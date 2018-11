Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d81f029-f191-4ccb-899d-731cda685cc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. ","shortLead":"Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. ","id":"20181116_ftc_fradi_marc_wilmots_marten_wilmots_paul_pogba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d81f029-f191-4ccb-899d-731cda685cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1a667-9ad0-4ccf-9995-1df3aee65fca","keywords":null,"link":"/sport/20181116_ftc_fradi_marc_wilmots_marten_wilmots_paul_pogba","timestamp":"2018. november. 16. 14:51","title":"Belga sztárcsemete érkezett a Fradiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b19f80c-6e23-457a-ad0f-c3ee59edc6dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek a toy photography nagy kedvelője, aki, mint mondja, szégyenérzet nélkül vet be mindent, akár sufnituning jellegű megoldásokat is, hogy látványos képeket készítsen.","shortLead":"Lampert Benedek a toy photography nagy kedvelője, aki, mint mondja, szégyenérzet nélkül vet be mindent, akár...","id":"20181116_lego_star_wars_lampert_benedek_toy_photography_figurafotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b19f80c-6e23-457a-ad0f-c3ee59edc6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be6422b-003a-4baf-94f4-7fa85036c6ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_lego_star_wars_lampert_benedek_toy_photography_figurafotozas","timestamp":"2018. november. 16. 19:30","title":"Mintha film lenne: elképesztő fotókat csinál legókkal egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c0bf2f-6a3d-4e90-953e-00e5dfcf1dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már keresik az eladókat.","shortLead":"Már keresik az eladókat.","id":"20181116_Skala_aruhaz_lesz_az_Alexandra_konyveshaz_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26c0bf2f-6a3d-4e90-953e-00e5dfcf1dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c280fb94-bf75-4ed7-ac49-09fe73bbfb60","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Skala_aruhaz_lesz_az_Alexandra_konyveshaz_helyen","timestamp":"2018. november. 16. 12:32","title":"Skála áruház lesz az Alexandra könyvesház helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dd89ab-6b14-4dfe-89cf-e30de95bd0dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A klímavédelem fontosságára hívják fel ezzel a figyelmet környezetvédők a gyorsan fogyó Aletsch-gleccseren.","shortLead":"A klímavédelem fontosságára hívják fel ezzel a figyelmet környezetvédők a gyorsan fogyó Aletsch-gleccseren.","id":"20181116_svajci_gleccser_vilag_legnagyobb_kepeslapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43dd89ab-6b14-4dfe-89cf-e30de95bd0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fab988-7a42-4f51-b1ed-9e6e55db01dd","keywords":null,"link":"/elet/20181116_svajci_gleccser_vilag_legnagyobb_kepeslapja","timestamp":"2018. november. 16. 18:15","title":"Svájci gleccseren rakták ki a világ legnagyobb képeslapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő máskor rendszerint gondosan karbantartott Facebook oldalán elszabadultak az indulatok, a kommentelők többek közt a Magyarországra szökött volt macedón miniszterelnök hogyléte felől érdeklődtek felettébb vicces/gúnyos bejegyzéseikben Orbánnál.","shortLead":"A kormányfő máskor rendszerint gondosan karbantartott Facebook oldalán elszabadultak az indulatok, a kommentelők többek...","id":"20181117_Korhazat_mikor_fogsz_atadni__szettrollkodtak_a_fociakadamiat_avato_Orban_Viktor_oldalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88b9b92-e295-4055-bfac-d1f30024a87b","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Korhazat_mikor_fogsz_atadni__szettrollkodtak_a_fociakadamiat_avato_Orban_Viktor_oldalat","timestamp":"2018. november. 17. 07:40","title":"Kórházat mikor fogsz átadni? - széttrollkodták a fociakadémiát avató Orbán Viktor oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadcc77c-1cd0-4840-99cf-45243b698bec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abszurdnak és elfogadhatatlannak tartják az olasz Pernigotti édességgyártót birtokló török Toksöz döntését, miszerint hazaviszi a szinte olasz nemzeti jelképnek számító csokik gyártását. A miniszterelnökhelyettes Luigi di Maio szerint a miniszterelnök magához kéreti majd őket.","shortLead":"Abszurdnak és elfogadhatatlannak tartják az olasz Pernigotti édességgyártót birtokló török Toksöz döntését, miszerint...","id":"20181116_160_eves_olasz_csokigyarat_zarat_be_a_torok_tulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eadcc77c-1cd0-4840-99cf-45243b698bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe04e2ed-d105-4384-8950-a3184409f201","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_160_eves_olasz_csokigyarat_zarat_be_a_torok_tulajdonos","timestamp":"2018. november. 16. 11:52","title":"Még a kormány is kiborult: 160 éve ez a csokik Ferrarija, most bezáratja a török tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e58801-26e1-4f3d-88d2-a3b76209ed63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új biztonsági kockázat is felmerülhet a diplomáciai botrányban.","shortLead":"Új biztonsági kockázat is felmerülhet a diplomáciai botrányban.","id":"20181117_Feherorosz_szal_is_felbukkant_a_Gruevszkiugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e58801-26e1-4f3d-88d2-a3b76209ed63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c8d6ef-8209-44bc-b6d6-a0c90f2c5eff","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Feherorosz_szal_is_felbukkant_a_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. november. 17. 08:50","title":"Fehérorosz szál is felbukkant a Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5f88d-96c8-4037-b65c-c70e7a94b257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vásárlási roham első nagy hullámának webes próbavásárlásaira másfélszeres pénzt kapott a fogyasztóvédelem.","shortLead":"A vásárlási roham első nagy hullámának webes próbavásárlásaira másfélszeres pénzt kapott a fogyasztóvédelem.","id":"20181116_Megtomte_a_fogyasztovedelem_bukszajat_az_allam_a_Black_Fridayre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09e5f88d-96c8-4037-b65c-c70e7a94b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9f4a56-bbbf-4177-bba0-879a77b7e802","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Megtomte_a_fogyasztovedelem_bukszajat_az_allam_a_Black_Fridayre","timestamp":"2018. november. 16. 13:20","title":"Megtömte a fogyasztóvédelem bukszáját az állam a Black Friday-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]