A nemrégiben általunk is alaposan kipróbált Mercedes A-osztályból egészen a közelmúltig az A250 volt a legerősebb kivitel, melynek 2 literes turbós benzinmotorja 224 lóerőt és 350 Nm-t szabadít rá a kerekekre.

Szeptemberben azonban megérkezett a sokak által várva várt, és a mellékelt fotókon is látható AMG A35, melynek négyhengeres 2 literes turbós benzinmotorja 306 lóerőt ad le 5800-as percenkénti fordulaton, a 400 Nm-es csúcsnyomaték pedig a 3000 és 4000 közötti fordulatszám tartományban áll rendelkezésre. Mindez elegendő ahhoz, hogy a 0-100-as sprintet 4,7 másodperc alatt le lehessen tudni, a végsebességet pedig 250 km/h-ra korlátozza az elektronika.

© Mercedes

Akadnak azonban olyanok is, akiknek még ez is túlságosan szerény produkció. Nekik készül a hamarosan hivatalos formában is leleplezendő, kettő helyett négy kipufogóvégződésű AMG A45, melyről most egy friss kémvideó bukkant fel:

A motorháztető alatt ezúttal is 2 literes turbós négyhengeres benzinmotor rejtőzik, mely az előzetes információk szerint több mint 400 lóerős teljesítményt ad le. A nyolcfokozatú duplakuplungos automataváltóval szerelt újdonságba egy új fejlesztésű 4Matic négykerékhajtás került, melynek speciális üzemmódja révén gyerekjáték egyszerűségű lesz a driftelés.

© Mercedes

