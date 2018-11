Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd6725eb-280b-4806-8fcd-b31bdf4d18f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A finn Mikulást gyerekcsoport fogadta a ferihegyi repülőtéren. ","shortLead":"A finn Mikulást gyerekcsoport fogadta a ferihegyi repülőtéren. ","id":"20181129_joulupukki_finn_mikulas_ferihegy_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6725eb-280b-4806-8fcd-b31bdf4d18f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a3ffc-ccfb-4cb4-aa67-f9faf330506c","keywords":null,"link":"/elet/20181129_joulupukki_finn_mikulas_ferihegy_gyerekek","timestamp":"2018. november. 29. 12:10","title":"Megérkezett Magyarországra Joulupukki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","shortLead":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","id":"20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5927bb-934b-4a9f-b75a-a5ec0a4b27d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","timestamp":"2018. november. 28. 20:42","title":"Az átadó ünnepség után is újabb 287 millióval drágult a Budai Vigadó felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem áll valami jól az LG szénája mobilos fronton. A vállalat, hogy helyzetét rendezze, az otthoni szórakoztatóelektronikai üzletág bevált emberére bízza a divízió talpra állítását. ","shortLead":"Továbbra sem áll valami jól az LG szénája mobilos fronton. A vállalat, hogy helyzetét rendezze, az otthoni...","id":"20181129_lg_electronics_televizio_brian_kwon_v40_thinq_16_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b096b8f-22b7-4a42-b645-ca37d4a7b847","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_lg_electronics_televizio_brian_kwon_v40_thinq_16_kamera","timestamp":"2018. november. 29. 17:03","title":"A tévéknél már bizonyított, most a mobilokat is megmentené vele az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4733cff-ff24-4fea-a98f-242560064eae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most éppen turisztikai látogatóközpont épül a Kis-Balatonnál.","shortLead":"Most éppen turisztikai látogatóközpont épül a Kis-Balatonnál.","id":"20181130_Hiaba_nem_tudja_tartani_a_hataridoket_sorra_nyeri_a_kozbeszerzeseket_a_NERkozeli_kivitelezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4733cff-ff24-4fea-a98f-242560064eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6bc2c5-4ee1-4c5a-a886-26815e3ca7b4","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Hiaba_nem_tudja_tartani_a_hataridoket_sorra_nyeri_a_kozbeszerzeseket_a_NERkozeli_kivitelezo","timestamp":"2018. november. 30. 10:54","title":"Hiába nem tudja tartani a határidőket, sorra nyeri a közbeszerzéseket a NER-közeli kivitelező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d81905-acbc-4af5-86ba-626c0510b077","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gilvánfa korábbi első embere egyéves, két évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott a Siklósi Járásbíróságtól. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Gilvánfa korábbi első embere egyéves, két évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott a Siklósi Járásbíróságtól...","id":"20181128_hutlen_kezeles_itelet_foghaz_felfuggesztett_gilvanfa_bogdan_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44d81905-acbc-4af5-86ba-626c0510b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a044aa6e-c6bf-4e4f-a3a4-346cf1958ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_hutlen_kezeles_itelet_foghaz_felfuggesztett_gilvanfa_bogdan_laszlo","timestamp":"2018. november. 28. 14:27","title":"Hűtlen kezelés miatt ítélték el Gilvánfa Fidesz–KDNP-s polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták. Egy utcai támadásban megrokkant nőnek pedig hitelt kellett felvennie, hogy átvészelje a járadékának lecsökkentését. Az Alkotmánybíróság a rokkantellátásokról szóló törvény újragondolására kötelezte a parlamentet, de a megalázó tortúrákon átesettek nem sok jót várnak ettől.","shortLead":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták...","id":"20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73223c0-45d5-4ca6-bb98-5414c06a5fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","timestamp":"2018. november. 29. 14:45","title":"Rokkantsági felülvizsgálat: „Elküldtek fát vágni, mert szerintük annyit javult az állapotom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a mi, metrikus mérési rendszerünk szerint több mint 1,6 milliárd kilométer.","shortLead":"Ez a mi, metrikus mérési rendszerünk szerint több mint 1,6 milliárd kilométer.","id":"20181130_tesla_autopilot_egymilliard_merfold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e1a41b-3faa-4609-87b7-2f723311e752","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_tesla_autopilot_egymilliard_merfold","timestamp":"2018. november. 30. 12:27","title":"Már egymilliárd mérföldet mentek a Teslák önvezető módban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4983033-d18c-40a7-8494-26e2d43f1f7a","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"A masszázs az egyik legősibb kezelési mód a gyógyítás történetében. Ókori egyiptomi emlékeken is felfedezhető, Julius Caesarról pedig tudjuk, hogy így kezeltette epilepsziáját. Körbenéztünk a masszírozás világában, és érdekes dolgokra leltünk.","shortLead":"A masszázs az egyik legősibb kezelési mód a gyógyítás történetében. Ókori egyiptomi emlékeken is felfedezhető, Julius...","id":"20181130_masszazs_mediwel_terapia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4983033-d18c-40a7-8494-26e2d43f1f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444ca33f-f1b6-40a2-9dd0-7f7c542242de","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181130_masszazs_mediwel_terapia","timestamp":"2018. november. 30. 11:30","title":"7 dolog a masszázsról, amit szinte biztos nem hallott még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]