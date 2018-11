Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdd83516-a9ce-4e4c-98df-fdc649d22251","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Első lépésként a katonák átveszik a megyék igazgatását. ","shortLead":"Első lépésként a katonák átveszik a megyék igazgatását. ","id":"20181127_Hadiallapot_Ukrajnaban_igy_valtozik_az_allampolgarok_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd83516-a9ce-4e4c-98df-fdc649d22251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d817f035-4c16-4cd2-8714-9cd36595a6ca","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hadiallapot_Ukrajnaban_igy_valtozik_az_allampolgarok_elete","timestamp":"2018. november. 27. 14:59","title":"Hadiállapot Ukrajnában: így változik az állampolgárok élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a Red Dead Redemption 2 debütálása előtt tudni lehetett, hogy a westernjátékhoz többszereplős mód is készül. Az online rész kapui hamarosan mindenki számára megnyílnak, de néhányan már most is játszhatnak vele.","shortLead":"Már a Red Dead Redemption 2 debütálása előtt tudni lehetett, hogy a westernjátékhoz többszereplős mód is készül...","id":"20181127_rockstar_games_red_dead_redemption_2_red_dead_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd493022-8123-402e-bb0d-4e740bdf1cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_rockstar_games_red_dead_redemption_2_red_dead_online","timestamp":"2018. november. 27. 16:33","title":"Ez lesz az új, internetes GTA? Indul a Red Dead Online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65fd971-13dd-4a22-9930-949f93ee6e3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24 éves nő megpróbálta megakadályozni, hogy a férfi ellopja az autóját, de a kocsi, ami közben árokba borult, maga alá gyűrte. A helyszínen meghalt. ","shortLead":"A 24 éves nő megpróbálta megakadályozni, hogy a férfi ellopja az autóját, de a kocsi, ami közben árokba borult, maga...","id":"20181127_Jogerosen_11_ev_8_honapot_kapott_a_godolloi_ferfi_aki_miatt_meghalt_a_Turay_Ida_Szinhaz_dolgozoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f65fd971-13dd-4a22-9930-949f93ee6e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c489835-e976-48b2-aaeb-ecceb1bba6b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_Jogerosen_11_ev_8_honapot_kapott_a_godolloi_ferfi_aki_miatt_meghalt_a_Turay_Ida_Szinhaz_dolgozoja","timestamp":"2018. november. 27. 18:57","title":"Jogerősen 11 év 8 hónapot kapott a gödöllői férfi, aki miatt meghalt a Turay Ida Színház dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1055394-0737-46df-8ce9-61ff9f5a990b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Campina, a román boszorkány azt állítja, megjósolta Ceaușescuék kivégzését, de a diktátor felesége nem hallgatott rá. ","shortLead":"Maria Campina, a román boszorkány azt állítja, megjósolta Ceaușescuék kivégzését, de a diktátor felesége nem hallgatott...","id":"20181128_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_josno_boszorkanysag_ezoteria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1055394-0737-46df-8ce9-61ff9f5a990b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dec542-2f7e-421d-bc1a-2d6d9c644656","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_josno_boszorkanysag_ezoteria","timestamp":"2018. november. 28. 13:56","title":"\"Az volt a dolgom, hogy Elena Ceausescut és a kommunizmust megóvjam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták. Egy utcai támadásban megrokkant nőnek pedig hitelt kellett felvennie, hogy átvészelje a járadékának lecsökkentését. Az Alkotmánybíróság a rokkantellátásokról szóló törvény újragondolására kötelezte a parlamentet, de a megalázó tortúrákon átesettek nem sok jót várnak ettől.","shortLead":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták...","id":"20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73223c0-45d5-4ca6-bb98-5414c06a5fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","timestamp":"2018. november. 29. 14:45","title":"Rokkantsági felülvizsgálat: „Elküldtek fát vágni, mert szerintük annyit javult az állapotom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf5a0b7-de5c-4bdf-813c-3ea17c8d500c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dél-koreai tulajdonú, autóalkatrész-gyártó Hanon Systems Hungary Kft. összesen 36,7 milliárd forint új beruházást hoz Székesfehérvárra, Pécsre és Rétságra – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.","shortLead":"A dél-koreai tulajdonú, autóalkatrész-gyártó Hanon Systems Hungary Kft. összesen 36,7 milliárd forint új beruházást hoz...","id":"20181129_Ujabb_orias_autoalkatreszgyarto_erkezik_Magyarorszagra_csaknem_40_milliardot_ruhaznak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cf5a0b7-de5c-4bdf-813c-3ea17c8d500c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7145406c-d029-4984-9e01-efa217dc4754","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Ujabb_orias_autoalkatreszgyarto_erkezik_Magyarorszagra_csaknem_40_milliardot_ruhaznak_be","timestamp":"2018. november. 29. 14:14","title":"Újabb óriás autóalkatrész-gyártó érkezik Magyarországra, csaknem 40 milliárdot ruháznak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","shortLead":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","id":"20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b881967-6342-4ffa-9e6d-f612e4a89305","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","timestamp":"2018. november. 27. 15:15","title":"Fokozódik a helyzet, nem nagyon engedik belépni Ukrajnába az orosz állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e943104-61f3-4e9e-bbe1-427db53da6a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először csak néhány specifikáció szivárgott ki a Google olcsóbb Pixel 3 telefonjáról, most pedig már képek is megjelentek, amelyeken összevethető a készülék a már létező modellekkel.","shortLead":"Először csak néhány specifikáció szivárgott ki a Google olcsóbb Pixel 3 telefonjáról, most pedig már képek is...","id":"20181128_google_pixel_3_lite_kiszivargott_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e943104-61f3-4e9e-bbe1-427db53da6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887c2593-bb58-4868-9277-3519e7449a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_google_pixel_3_lite_kiszivargott_fotok","timestamp":"2018. november. 28. 10:03","title":"Már fotókon is láthatja, milyen lesz a Google új, olcsóbb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]