir_Bedi_is_fellep_a_legpiedonebb_koncerten_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b3cbcd-4df1-46fd-b52d-621f42dbb41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cac9922-934d-4748-a02f-c12fd92e0eb6","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Terence_Hill_es_Kabir_Bedi_is_fellep_a_legpiedonebb_koncerten_Budapesten","timestamp":"2018. november. 13. 10:29","title":"Terence Hill és Kabir Bedi is fellép a legpiedonébb koncerten Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285c0e1c-02e9-42e1-828d-6aefdae51e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung jövő év elején adhatja ki a One UI első változatát, amit a piacon lévő készülékek közül több is megkap.","shortLead":"A Samsung jövő év elején adhatja ki a One UI első változatát, amit a piacon lévő készülékek közül több is megkap.","id":"20181114_samsung_one_ui_felhasznaloi_felulet_samsung_galaxy_s8_note8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=285c0e1c-02e9-42e1-828d-6aefdae51e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbf55e6-524e-4bc9-b265-008be7388dd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_samsung_one_ui_felhasznaloi_felulet_samsung_galaxy_s8_note8","timestamp":"2018. november. 14. 10:03","title":"Samsung telefonja van? Jön a vadiúj felület, és lehet, hogy az ön mobilja is megkapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]