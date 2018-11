Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy a közmédia legalább egyszer hajlandó legyen beszélni az Európai Ügyészségről.","shortLead":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy a közmédia legalább egyszer hajlandó legyen beszélni az Európai...","id":"20181120_Az_MTVA_szekhaza_ele_szervez_tuntetest_Hadhazy_Akos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c2b95-7c53-4232-ac27-b4784d71ffd4","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Az_MTVA_szekhaza_ele_szervez_tuntetest_Hadhazy_Akos","timestamp":"2018. november. 20. 10:08","title":"Az MTVA székháza elé szervez tüntetést Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41ad38d-151f-403f-8416-6a7a05853aca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mottó: “Make Your Toilet Great Again!”","shortLead":"A mottó: “Make Your Toilet Great Again!”","id":"20181119_Eddig_nem_tudta_mi_hianyzott_a_furdojebol_a_Donald_Trumpos_vecekefe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c41ad38d-151f-403f-8416-6a7a05853aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c736d55a-a265-4f09-90bd-91257046ddc4","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Eddig_nem_tudta_mi_hianyzott_a_furdojebol_a_Donald_Trumpos_vecekefe","timestamp":"2018. november. 19. 09:57","title":"Eddig nem tudta, mi hiányzott a fürdőjéből: a Donald Trump-vécékefe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342f0a60-beb8-4773-9413-fde4739b5f85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében hullhat 5 centimétert meghaladó hó. A javaslat így jelentősen átalakítaná a fővárosiak életét, hiszen a gyalogosok csak a felszínen kelhetnének át, az autósoknak új zebrákat, lámpákat kell megszokniuk. 