Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Okosabb, mint Zuckerberg.","shortLead":"Okosabb, mint Zuckerberg.","id":"20181120_15_milliardot_termelt_Meszaros_biztositoja_kilenc_honap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8c7d94-f271-4985-b600-2e5d42886cfc","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_15_milliardot_termelt_Meszaros_biztositoja_kilenc_honap_alatt","timestamp":"2018. november. 20. 08:25","title":"1,5 milliárdot termelt Mészáros biztosítója kilenc hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy már nem kell sokat várnunk az olasz márka hibrid modelljének hivatalos leleplezésére. ","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy már nem kell sokat várnunk az olasz márka hibrid modelljének hivatalos leleplezésére. ","id":"20181119_kemvideon_az_akar_hangtalanul_is_suhanni_kepes_uj_ferrari_488_dino_hibrid_v6_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cacf8c-0669-4e9d-b581-1778cb056925","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_kemvideon_az_akar_hangtalanul_is_suhanni_kepes_uj_ferrari_488_dino_hibrid_v6_sportkocsi","timestamp":"2018. november. 20. 11:21","title":"Kémvideón az akár hangtalanul is suhanni képes új Ferrari sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most épp a lázadó tagországok miatt.","shortLead":"Most épp a lázadó tagországok miatt.","id":"20181121_Elmaradhat_a_vasarnapi_Brexitcsucs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080d1812-b20f-43d0-b06e-07e37847791f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Elmaradhat_a_vasarnapi_Brexitcsucs","timestamp":"2018. november. 21. 17:26","title":"Elmaradhat a vasárnapi Brexit-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185053b0-2560-4b97-ac79-5cdea2aa4c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181122_Emlekezetes_keresztelo_kiejtette_a_pap_a_kezebol_kisbabat_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=185053b0-2560-4b97-ac79-5cdea2aa4c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc5c73e-c35e-4f4e-bf96-0d03ec64bafe","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Emlekezetes_keresztelo_kiejtette_a_pap_a_kezebol_kisbabat_video","timestamp":"2018. november. 22. 07:18","title":"Beleejtette a pap a kisbabát a szenteltvízbe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b38d4df-bf04-46fb-b254-819eb3510203","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legkisebb problémának a szegénységet tartják a megkérdezettek a Medián friss felmérése szerint. ","shortLead":"A legkisebb problémának a szegénységet tartják a megkérdezettek a Medián friss felmérése szerint. ","id":"20181120_Kiderult_mit_tartunk_a_legnagyobb_problemanak__es_annak_koze_sincs_a_migraciohoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b38d4df-bf04-46fb-b254-819eb3510203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ffc5b4-125d-433a-9029-f2737149ef24","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Kiderult_mit_tartunk_a_legnagyobb_problemanak__es_annak_koze_sincs_a_migraciohoz","timestamp":"2018. november. 20. 12:39","title":"Kiderült, mit tartunk a legnagyobb problémának – és annak köze sincs a migrációhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik szóvivője.","shortLead":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik...","id":"20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb73b45-5c35-4605-8d31-bb82e3834334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","timestamp":"2018. november. 21. 20:45","title":"Előrelépésről beszélnek Brexit-ügyben, de még nincs megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi, bár munkanélküli volt, jómódban élt. A marihuánát egy nagyjából 10 millió forintból kialakított pincerendszerben nevelte.","shortLead":"A férfi, bár munkanélküli volt, jómódban élt. A marihuánát egy nagyjából 10 millió forintból kialakított...","id":"20181120_fold_alatt_termesztette_a_marihuanat_fegyhazba_kuldtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edac941-7ca3-47cf-9f5d-2c57735cd1ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_fold_alatt_termesztette_a_marihuanat_fegyhazba_kuldtek","timestamp":"2018. november. 20. 19:38","title":"Föld alatt termesztette a marihuánát, fegyházba küldték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ce5b43-2974-41a0-9558-89d47eedfe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PET-kupa szerint a szemét nagy része azért kerül a folyóba, mert az ukrán hulladékkezelési program nem működik rendesen.","shortLead":"A PET-kupa szerint a szemét nagy része azért kerül a folyóba, mert az ukrán hulladékkezelési program nem működik...","id":"20181121_Egyre_tobb_szemet_uszik_a_Tiszan_de_szomszedunkon_mulik_hogy_ez_igy_marade__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17ce5b43-2974-41a0-9558-89d47eedfe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03c5d5a-5737-47e9-b4b7-991c711c6235","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Egyre_tobb_szemet_uszik_a_Tiszan_de_szomszedunkon_mulik_hogy_ez_igy_marade__video","timestamp":"2018. november. 21. 18:35","title":"Egyre több szemét úszik a Tiszán, de nagyrészt Ukrajnán múlik, hogy ez így marad-e - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]