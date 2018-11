Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4feb74bc-95d6-4033-b571-1232bbec5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A balesetben szerencsére senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetben szerencsére senki nem sérült meg.","id":"20181116_Kukasautoval_utkozott_a_BKK_egyik_Mercedes_busza__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4feb74bc-95d6-4033-b571-1232bbec5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c42cefa-74ca-4a72-8182-998e1475e58d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181116_Kukasautoval_utkozott_a_BKK_egyik_Mercedes_busza__fotok","timestamp":"2018. november. 16. 09:32","title":"Kukásautóval ütközött a BKK egyik Mercedes busza – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó magabiztosan nyerte meg a 400 méter vegyest a világkupa-sorozat utolsó állomásán.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó magabiztosan nyerte meg a 400 méter vegyest a világkupa-sorozat utolsó állomásán.","id":"20181116_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_aranyerem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3270aff5-743c-425a-a5b0-2a2d69f76d5e","keywords":null,"link":"/sport/20181116_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_aranyerem","timestamp":"2018. november. 16. 15:10","title":"Éneklés után győzelemmel folytatta Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b19f80c-6e23-457a-ad0f-c3ee59edc6dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek a toy photography nagy kedvelője, aki, mint mondja, szégyenérzet nélkül vet be mindent, akár sufnituning jellegű megoldásokat is, hogy látványos képeket készítsen.","shortLead":"Lampert Benedek a toy photography nagy kedvelője, aki, mint mondja, szégyenérzet nélkül vet be mindent, akár...","id":"20181116_lego_star_wars_lampert_benedek_toy_photography_figurafotozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b19f80c-6e23-457a-ad0f-c3ee59edc6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be6422b-003a-4baf-94f4-7fa85036c6ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_lego_star_wars_lampert_benedek_toy_photography_figurafotozas","timestamp":"2018. november. 16. 19:30","title":"Mintha film lenne: elképesztő fotókat csinál legókkal egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5db7ee5-9dc8-4f98-a9b1-a903c83ed0ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem fogjuk hallani Zámbó Jimmy dalát rockabilly stílusban.\r

\r

","shortLead":"Nem fogjuk hallani Zámbó Jimmy dalát rockabilly stílusban.\r

\r

","id":"20181117_Letiltotta_az_egyik_dalt_az_XFaktorbol_a_jogtulajdonos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5db7ee5-9dc8-4f98-a9b1-a903c83ed0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a905ee7-c75e-4b74-83aa-957c824f35c2","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Letiltotta_az_egyik_dalt_az_XFaktorbol_a_jogtulajdonos","timestamp":"2018. november. 17. 08:49","title":"Letiltotta az egyik dalt az X-Faktorból a jogtulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3ca4dd-88b3-45ad-bbf0-34da92b7b520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság a legalapvetőbb közlekedési szabályok betartására hívja fel a figyelmet, amelyek akár életet is menthetnek.","shortLead":"A hatóság a legalapvetőbb közlekedési szabályok betartására hívja fel a figyelmet, amelyek akár életet is menthetnek.","id":"20181115_Ne_adj_eselyt_a_kaszasnak__a_halalnak_oltozott_Badar_Sandorral_kampanyol_a_rendorseg__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b3ca4dd-88b3-45ad-bbf0-34da92b7b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc47d61e-24a1-41c1-921e-ebacf49beae9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_Ne_adj_eselyt_a_kaszasnak__a_halalnak_oltozott_Badar_Sandorral_kampanyol_a_rendorseg__video","timestamp":"2018. november. 15. 13:48","title":"„Ne adj esélyt a kaszásnak!” – a halálnak öltözött Badár Sándorral kampányol a rendőrség – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0125b361-6244-4416-90f2-7e2324a39477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez már a tizedik. Hat kategóriában osztanak majd díjakat december elején.","shortLead":"Ez már a tizedik. Hat kategóriában osztanak majd díjakat december elején.","id":"20181115_Ismet_lehet_szavazni_az_Arany_Medaldij_gyozteseire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0125b361-6244-4416-90f2-7e2324a39477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d92f0a8-f773-4b8f-8d21-3470ba443c3e","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Ismet_lehet_szavazni_az_Arany_Medaldij_gyozteseire","timestamp":"2018. november. 15. 12:12","title":"Ismét lehet szavazni az Arany Medál-díj győzteseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6058ac-e3b5-408d-b720-e64325fab716","c_author":"Muck Tibor","category":"itthon","description":"Közelednek a jövő évi önkormányzati választások, ismét egyre több szó esik az M3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításáról.","shortLead":"Közelednek a jövő évi önkormányzati választások, ismét egyre több szó esik az M3-as metró káposztásmegyeri...","id":"201846__metrohosszabbitas__kaposztasmegyer__szuperparkolo__kinek_nem_epul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6058ac-e3b5-408d-b720-e64325fab716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c39e235-957a-4422-a0c5-f47b1135d1a8","keywords":null,"link":"/itthon/201846__metrohosszabbitas__kaposztasmegyer__szuperparkolo__kinek_nem_epul","timestamp":"2018. november. 17. 10:00","title":"Indul az ígéretdömping: kinek (nem) épül tovább a metró? 