Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha el kell költözniük Magyarországról. Ezt az osztrák oktatási miniszter mondta, miután tárgyalt az egyetem alapítójával, Soros Györggyel.","shortLead":"Ha el kell költözniük Magyarországról. Ezt az osztrák oktatási miniszter mondta, miután tárgyalt az egyetem...","id":"20181119_Becsben_orommel_varjak_a_CEUt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fc0b8-0d55-4a53-83fe-6a624d97cf0d","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Becsben_orommel_varjak_a_CEUt","timestamp":"2018. november. 19. 22:00","title":"Bécsben örömmel várják a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régi BAR-listások kétharmada már nem a bankoknak, hanem a hitelüket megvásárló követeléskezelőknek tartozik. Szeptemberben háromszor annyi nem teljesítő hitelt tartottak nyilván, mint júniusban.","shortLead":"A régi BAR-listások kétharmada már nem a bankoknak, hanem a hitelüket megvásárló követeléskezelőknek tartozik...","id":"20181119_Elkezdodott_sorra_dolnek_be_a_jelzaloghitelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8589d033-d3cb-4d8d-a283-482449c48974","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Elkezdodott_sorra_dolnek_be_a_jelzaloghitelek","timestamp":"2018. november. 19. 11:54","title":"Elkezdődött: sorra dőlnek be a jelzáloghitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4456a4-985f-41cd-9abb-12cf23870f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A karácsony közeledtével egy ritkaságokat is kínáló játékkatagólust ad ki az eBay, de mélyre kell nyúlnia a zsebében annak, aki valamilyen különlegességre vágyik. ","shortLead":"A karácsony közeledtével egy ritkaságokat is kínáló játékkatagólust ad ki az eBay, de mélyre kell nyúlnia a zsebében...","id":"20181118_ebay_toybook_2018_jatekkatalogus_karacsonyi_ajandek_magic_the_gathering_alpha_black_lotus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc4456a4-985f-41cd-9abb-12cf23870f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1829e50-3933-40e2-ab4c-14fcd4303173","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_ebay_toybook_2018_jatekkatalogus_karacsonyi_ajandek_magic_the_gathering_alpha_black_lotus","timestamp":"2018. november. 18. 16:03","title":"Ezért az egyetlen játékkártyáért 28 millió forintnál is többet kér az eBay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1bf914-1052-4fd8-99fb-d60018dcef72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"77 milliárd forintot költ rá.","shortLead":"77 milliárd forintot költ rá.","id":"20181119_Oriasi_golfkozpontot_epit_Zalacsanyban_Szeles_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1bf914-1052-4fd8-99fb-d60018dcef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81293196-c7a9-49ff-b356-ebb1203ea425","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Oriasi_golfkozpontot_epit_Zalacsanyban_Szeles_Gabor","timestamp":"2018. november. 19. 10:33","title":"Óriási golfközpontot épít Zalacsányban Széles Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk a politikai aktivistaként is ismert Garri Kaszparov sakknagymesterrel, korábbi világbajnokkal folytatott csoportos háttérbeszélgetésen. A távolabbi jövőnk és a jövő májusi európai parlamenti választások miatt egyaránt aggódó Kaszparov a HVG kérdéseire is válaszolt. Azt mondja, Putyin a kibertérben nyerésre áll.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk...","id":"20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17daffc7-183f-476c-9e53-0fac4b9c77a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. november. 19. 11:00","title":"Kaszparov: Magyarország egyértelműen ügynöke Oroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akciót a DK szervezte, azt ígérik, egész héten a börtönbüntetésre ítélt volt macedón miniszterelnökről fogják kérdezni a kormányt. ","shortLead":"Az akciót a DK szervezte, azt ígérik, egész héten a börtönbüntetésre ítélt volt macedón miniszterelnökről fogják...","id":"20181119_Orban_VIP_migransa__hatalmas_Gruevszkimolinot_logattak_ki_a_Parlament_ablakan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1e206e-9845-45d4-8354-b601ca349346","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Orban_VIP_migransa__hatalmas_Gruevszkimolinot_logattak_ki_a_Parlament_ablakan","timestamp":"2018. november. 19. 16:41","title":"„Orbán VIP migránsa” - hatalmas Gruevszki-molinót lógattak ki a Parlament ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","shortLead":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","id":"20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039372cf-c53f-4811-9ed5-e9afb1e9ecc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","timestamp":"2018. november. 19. 17:27","title":"Románia megnyerte: ott a legtöbb a kerti WC az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindig precíz tesztjeiről ismert Tom's Guide l az akkumulátorok által biztosított üzemidőben vetette össze az iPhone XR-t az Apple idei másik két mobiljával (is), az eredmény pedig igen meglepő lett.","shortLead":"A mindig precíz tesztjeiről ismert Tom's Guide l az akkumulátorok által biztosított üzemidőben vetette össze az iPhone...","id":"20181118_apple_iphone_xr_akkumulator_uzemido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7173a327-84ec-4723-89a6-fb234aabb278","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_apple_iphone_xr_akkumulator_uzemido","timestamp":"2018. november. 18. 21:03","title":"Olyan jó az idei legolcsóbb iPhone, hogy a másik kettőt lehet, hogy nem is érdemes megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]