[{"available":true,"c_guid":"213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d","c_author":"Mendrey László","category":"itthon","description":"A szakszervezetek ügyesen szétverik önmagukat.","shortLead":"A szakszervezetek ügyesen szétverik önmagukat.","id":"20181127__es_nem_is_kell_hozza_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929a141c-881b-49a5-8dd7-926acbbf5a4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181127__es_nem_is_kell_hozza_a_Fidesz","timestamp":"2018. november. 30. 07:13","title":"„… és nem is kell hozzá a Fidesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa03eff-2767-4468-9ce5-4d42e4a2086e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közel 10 másodpercig ragyogott.","shortLead":"Közel 10 másodpercig ragyogott.","id":"20181129_Tuzgombot_lehetett_latni_hajnalban__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa03eff-2767-4468-9ce5-4d42e4a2086e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0549f26-8ccb-4c5a-a527-2b9de4a7400b","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Tuzgombot_lehetett_latni_hajnalban__foto","timestamp":"2018. november. 29. 08:46","title":"Tűzgömböt lehetett látni hajnalban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színész azt írja, új barátokat talált Magyarországon.","shortLead":"Az amerikai színész azt írja, új barátokat talált Magyarországon.","id":"20181129_Chuck_Norris_a_Twitteren_orul_hogy_talalkozhatott_Orbannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c673ec6c-2076-4e45-b725-c712d363b65a","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Chuck_Norris_a_Twitteren_orul_hogy_talalkozhatott_Orbannal","timestamp":"2018. november. 29. 15:12","title":"Chuck Norris a Twitteren örül, hogy találkozhatott Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az orosz tévé ukrán pánikról beszél, Kijevben azonban úgy látják nincsenek erre utaló jelek. A feszültség nő az azovi-tengeri konfliktus után, Szijjártó Péter nyilatkozata nem nyerte meg az ukránok tetszését. Egy akadémikus azt nyilatkozta, a szovjet módszerek semmit sem változtak.

","shortLead":"Az orosz tévé ukrán pánikról beszél, Kijevben azonban úgy látják nincsenek erre utaló jelek. A feszültség nő...","id":"20181130_Ukranorosz_krizis_a_feszultseg_no_Szijjarto_nyilatkozata_kiverte_a_biztositekot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0babaf8f-7672-44c8-bbcf-912e30386fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Ukranorosz_krizis_a_feszultseg_no_Szijjarto_nyilatkozata_kiverte_a_biztositekot","timestamp":"2018. november. 30. 15:46","title":"Ukrán–orosz krízis: a feszültség nő, Szijjártó nyilatkozata kiverte a biztosítékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa88d7f7-56a4-45d1-9a92-4288906ea3fc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmi leválás, adott esetben a kapcsolat elvágása lehet a megoldás a nárcisztikus embertől való megszabadulásra – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia magazin legutóbbi estjének résztvevői. Ahol szó esett arról is, hogyan lehet nárcisztikussá nevelni a gyereket, és mi az, ami még a legidillibb bimbózó szerelem idején is gyanút kell, hogy keltsen.","shortLead":"Az érzelmi leválás, adott esetben a kapcsolat elvágása lehet a megoldás a nárcisztikus embertől való megszabadulásra –...","id":"20181129_Amikor_csak_a_kapcsolat_teljes_megszakitasa_segit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa88d7f7-56a4-45d1-9a92-4288906ea3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac3f28f-603f-4dba-836b-44eb425cb6cc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181129_Amikor_csak_a_kapcsolat_teljes_megszakitasa_segit","timestamp":"2018. november. 29. 12:15","title":"Amikor csak a kapcsolat teljes megszakítása segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91dd18d-7aa6-49ae-8cd4-b9f89e65f8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentették a világ első Helio P70-et használó okostelefonját. A benne dobogó chip mellett szelfikamerája is érdekes, ugyanis 25 megapixeles.","shortLead":"Bejelentették a világ első Helio P70-et használó okostelefonját. A benne dobogó chip mellett szelfikamerája is érdekes...","id":"20181130_realme_u1_elso_mediatek_helio_p70_chip_okostelefon_nagy_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91dd18d-7aa6-49ae-8cd4-b9f89e65f8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c989581-50c0-4096-a88d-192d69ffee9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_realme_u1_elso_mediatek_helio_p70_chip_okostelefon_nagy_szelfikamera","timestamp":"2018. november. 30. 12:03","title":"Itt az első olcsó okostelefon, amiben már a gyors új chip van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7d231c-c4b5-48a5-8bfa-fab93389b714","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár alapvetően haszonjármű, egyre többen divatterepjáró helyett vásárolják a remek kiállású Rangert, amely egyáltalán nem jön zavarba, ha kemény terepre hajtanak vele. Ezt onnan tudjuk ilyen biztosan, mert próbának vetettük alá.","shortLead":"Bár alapvetően haszonjármű, egyre többen divatterepjáró helyett vásárolják a remek kiállású Rangert, amely egyáltalán...","id":"20181129_nagyon_terepes_kicsit_divatos_es_afa_nelkuli__sarat_dagasztottunk_a_ford_rangerrel_vw_amarok_pickup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7d231c-c4b5-48a5-8bfa-fab93389b714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3595fc34-eca0-44d3-98ef-c60dfba2d71b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_nagyon_terepes_kicsit_divatos_es_afa_nelkuli__sarat_dagasztottunk_a_ford_rangerrel_vw_amarok_pickup","timestamp":"2018. november. 29. 18:00","title":"Nagyon terepes, kicsit divatos és áfa nélküli – sarat dagasztottunk a Ford Rangerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liszkay Gábor vezetésével létrehozott központosított kormány-médiabirodalom megalakulása nem zavarja ugyanazt a Médiatanácsot, amely szerint az RTL Klub és a 24.hu egy tulajdonba kerülése viszont aggályos lett volna.","shortLead":"A Liszkay Gábor vezetésével létrehozott központosított kormány-médiabirodalom megalakulása nem zavarja ugyanazt...","id":"20181130_Az_MSZP_bepereli_a_mediatanacsot_amiert_az_nem_tesz_semmit_a_fideszes_mediabirodalom_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27106b36-33d4-43a3-beda-cbdf5f7864cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Az_MSZP_bepereli_a_mediatanacsot_amiert_az_nem_tesz_semmit_a_fideszes_mediabirodalom_ellen","timestamp":"2018. november. 30. 16:28","title":"Az MSZP bepereli a Médiatanácsot, amiért az nem tesz semmit a fideszes médiabirodalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]